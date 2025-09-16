Obrázkový atlas chutí a vůní od paní Kateřiny, nad kterým se sbíhají sliny

„U fotografií jídla musíte mít pocit, že skoro cítíte jeho aroma, můžete ho ochutnat a láká vás natolik, že byste se hned vydali pro suroviny a pustili se do vaření,“ říká Kateřina Veitová, která právě takové snímky i s recepty vkládá na své profily Citrony v kuchyni na Instagramu či Facebooku.
Ombré palačinkový dort – dezert, který zvládne připravit každý, udělá na stole... Kateřina Veitová Kateřinin profil na Instagramu spatřil světlo světa před pěti lety na naléhání... Inspiraci hledám všude – u těchto dortíků to byla návštěva kina a kornout... Dorty jsou její oblíbená disciplína. „Peču je jen tak, pro radost – pro... Dobré dezerty nemusejí být složité. Dokonalé římské maritozzi jsou „jen“ kynuté... Pozdrav z Mexika v podobě pekanových svatebních sušenek. Při gastronomickém putování svoje sledující vzala i do Švédska, kde se... Bez granoly si snídani nedovede představit. Asie je pro ni nevyčerpatelný zdroj chutí, vůní, barev. I po letech vzpomíná na... Kapka potravinářského barviva a z obyčejného vejce je umělecké dílo. Jídlo, které zvládne připravit se zavřenýma očima – pečené donuty na tisíc...

16. září 2025

