|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Obrázkový atlas chutí a vůní od paní Kateřiny, nad kterým se sbíhají sliny
OBRAZEM: Lego představilo svou dosud nejdražší stavebnici – Hvězdu smrti
Fanoušci stavebnic LEGO: Star Wars se mohou těšit na nový kousek. Alespoň ti z nich, kteří nemají hluboko do kapsy. Za prozatím rekordní sumu si pořídí set, na němž budou moct obdivovat i jednotlivé...
Pohlreichova šumavská léčba šokem na Pláních. Drsný zátěžový test i restart
Pohlreichova šumavská mise v rámci dalšího premiérového dílu Ano, šéfe! je plná romantiky nádherného koutu naší země a současně poznamenaná zoufalstvím, s jakým se tam před rokem potýkala rodina...
Bydlet u parku je výhra. Vybrali byste si Prahu, Brno, Znojmo či Plzeň?
Podle krajinářských architektů je park definován jako „objekt zeleně o rozloze minimálně půl hektaru a šířce alespoň 25 metrů, umožňující rekreaci“. Právě taková díla krajinářů ve veřejném prostoru,...
Sázejte indiánské borůvky. Vyberte si muchovníky, které mají sladké plody
Nenáročný keř, který vás na jaře potěší záplavou nádherných bílých květů, v létě lahodnými sladkými plody a na podzim krásně červeně a oranžově zbarvenými listy. To je muchovník, taková indiánská...
Dopřejte švestkám zdravotní řez. Zbavte se suchých větví a prosvětlete korunu
Po sklizni šťavnatých švestek práce v sadu nekončí. Podzim je tou nejlepší dobou, kdy věnovat slivoním pozornost a připravit je na zimu. Správně provedený podzimní řez švestek podpoří jejich zdraví a...
Tulipány sázejte včas a do správné hloubky. Na jaře se za to odvděčí
Na jaře promění zahradu v moře barev, ale jejich kvetení závisí na správné podzimní péči. Prozradíme, kdy a jak sázet tulipány a co udělat, aby vás odměnily záplavou květů.
Věda boří mýtus o pivu jako repelentu. Klíčem je oxid uhličitý a etanol
Přestože se dlouho traduje, že konzumace piva odpuzuje komáry, vědecké studie naznačují opak. Tento mýtus o vitaminu B není podložen, zatímco prokázaný vliv alkoholu na tělesné procesy přitahuje hmyz.
Obrázkový atlas chutí a vůní od paní Kateřiny, nad kterým se sbíhají sliny
„U fotografií jídla musíte mít pocit, že skoro cítíte jeho aroma, můžete ho ochutnat a láká vás natolik, že byste se hned vydali pro suroviny a pustili se do vaření,“ říká Kateřina Veitová, která...
Dejte hlas nejroztomilejším mazlíčkům, hrají o psí a kočičí krmení, vy o knížky
Zářijová anketa o nejroztomilejší mazlíky odstartovala – pomozte rozhodnout, kteří chlupáči získají chutnou odměnu v podobě kvalitních granulí z čerstvého masa od značky Carnilove. Nakoukněte do...
Naučte se, kdy a jak sázet narcisy. Jaro tak prožijete v záplavě barev
Chcete mít na jaře zahradu plnou žlutých a bílých květů? Narcisy patří k nejvděčnějším cibulovinám, pokud jim dopřejete správné podmínky. Poradíme, kdy je sázet, jak připravit půdu a jak se o ně...
Jak naučit psa být o samotě a vyhnout se úzkosti. Lze to natrénovat
Léto je pro psy obdobím, kdy mají své páníčky víc nablízku. Podnikají společné výlety, vyrážejí na dovolené nebo tráví dlouhé dny na zahradě. Díky tomu čtyřnohý parťák málokdy zažívá samotu. Jenže i...
Zkuste aronii. Její bobule plné vitamínů i minerálů jsou koncentrované zdraví
Jméno temnoplodec černoplodý pasuje na aronii naprosto dokonale. Když její plody dozrají, tak se malý strom či rozložitý keř doslova prohýbá pod záplavou černých kuliček, které se lesknou jako perly....
Sušení hub není věda. Vaše úlovky vám tak vydrží až do příštího léta
Houbařská sezona je v plném proudu a košíky se plní. Jak ovšem úrodu správně uchovat, aby vydržela co nejdéle a neztratila chuť ani vůni? Poradíme vám, které druhy hub jsou ideální k sušení a jak na...
Proč potřebuje trávník v září vaši pozornost? Klíčem je přesévání
Září je měsíc, kdy trávník potřebuje vaši největší pozornost. Co mu dopřejete teď, to se vám na jaře vrátí v podobě hustého a zdravého koberce.
Jabloně po sklizni potřebují péči. Ozdravný řez je připraví na zimu
Po sklizni jablek by vaše práce v sadu neměla končit. Právě teď nastává ideální čas na takzvaný ozdravný řez jabloní, který jim pomůže připravit se na zimu a zajistí bohatou úrodu v příštím roce. Je...
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
Herbář v 16. století znal deset jedlých hub. Už tehdy Češi vášnivě houbařili
Patříme k nejvášnivějším houbařům na světě a k tomu se váže i dobrá znalost hub. Jen málokde najdete tolik nadšenců, kteří dokážou rozpoznat desítky druhů a z každého košíku vykouzlit voňavý oběd.
Dopřejte švestkám zdravotní řez. Zbavte se suchých větví a prosvětlete korunu
Po sklizni šťavnatých švestek práce v sadu nekončí. Podzim je tou nejlepší dobou, kdy věnovat slivoním pozornost a připravit je na zimu. Správně provedený podzimní řez švestek podpoří jejich zdraví a...