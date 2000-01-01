Jana Vysloužilová zachycuje na svých snímcích krásné lesy, vyhlídky na Hanou a Jeseníky i místa s historií. Své sledující tak na svém instagramovém profilu @fotky_by_jana zároveň seznamuje se svým milovaným krajem. Na snímku západ slunce nad Měníkem u kaple svatého Cyrila a Metoděje, oblíbeného místa pro svatební obřady.
Autor: Instagram / @fotky_by_jana
Profil na instagramu si založila v říjnu roku 2023. Jedním z důvodů bylo, že hledala způsob a místo, kde by si mohla ukládat své fotografie. Na snímku brána zámku Žádlovice
Autor: Instagram / @fotky_by_jana
„Zároveň jsem ale chtěla inspirovat a motivovat ostatní lidi k tomu, aby nezůstávali sedět doma, vyšli si ven do přírody a mohli objevovat její různorodost a krásu, kterou nám tak štědře nabízí,“ vysvětluje Jana, jež jde příkladem a s fotoaparátem na krku vyráží ven při každé možné příležitosti a za jakéhokoli počasí. Na snímku zřícenina hradu Brníčko nedaleko Zábřehu na Moravě
Autor: Instagram / @fotky_by_jana
Jana se narodila v Zábřehu na Moravě a žije v Úsově. Na střední odborné škole zemědělské vystudovala zahradnický obor, pracuje ale jako zástupce vedoucí prodejny drogerie v Mohelnici. „Ráda ukazuju lidem, kam stojí za to vyrazit ve volném čase,“ říká o svém instagramovém profilu.
Autor: Instagram / @fotky_by_jana
Oblíbených cílů procházek má Jana nespočet. A pokud by měla vyjmenovat své nejzamilovanější destinace, pak by to byly Jeseníky, vodopády a výhledy a obecně místa oplývající dobrou energií. Na snímku západ slunce u kaple svatého Rocha nad Úsovem
Autor: Instagram / @fotky_by_jana
Pole máků na Hané u vesnice Cholina. „A jako bonus krásný výhled na hanáckou rovinu,“ popisuje autorka.
Autor: Instagram / @fotky_by_jana
Ráda si udělá výlet i do českých zoologických zahrad, jejichž zvířecí obyvatele také s nadšením zachycuje na svých snímcích a pak se o jejich momentky dělí. Tento snímek k nim však nepatří. „To je můj kamarád a oblíbený model, bernský salašnický pes Sam,“ popisuje Jana.
Autor: Instagram / @fotky_by_jana
Obsah jejího účtu na instagramu se podle jejích slov za ty tři roky nezměnil. Pořád se drží svých tradičních témat, viz tento podzimní východ slunce u rybníka.
Autor: Instagram / @fotky_by_jana
Nebo fotka z Kubíčkova lomu u Maletína, který se prý stal hitem a stojí za to ho navštívit.
Autor: Instagram / @fotky_by_jana
A jaký má Jana návod na povedenou fotku? Třeba jako je tato s červenkou obecnou? „Rozhoduje správný úhel pohledu a světlo. Především se ale držím pravidla, že fotit se má to, co se líbí hlavně autorovi samotnému a co ho skutečně oslovuje. V opačném případě postrádá fotografování autenticitu a na výsledku je to vidět.“
Autor: Instagram / @fotky_by_jana
A tak se pokochejte Janinými fotografiemi, třeba vás opravdu vytáhnou na nějaký pěkný výlet. Jako tento travnatý les v Litovelském Pomoraví, který působí až magicky a skrývá mnoho krás.
Autor: Instagram / @fotky_by_jana
Kapradí...
Autor: Instagram / @fotky_by_jana
Studánka nebo také pramen Pilávka nedaleko obce Hvozd. „Váže se k ní moc pěkná pověst, kterou doporučuju k přečtení,“ radí Jana.
Autor: Instagram / @fotky_by_jana
Rešovské vodopády patří mezi nejkrásnější v Moravskoslezském kraji.
Autor: Instagram / @fotky_by_jana
Květ svazenky se spolu se sluncem chystá ke spánku.
Autor: Instagram / @fotky_by_jana
Labutí pár
Autor: Instagram / @fotky_by_jana
Pole slunečnic
Autor: Instagram / @fotky_by_jana
Pole jetele inkarnátu
Autor: Instagram / @fotky_by_jana
Zámek Úsov zaznamenaný z pole jetele inkarnátu.
Autor: Instagram / @fotky_by_jana
„Zachytit motýla bývá velmi obtížné. Když se to povede, mívám velkou radost,“ popisuje Jana.
Autor: Instagram / @fotky_by_jana
Babočka kopřivová na levanduli
Autor: Instagram / @fotky_by_jana
Hrad Bouzov
Autor: Instagram / @fotky_by_jana
Stezka kolem hradu Bouzov, kterou jsem objevila teprve loni. Doporučuju ji při návštěvě hradu nevynechat.
Autor: Instagram / @fotky_by_jana
A Bouzov do třetice. Z jiného úhlu.
Autor: Instagram / @fotky_by_jana
Vodopády Skalního potoka, Jeseníky
Autor: Instagram / @fotky_by_jana
Poniklý vodopád, Jeseníky
Autor: Instagram / @fotky_by_jana
Královský vodopád, Jeseníky
Autor: Instagram / @fotky_by_jana
A nakonec Borový vodopád v Jeseníkách
Autor: Instagram / @fotky_by_jana