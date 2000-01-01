náhledy
Už pár let sdílí na Instagramu střípky ze svých všedních dní i momenty z rodinného života pod unikátním jménem @minaslovelyhome. Nechme se pozvat na návštěvu do ostravského bytu Karin Mládenkové a její rodiny, který mají laděný v mixu barev a neutrálních tónů.
Autor: Instagram @minaslovelyhome
„Sledovat přirozené světlo, fotit ve chvíli, kdy je nejkrásnější, hledat rovné, harmonické linie a být autentický,“ prozrazuje svůj recept na zdařilou fotografii rodačka z Havířova, která už více než jedenáctým rokem žije s manželem v Ostravě. Po čtyřech letech přivítali na svět dceru Mínu a nedávno do rodiny přibyl další potomek.
Zařizování dětského pokoje pro dceru Mínu přivedlo Karin k vytvoření profilu na Instagramu. „S tím souvisí i jeho název. Postupně jsem však svůj záběr rozšířila na další části našeho domova a oblasti života, které mě inspirují,“ popisuje absolventka oboru anglická a francouzská filologie. A dodává: „Zařizování dětského pokoje je moje velká radost. Přestože s větším množstvím věcí je potřeba hledat nová řešení.“
S Instagramem začala, když byla druhým rokem na rodičovské dovolené a hledala – vedle péče o dítě, a navíc v době covidu – kreativní náplň volného času. (na snímku dětský pokoj)
„Kromě našeho interiéru se na fotkách a krátkých videích snažím zachytit kouzlo běžných momentů života, a třeba tak i ostatní inspirovat k hledání krásy v přítomném okamžiku. Miluju přirozené světlo a to, jak se mění s každým ročním obdobím. Náš domov tvoří naše rodina, naše vztahy, prožitky a pocity. Ty jsou pro mě svaté, a přestože si své soukromí pečlivě střežím, občas ráda sdílím střípky ze své každodennosti,“ uzavírá Karin.
Centrem obývací části bytu je velká pohovka, na kterou se pohodlně vejde celá rodina.
Prostorný konferenční stolek slouží i ke hraní deskových her.
Zároveň si ale na něj vystavíme to, co nám zrovna dělá radost. Třeba vázu plnou pivoněk nebo knihy o umění.
Dcerka Mína zbožňuje plyšáky, kterým patří hrdé místo v její postýlce.
„Hluboký keramický dřez v anglickém stylu si nemůžu vynachválit,“ popisuje Karin.
Stěnu v kuchyni doplnily věšáky v mosazné barvě, které slouží k zavěšení často používaných drobných předmětů.
Obývací stěna je jedním z rodinných DIY projektů.
Úložné prostory doplňuje i prosklená vitrína z druhé ruky.
„Miluju sezonní květiny a přírodní dekorace, které spoluvytvářejí atmosféru domova,“ uzavírá Karin.
