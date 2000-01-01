náhledy
Když Jan Prošvic v Hlinsku v roce 1943 začínal, pojmenoval svou Elektrotechnickou akciovou společnost ESA. Začínal výrobou žehliček. První byla jednoduchá, těžká suchá žehlička s charakteristickým odkládacím stojánkem, která se vyráběla téměř deset let. Sběratelská cena se dnes pohybuje kolem 400 až 700 Kč podle stavu.
Autor: Gemini/ETA
Nejslavnější vařič v historii značky dostal přiřazené číslo 038 a stal se asi nejdéle sloužícím českým vařičem v celé Evropě, který už jen těžko někdo překoná.
Autor: Eta
Elektrický bezplotnový vařič ESA 60-00 se začal vyrábět v roce 1947. Byl to první masově úspěšný vařič, kterého se vyrobilo přes 1,5 milionu kusů. Má robustní plechové tělo a otevřenou spirálu v keramické vložce. Sběratelská hodnota zachovalého kusu je přibližně 300 až 500 Kč.
Autor: Eta
Skoro nejznámějšími produkty značky ETA vždy byly vysavače. Ty vůbec nejstarší v roce 1952 firma převzala ze závodu Rýnovice a sami se podívejte, o jak krásné, dnes už v podstatě muzejní kousky se jednalo.
Autor: Eta
Vysavač Elektro-Praga Jupiter (1953): Legendární doutníkový vysavač s celokovovým tělem, který se stal symbolem poválečné modernizace domácností. Dnes je to velmi vyhledávaný designový prvek, jehož cena se v plně funkčním stavu pohybuje mezi 800 a 1 500 Kč.
Autor: Eta
Elektrická Pečenka ETA: V šedesátých letech okouzlila ETA Čechoslováky Pečenkou, malým pečicím hrncem nebo malou přenosnou troubou vhodnou na chaty, chalupy i přibalenou s sebou na dovolenou. Vyráběla se ovšem pouze jedno desetiletí. Tradiční konkurent tehdejší Remosky. Tento hranatý model s průhledovým okénkem ve víku je dodnes oblíbený pro svou spolehlivost. Sběratelská a užitná hodnota je 600 až 1 200 Kč.
Autor: Aukro
Suchá žehlička ETA 203 (1955) – Přímý nástupce první žehličky, kterého se prodalo rekordních 1,6 milionu kusů. Vyznačuje se masivním chromovaným krytem a bakelitovým držadlem. Běžný sběratelský artikl v ceně 300 až 500 Kč.
Autor: Aukro
Prvním masově používaným mixérem byl ETA Pragomix Special. Vznikl už v 50. letech, hospodyňky však nejdříve pořádně netušily, jak a k čemu přístroj v kuchyni využít, a tak se na většinu kusů několik let pouze prášilo v policích prodejních skladů. V létě roku 1958 však velkorysá propagační kampaň spustila boom i zde, a po vyprodání zásob se výroba přístroje dvojnásobně zvýšila. Pokud je kompletní včetně skleněných nádob, má pro sběratele hodnotu 1 000 až 1 800 Kč.
Autor: Eta
Žehlička ETA 211: Přelomový model s termostatem a plastovým držadlem integrovaným přímo do těla, který získal mezinárodní ocenění za design. Velmi běžná, přesto sběratelsky zajímavá v hodnotě 400 až 700 Kč.
Autor: Aukro
Kuchyňský robot ETA 022: Velký a robustní univerzální robot, který dokázal míchat, hníst i mlít maso. Pokud je v kompletním balení se všemi převodovými nástavci, jeho cena se pohybuje kolem 1 200 až 2 000 Kč.
Autor: Aukro
Ponorný vařič ETA 091: Legendární cestovní spirála do skleničky, která nechyběla v žádném kufru na dovolenou. Dodávala se v plastovém pouzdře a dnes se prodává za symbolických 150 až 300 Kč.
Autor: Aukro
Vysavač ETA Standard 400. Slovo „ETA 400" se v historii značky objevuje ještě o dvě dekády dříve. Úplně první typ s tímto označením se začal vyrábět v roce 1956, avšak šlo o zcela odlišný kovový model, jenž disponoval příkonem pouhých 300 W. Tento model se stal známý jako „panelákový model“, protože se v ikonickém plastovém provedení s navijákem kabelu vyráběl v letech 1979 až 1990. Za tuto dobu se vyrobily téměř 2,5 milionu kusů, čímž se stal nerozlučnou součástí mnoha domácností.
Autor: Aukro
Ruční šlehač ETA 0042: První masově rozšířený ruční mixér do ruky v bílo-oranžovém nebo bílo-šedém provedení s typickými hranatými tvary počátku sedmdesátých let. Cenu má dnes kolem 300 až 500 Kč.
Autor: Aukro
Vysavač ETA 418: Velmi rozšířený krabicový vysavač na kolečkách, který vynikal vysokým výkonem a praktickým ukládáním šňůry. V plně funkčním stavu s hadicí se prodává za 400 až 800 Kč.
Autor: Aukro
Cestovní žehlička: Drobná žehlička se sklopným držadlem, často v červeném nebo modrém plastovém provedení. Oblíbený retro doplněk s cenou kolem 250 až 450 Kč.
Autor: Aukro
Kuchyňský robot ETA 0022: Jeden z nejmodernějších robotů své doby, který disponoval dvěma rotačními jednotkami s různou rychlostí. Kompletní sestavy v původním balení se dnes cení na 1 500 až 2 500 Kč.
Autor: Aukro
Akumulátorový vysavač ETA 0421 z řady „Nová linie“. První československý pokus o ruční bezdrátový vysavač, který se nabíjel ve nástěnném stojanu. Kvůli tehdejší omezené kapacitě baterií jde dnes o vzácný sběratelský unikát v hodnotě 800 až 1 500 Kč.
Autor: Eta
Překapávač ETA 0172 na kávu a čaj s vestavěným ohřívačem a skleněnou konvicí, často vyvedený v hnědo-bílém plastovém designu. Sběratelé ho vyhledávají za 500 až 900 Kč.
Autor: Sbazar
Fén na vlasy ETA em-521 Typický plastový fén s pistolovou rukojetí v pastelových barvách, který měl v koupelně téměř každý. Nesmrtelný typ se vyráběl přinejmenším do konce 80. let.
Autor: Aukro
Historický fén na vlasy ETA Diola (typ 310) představuje jeden z nejvýraznějších designových elektrospotřebičů v Československu na přelomu 60. a 70. let 20. století. Tento ikonický vysoušeč vlasů navrhl legendární český designér Stanislav Lachman pro tehdejší národní podnik Elektro-Praga Hlinsko.
Autor: Eta
Vůbec nejúspěšnější model žehličky ETA pravděpodobně už známe všichni. Měly ji naše maminky a možná některé z nich ještě dnes na chalupě stále dobře slouží. Modelová řada 219/220 totiž byla ze všech spotřebičů ETA historicky vůbec nejúspěšnější.
Autor: Eta
Grilovací jednotka Etagril. Stolní elektrický gril s odklápěcím víkem, určený pro domácí grilování bez kouře. Pokud má nepoškozený povrch, jeho hodnota je dnes 500 až 1 000 Kč.
Autor: Sbazar