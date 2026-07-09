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Plastové omyly, kterými třídění škodíme. 30 věcí, které do kontejneru nepatří
Třídění plastů v České republice má poměrně jasná pravidla, přesto se do žlutých kontejnerů často dostávají věci, které tam z technických nebo hygienických důvodů nepatří. Celý problém spočívá v tom,...
Tyto spotřebiče jste určitě měli doma. Ikony z doby socialismu slouží dodnes
Když Jan Prošvic v Hlinsku v roce 1943 začínal, pojmenoval svou Elektrotechnickou akciovou společnost ESA. Začínal výrobou žehliček.
Chtěli zachránit sad. Dnes v něm bydlí a užívají si romantickou zahradu
„Když se dnes ráno posadím pod starou jabloň a poslouchám zpěv ptáků, občas se sama sebe ptám, jestli je vůbec možné, jak dlouhou cestu jsme ušli. S manželem jsme oba vyrůstali v paneláku. A dlouho...
Metropole jim pronajala betonový dvorek, udělali z něj zelenou oázu v centru
Bydlí kousek od pražského Palladia, respektive pár kroků od náměstí Republiky, kde to za letních slunečných dní opravdu žhne. A pozemek betonového dvorku uprostřed vnitrobloku, o ploše zhruba 56 metů...
Nejošklivější psi světa v jedné galerii. 30 let příběhů, které vás dojmou
World’s Ugliest Dog Contest, tedy soutěž o nejošklivějšího psa, se pořádá už od 70. let minulého století. Od poloviny 90. let se díky internetu staly z jejich vítězů celosvětové celebrity. Náš seznam...
Japonci jedí řízek s rýží. Učíme se od nich, jak dělat českou kuchyni, říká Sahajdák
Před čtrnácti lety šel lehce proti svému přesvědčení a zavítal do Show Jana Krause, protože jejich hospoda, jak zážitkové pražské restauraci La Degustation Bohême Bourgeoise říká, tehdy měla o...
Horolezce v Alpách překvapila nečekaná návštěva. Zvířeti se líbily jeho nohy
Ten záběr vzbuzuje údiv a vyvolává smích zároveň. Na šikmé stěně Mont Blancu se tísní horolezec a horská koza. Zatímco člověk se musí jistit a nepustit ani na chvíli, koza se pohybuje po kamenech s...
Tyto spotřebiče jste určitě měli doma. Ikony z doby socialismu slouží dodnes
Když Jan Prošvic v Hlinsku v roce 1943 začínal, pojmenoval svou Elektrotechnickou akciovou společnost ESA. Začínal výrobou žehliček.
Metropole jim pronajala betonový dvorek, udělali z něj zelenou oázu v centru
Bydlí kousek od pražského Palladia, respektive pár kroků od náměstí Republiky, kde to za letních slunečných dní opravdu žhne. A pozemek betonového dvorku uprostřed vnitrobloku, o ploše zhruba 56 metů...
KVÍZ: Jak se vyznáte ve vyúčtování energií a nastavení smluv?
Vyznat se ve vyúčování energií bývá oříšek pro každého. A co teprve, když se náhodou rozhodnete změnit dodavatele. Vždyť všichni v televizi tvrdí, že lepší, než jejich nabídku, nikde nedostanete....
Proměna nebožtíka v hromádku kompostu jako budoucnost. Stačí už jen legalizovat
Indiánský kmen Čerokézů pochovával své pozůstalé v lese, aby tělo posloužilo jako hnojivo a přispělo k výživě stromů. V Himálaji, kde je velmi tvrdá a zmrzlá půda, předloží mrtvého člověka dravým...
Venkovská zahrada po dědovi, čekající na nový impulz. Jen už není tolik sil
„Když jsme začali opravovat domeček, vypadala zahrada kolem – která k němu patří – doslova jako buš. A ačkoliv jsem nechtěla nic moc řezat ani vyhodit, bohužel toho moc nezbylo. Bylo to hodně těžké...
Nejčastější nemoci psů a koček. 10 zdravotních rizik a jak jim předcházet
Patříte k majitelům, kteří preventivní prohlídky u veterináře nepodceňují, nebo do ordinace míříte až ve chvíli, kdy jde do tuhého? Ať tak či onak, dříve nebo později musí zdravotní trable svého...
Candáti mají prostorovou paměť a „GPS“ v hlavě, zjistil výzkum z Římova
Candáti mají svá oblíbená noční loviště, kam putují denně několik hodin na vzdálenost až čtyř kilometrů. Před rozedněním se pak cíleně vracejí na stejné místo. Tyto pozoruhodné navigační schopnosti...
Výzkum kukaček, který zaujal i Le Monde. Čeští ornitologové přepisují učebnice
Ze školy víme, že kukačka snáší svá vejce zásadně do cizích hnízd. Jak je vybírá? Koho nejradši parazituje? A nakolik je úspěšná? Reportér magazínu Víkend DNES se vydal na terénní výzkum s...
Rodinná zahrada s jezírkem a svěžím trávníkem se jim stala radostí i lékem
Před deseti lety se rodina čtenářky Evy přestěhovala ze severních Čech na Berounsko. „Začali jsme budovat baráček a zahradu. Já plánovala, kreslila a manžel se chytal za hlavu, kolik to bude práce....
Pět zemí, pět receptů. Šéfkuchař Kohút předvedl své nejlepší grilovací triky
Grilování nemusí být jen nudné opékání klobásek ze supermarketu, ale třeba i nápaditá kulinářská cesta po světě. Šéfkuchař pražské zážitkové restaurace Triton Tomáš Kohút si na požádání časopisu Téma...