Snad všichni čas od času chceme shodit nějaké to kilo. Kdyby to ale šlo bez přísné diety a omezování. S hroznovým vínem to možné je. Je to jako zázrak, když ho konzumujeme, posiluje náš imunitní systém a pomáhá nám šetrným způsobem zhubnout. Dozrává hlavně v září a říjnu, a tak se skvěle hodí k podzimní dietě.
Hroznové víno je právem považováno za superpotravinu. Vysoký podíl vody a balastních látek urychluje trávení a pomáhá tělu správně hospodařit s tekutinami.
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Kromě toho jsou hrozny hotovou zásobárnou vitaminů a minerálních prvků, jako je draslík, hořčík, selen, železo nebo jód. Obsahují také látky, které urychlují chod metabolismu, což je skvělý bonus. A ještě jedna dost podstatná věc – totiž že hroznové víno zmírňuje naši touhu po sladkostech a cukru.
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Ploché břicho? Sklenice šťávy denně
Konzumujte denně hrst hroznového vína ke snídani, třeba na chlebu, ve snídaňovém müsli nebo si ho přidejte do tvarohu. Mj. zažene hned po ránu vaši chuť na sladké.
K tomu vypijte před polednem vždycky sklenici šťávy z červených hroznů. Tmavé hroznové víno skrývá účinný antioxidant resveratrol, který dokáže přeměňovat „bílý“ tuk v oblasti břicha na metabolicky aktivní hnědý tuk.
Kombinujte hrozny a hroznovou šťávu s lehkým jídlem a velkým množstvím zeleniny. K tomu pijte denně 1,5 až 2 litry tekutin. Tak lze za několik týdnů vážit i o 6 kilo méně a radovat se z plochého břicha!
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