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Hroznové víno je zázračný pomocník pro ploché bříško. Jen to chce pár triků

Užívejte si svěžích a šťavnatých darů podzimu a do jídelníčku zakomponujte hroznové víno. Ve všech barevných variacích. | foto: Profimedia.cz

Je považováno za superpotravinu, jeho slaďoučké plody se rozplývají na jazyku. Zasytí nás, když máme chutě, dodá našemu tělu cenné vitaminy a minerály. Navíc výrazně urychluje metabolismus, mírní naši chuť na sladké a umí si poradit i s tukem na břiše. Co si přát víc?

Snad všichni čas od času chceme shodit nějaké to kilo. Kdyby to ale šlo bez přísné diety a omezování. S hroznovým vínem to možné je. Je to jako zázrak, když ho konzumujeme, posiluje náš imunitní systém a pomáhá nám šetrným způsobem zhubnout. Dozrává hlavně v září a říjnu, a tak se skvěle hodí k podzimní dietě.

Hroznové víno je právem považováno za superpotravinu. Vysoký podíl vody a balastních látek urychluje trávení a pomáhá tělu správně hospodařit s tekutinami.

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Kromě toho jsou hrozny hotovou zásobárnou vitaminů a minerálních prvků, jako je draslík, hořčík, selen, železo nebo jód. Obsahují také látky, které urychlují chod metabolismu, což je skvělý bonus. A ještě jedna dost podstatná věc – totiž že hroznové víno zmírňuje naši touhu po sladkostech a cukru.

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Ploché břicho? Sklenice šťávy denně

Konzumujte denně hrst hroznového vína ke snídani, třeba na chlebu, ve snídaňovém müsli nebo si ho přidejte do tvarohu. Mj. zažene hned po ránu vaši chuť na sladké.

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K tomu vypijte před polednem vždycky sklenici šťávy z červených hroznů. Tmavé hroznové víno skrývá účinný antioxidant resveratrol, který dokáže přeměňovat „bílý“ tuk v oblasti břicha na metabolicky aktivní hnědý tuk.

Kombinujte hrozny a hroznovou šťávu s lehkým jídlem a velkým množstvím zeleniny. K tomu pijte denně 1,5 až 2 litry tekutin. Tak lze za několik týdnů vážit i o 6 kilo méně a radovat se z plochého břicha!

Co musíte dodržet, aby hrozny zafungovaly?

  • Jezte především potraviny bohaté na proteiny, zdravé tuky a čerstvou zeleninu.
  • Z potravy vynechte bílý cukr!
  • Dělejte si v jídle přestávky, jezte pomalu.
  • Zařaďte lehké obědy a večeře (viz připojené recepty).
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