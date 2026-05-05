Vědci z Ruské lékařské akademie v Moskvě podrobili testování 120 dobrovolníků, kterým podávali identické hranolky ve čtyřech různých situacích. Účastníci hodnotili své pocity při konzumaci vlastní porce, hranolků darovaných přáteli a těch, které museli tajně odcizit za nízkého nebo vysokého rizika odhalení.
Výsledky publikované v odborném časopise Food Quality and Preference jsou jednoznačné. Hranolky ukradené v riskantních podmínkách, například pod dohledem přísně vyhlížejícího cizince, byly hodnoceny jako o 40 procent chutnější než ty, které lidé dostali přímo na stůl.
Tento fenomén je úzce spojen s emocemi, kdy pocit viny paradoxně zesiluje prožitek slasti a uspokojení. Téměř polovina testovaných udělila nejvyšší možné hodnocení právě v případech, kdy byla krádež nejodvážnější.
Ukazuje se, že lidský mozek dokáže přeměnit sociální riziko v intenzivní smyslový zážitek, přičemž právě pocit nebezpečí a nedostatku činí jídlo žádanějším. Vědci však upozorňují, že v reálném životě může požitek z tiché krádeže zkazit strach z legálního postihu nebo poškození pověsti, což v kontrolovaném prostředí laboratoře nehrozilo.
Kromě psychologické stránky konzumace se odborníci dlouhodobě zabývají i technickými parametry dokonalé přílohy. Ideální hranolka by měla být vyrobena z brambor odrůdy Russet, smažena v řepkovém oleji a mít rozměry přesně 7 centimetrů na délku a 1,2 centimetru na šířku.
Navzdory jejich popularitě a vylepšené chuti při „krádeži“ však výživoví experti varují před zdravotními riziky. Profesor Eric Rimm z Harvardu je označuje za nutriční hrozbu a doporučuje omezit jednu porci na pouhých šest kusů, aby se předešlo obezitě a srdečním chorobám, které jsou u pravidelných konzumentů smažených brambor statisticky častější.
