Krádež jako koření. Proč hranolky z cizího talíře chutnají objektivně lépe

Marek Burza
Nová vědecká studie potvrzuje, že hranolky chutnají mnohem lépe, pokud jsou ukradeny z cizího talíře, než když je dostanete legálně nebo darem. Výzkum ukazuje, že psychologický efekt zakázaného ovoce a míra rizika přímo ovlivňují naše vnímání chuti, slanosti i křupavosti pokrmu.
Z cizího je to vždycky lepší. | foto: Gemini

Zásadní problém, když vyrábíte domácí hranolky: měly by mít stejnou velikost.
Kuřecí stripsy s hranolky. Nebo hranolkami?
Belgické hranolky firmy Fancy Fries
Vědci z Ruské lékařské akademie v Moskvě podrobili testování 120 dobrovolníků, kterým podávali identické hranolky ve čtyřech různých situacích. Účastníci hodnotili své pocity při konzumaci vlastní porce, hranolků darovaných přáteli a těch, které museli tajně odcizit za nízkého nebo vysokého rizika odhalení.

Výsledky publikované v odborném časopise Food Quality and Preference jsou jednoznačné. Hranolky ukradené v riskantních podmínkách, například pod dohledem přísně vyhlížejícího cizince, byly hodnoceny jako o 40 procent chutnější než ty, které lidé dostali přímo na stůl.

Tento fenomén je úzce spojen s emocemi, kdy pocit viny paradoxně zesiluje prožitek slasti a uspokojení. Téměř polovina testovaných udělila nejvyšší možné hodnocení právě v případech, kdy byla krádež nejodvážnější.

Ukazuje se, že lidský mozek dokáže přeměnit sociální riziko v intenzivní smyslový zážitek, přičemž právě pocit nebezpečí a nedostatku činí jídlo žádanějším. Vědci však upozorňují, že v reálném životě může požitek z tiché krádeže zkazit strach z legálního postihu nebo poškození pověsti, což v kontrolovaném prostředí laboratoře nehrozilo.

Kromě psychologické stránky konzumace se odborníci dlouhodobě zabývají i technickými parametry dokonalé přílohy. Ideální hranolka by měla být vyrobena z brambor odrůdy Russet, smažena v řepkovém oleji a mít rozměry přesně 7 centimetrů na délku a 1,2 centimetru na šířku.

Navzdory jejich popularitě a vylepšené chuti při „krádeži“ však výživoví experti varují před zdravotními riziky. Profesor Eric Rimm z Harvardu je označuje za nutriční hrozbu a doporučuje omezit jednu porci na pouhých šest kusů, aby se předešlo obezitě a srdečním chorobám, které jsou u pravidelných konzumentů smažených brambor statisticky častější.

Dokonalé hranolky podle vědy

Ingredience

  • 1 kg brambor odrůdy Russet, nakrájených na kvádry o rozměrech 1,2 × 1,2 × 7 cm
  • 2 lžíce bílého octa
  • Řepkový olej (dostatečné množství, aby vám naplnil pánev do poloviny)
  • Sůl

Postup:

  1. Nakrájené brambory propláchněte po dobu čtyř minut pod tekoucí studenou vodou, abyste odstranili přebytečný škrob.
  2. Brambory vložte do vroucí vody s octem, dokud se téměř nerozpadnou – 5 až 10 minut.
  3. Jakmile změknou, vyjměte je z vody, osušte papírovou utěrkou a rozložte na plech. Dejte je alespoň na hodinu do mrazáku.
  4. Zahřejte řepkový olej na něco málo přes 160 °C.
  5. Jemně vhoďte hranolky do horkého oleje a smažte je, dokud neztuhnou a nebudou světle zbarvené – jednu až pět minut.
  6. Vyjměte hranolky z oleje a nechte vychladnout.
  7. Zvyšte teplotu oleje na 180 °C.
  8. Jakmile je olej rozpálený, vraťte hranolky do pánve a smažte je dozlatova a křupava – asi pět minut.
  9. Vyjměte hranolky z oleje a ihned posypte solí.
  10. Podávejte horké.
Večeře z ničeho. 20 geniálních receptů pro dny, kdy se vám nechce do obchodu

Nasi goreng s basmati rýží

Dvacet receptů založených na principech spotřeby zbytků vyžaduje spíše pochopení metodiky než striktní gramáže, protože množství surovin se bude vždy odvíjet od aktuálního stavu vaší lednice....

Zákulisí potravinářství. Jíme více „odpadu“, než si dokážeme připustit

V rajčatovém protlaku jsou lv USA egálně přípustné dvě larvy na 100 gramů.

Moderní potravinářský průmysl využívá širokou škálu přídatných látek, které sice procházejí bezpečnostními testy, ale jejich původ v mnoha případech zůstává pro běžného spotřebitele skrytý nebo...

Z podsklepeného dvorku ve Střešovicích je zahrádka s ochlazovací nádrží

Česká televize, atelier Flera, Tři v zahradě 2026, Zahrada pro dva, 5. díl,...

I zahrada by v principu měla ctít určitou formu a korespondovat s architekturou domu, který obklopuje nebo k němu přiléhá. A pokud jde o malý dvorek ve specifické pražské čtvrti, mělo by to platit...

KVÍZ: Jak se vyznáte v historii pražské zoo? Soutěžte a vyhrajte rodinné vstupenky

Zoo Praha

Historie pražské zoologické zahrady je fascinujícím příběhem, který se začal psát v minulém století a je plný významných osobností i legendárních zvířecích hrdinů. Tento kvíz vás provede klíčovými...

Neviditelný mravkolev oběti nelítostně masakruje v důmyslné pasti z písku

mravkolev v akci, myrmeleon formicarius

Několik let se nehne z místa. Kam by také „Ťutínek“ chodil, když sestrojil jednu z nejdokonalejších a nejvíce rafinovaných pastí, které lze v přírodě najít. A to past využívající fyzikální vlastnosti...

