Výběr ikonických hraček 20. století nabízí fascinující pohled na dětství v éře bez displejů, kdy fantazii poháněl plech, plast a mechanické strojky. Tato kolekce připomíná éru československého designu, který dokázal z jednoduchých materiálů vytvořit předměty s duší, jež přežily generace. Mončičák: Plyšová postavička s plastovým obličejem a cumlíkem, která se stala obrovským hitem 80. let.
Tato legendární mechanická hračka se stala symbolem preciznosti. Funguje na pérový pohon a díky unikátnímu mechanismu s tyčkou nikdy nespadne ze stolu – jakmile dojede k okraji, automaticky se otočí.
Stavebnice Merkur: Kovová stavebnice s dírkovanými profily, šroubky a matičkami, která vychovala celé generace inženýrů. Sloužila k sestavení všeho od jednoduchých vozíků až po složité jeřáby či funkční stroje, přičemž rozvíjela jemnou motoriku a technické myšlení.
Tatra 148 (oranžová sklápěčka): Legendární plastový náklaďák na písek, který unesl i váhu malého dítěte.
Nafukovací buvol (Libuše Niklová): Červený sedací buvol z Fatry Napajedla, který při dosednutí pískal a je dnes ikonou designu.
Igráček: Jednoduchá plastová figurka s vyměnitelným příslušenstvím představující různá lidská povolání
Mozaika Color: Tabulka s dírkami a barevné plastové „hříbečky“, ze kterých se skládaly obrázky jako z pixelů ve Photoshopu.
Céčka: Původně součásti závěsů, které se staly nejtvrdší dětskou měnou, o kterou se na chodbách škol hrála „čára“.
Plechový traktor Zetor: Funkční model s převodovkou, který se natahoval klíčkem a dokázal i couvat.
Stavebnice Seva: Plastové modré kříže a bílé spojnice, ze kterých šlo postavit vše od nábytku až po auta.
Dřevěná tahací kačena: Klasika pro nejmenší, která při pohybu legračně klapala nohama o podlahu.
Logik: Společenská hra pro dva, kde jeden hádal barevnou kombinaci kolíčků skrytou pod stříškou.
Pogy: Papírová kolečka s obrázky, která se v 90. letech stala (ještě stihla konec století) celonárodním šílenstvím.
Digihra „Jen počkej, zajíci!“: Sovětský elektronický přístroj, kde vlk chytal vajíčka do košíku.
Vlček (káča): Plechová hračka, která se po stlačení pístu roztočila a vydávala bzučivý zvuk.
Plastové hračky do vany: Menší verze náklaďáků a lodí určených pro večerní koupání
Skleněnky: Barevné kuličky, které se cvrnkaly do důlku v zemi na každém plácku mezi domy.
Lego: Nedosažitelný sen mnoha dětí, který se kupoval za bony v prodejnách Tuzex.
Panenka v krojovaném oblečku: Často sloužila spíše jako dekorace na televizi nebo postel než k samotnému hraní.
Magická tabulka: Kreslicí plocha se dvěma kolečky, kde se pomocí hrotu pod sklem vyškrabávaly čáry do stříbrného prachu.
Kaleidoskop (krasohled): Papírový tubus, ve kterém se při otáčení přes zrcadla přesýpala barevná sklíčka do fascinujících vzorů.
Hokej/Fotbal (stolní hra) – Plechové nebo plastové hřiště, kde se figurky na pružinkách ohýbaly, aby vystřelily kuličku anebo jezdily v drahách jako u hokeje na obrázku.
Gumoví pískací indiáni a kovbojové: Malé figurky, se kterými se sváděly bitvy v obývacím pokoji po vzoru Vinnetoua.
Dřevěné kostky s obrázky (kubusy): Skládání šesti různých obrázků zvířátek nebo pohádek na dřevěných kostkách
Jo-jo: Dřevěný nebo plastový disk na provázku, který vyžadoval značnou trpělivost a cvik.
Vystřihovánky z ABC: Papírové modely hradů, aut a techniky, které vycházely v kultovním časopise.
Hopsulky (hopíky): Extrémně pružné gumové míčky, které měly tendenci se při prvním silnějším odrazu nenávratně ztratit.
Kloboučku, hop!: Hra, kde se pomocí rampy vystřelovaly barevné kloboučky do bodovaných otvorů v krabici.
Dětský projektor (DIA projektor): Promítačka na pohádky (diapozitivy), které se pouštěly večer na bílou zeď.
Autodráha: Sen každého kluka, kde ovladače v rukou rozhodovaly o tom, jestli auto vyletí v zatáčce z dráhy. Pokud se vrátíte do článku, můžete si zahlasovat v anketě, kterou hračku jste si tehdy nejvíce oblíbili.
