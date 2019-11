Asociace hovězího masa natočila dvouhodinové video pečení na rožni

To, co by někdo mohl považovat za hovězí žebra, je však ve skutečnosti vysoký roštěnec, ovšem s kostí.

„V Americe mají trochu jinou tradici způsobu bourání masa, takže zatímco u nás ho můžete většinou koupit bez kosti jako rib eye steak, tak tam ho prodávají i s kostí právě pro pečení vcelku. Ale jsou už i výjimky, kde se přizpůsobují tomu, že zákazníci se mění. Ale na druhou stranu, pokud narazíte na řeznictví, kde si sami bourají maso a budou trošku šikovní obchodníci, získáte ho taky,“ radí řezník František Kšána.

Tradice je jiná i v tom, že u nás se krájí v celku na tři žebra, v Americe na pět. Zřejmě jsou tam větší jedlíci.

Video umístěné na YouTube rázem zaujalo množství masožravců. Zvláště ve Spojených státech, kde je pečení hovězího téměř národním sportem.

Dokonce se plánuje, že se ukázky z tohoto filmu budou před Vánoci promítat i v kinech. I vy si ho můžete užít, až budete přejedení sladkého vánočního cukroví, budete chtít polechtat chutě alespoň pohledem na kus masa a těšit se na příští grilovací sezonu.

Je to vlastně taková SlowTV v americkém provedení, kterou nemusíte sledovat jen v počítači, ale majitelé chytrých televizí záznam mohou poslat i do větší televizní obrazovky. Stejně jsou na tom i ti, kteří si z „hloupé“ udělali chytrou pomocí drobného „udělátka“ známého jako chromecast.

Americká Národní asociace hovězího masa tím navazuje na svou 27 let trvající kampaň pod názvem Hovězí: je to na večeři. Vychází z toho, že lidé se rádi dívají na věci, jak se dělají. Jejich video o opékání hovězího masa v litinové pánvi sesbíralo mezi video platformami 33 milionů shlédnutí a celá série o upravě hovězího více než 80 milionů.

Tvůrci jsou přesvědčeni, že načasování videa na předvánoční čas je ideální, protože zájem o hovězí v tomto čase stoupá. Prvotřídní hovězí maso je horkým kandidátem na úpravu při setkání s rodinou, kdy si užijete to slavnostní nakrojení, když je pokrm hotový.