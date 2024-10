Trénujte na hospodské kvízy. Je to výzva, relax i příjemný strávený čas

Kdo nedával ve škole pozor a ani všeobecný rozhled prostě nemá, ten toho pár cvičnými kvízy v mobilu či počítači asi moc nedohoní, ale jako malá bezbolestná rozcvička se to hodí. Tak co, víte jak je vysoká Eiffelova věž, kdy byla postavena Berlínská zeď, kolika let se dožila královna Alžběta II. či která herečka ztvárnila hlavní roli v kultovním westernu Tenkrát na západě? Předveďte se.

Podzimní trénink na hospodský kvíz ZDE Kdo do pátku 11. října 2024 do 10:00 odpoví bezchybně na všech 20 otázek, může si zasoutěžit o tři exempláře Velké knihy sudoku, která vyšla letos v nakladatelství Esence. Obsahuje celkem 706 ďábelských číselných doplňovaček. Může se pro vás třeba stát další výzvou k procvičování mozkových závitů nebo skvělým vánočním dárkem pro kohokoliv z rodiny či přátel.