Jak to letos nastavily hvězdy pro naše koníčky, zahradu, domov i kondici

Horoskop dává nahlédnout, jak se může odvíjet letošní rok nejen na vaší zahradě, ale i doma, kolem vašich koníčků a vašeho zdraví.

Zaprvé nový rok probíhá pod vládou Venuše, což znamená, že bude více času nejen na lásku, ale i na prohloubení mezilidských vztahů. Pozitivní dopad bude míti přestup Urana do komunikativních Blíženců, Neptuna do Berana a Pluta, který koncem roku 2024 přešel do Vodnáře. Jde o planetární posuny, pod jejichž vlivem zapomeneme na veškerou pasivitu a pochopíme, že za nás nikdo nic neudělá.

A když k tomu připočteme vliv Jupitera, který se v červnu dostane do Raka, kde se postará, aby zkrátka nepřišly ani rodinné záležitosti, všichni společně zkonstatujeme, že jde o rok, na nějž se můžeme těšit.