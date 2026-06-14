- Popcorn
Snažit se připravit popcorn v horkovzdušné fritéze je jedním z nejčastějších omylů, kterého se majitelé tohoto spotřebiče dopouštějí. Odborníci varují, že většina běžných modelů nedokáže vyvinout dostatečně vysokou teplotu v tak krátkém čase, aby kukuřičná zrna efektivně praskla. Místo křupavé pochoutky vám tak v košíku zůstanou pouze spálené a tvrdé kuličky.
Dalším velkým problémem je samotný princip fungování fritézy, který je založen na silné cirkulaci horkého vzduchu. Tento proud lehká kukuřičná zrnka i již hotový popcorn rozfouká po celém vnitřním prostoru spotřebiče.
Kousky se mohou snadno zachytit v topném tělese nebo ventilátoru, což představuje nejen riziko zápachu a nepořádku, ale dokonce i vážné bezpečnostní riziko v podobě požáru.
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16. prosince 2021