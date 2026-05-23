Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zdravé smažení a vaření v páře: Jak na lehké jídlo bez hory tuku?

Autor:
Ve spolupráci   4:00
Vůně bylinkového lososa, dozlatova opečeného kuřete nebo pečené zeleniny, která si zachovala svou přirozenou chuť, patří k těm nejlepším momentům v kuchyni. Skvělou zprávou je, že moderní gastronomie už dávno nemusí volit mezi tím, co nám skutečně chutná, a tím, co prospívá našemu tělu. Dnešní způsoby přípravy pokrmů nám totiž umožňují dopřát si oblíbená jídla v lehké a svěží formě, která nás zasytí, ale zároveň nám ponechá dostatek energie na zbytek dne.
Zdravé smažení a vaření v páře: Jak na lehké jídlo bez hory tuku?

Zdravé smažení a vaření v páře: Jak na lehké jídlo bez hory tuku? | foto: SENCORAdvertorial

Zdravé smažení a vaření v páře: Jak na lehké jídlo bez hory tuku?
Zdravé smažení a vaření v páře: Jak na lehké jídlo bez hory tuku?
Zdravé smažení a vaření v páře: Jak na lehké jídlo bez hory tuku?
Zdravé smažení a vaření v páře: Jak na lehké jídlo bez hory tuku?
6 fotografií

Právě v tom spočívá kouzlo moderních technologií – umí se postarat o to důležité, jako jsou vitamíny nebo lehčí složení pokrmů, zatímco my se můžeme soustředit na samotný zážitek z jídla. Cesta k dokonalé křupavosti dnes může vést přes horký vzduch a ta nejšťavnatější ryba nebo barevná zelenina zase vzniká díky síle obyčejné páry. Pojďte s námi objevit, jak si každodenní vaření zjednodušit a proměnit ho v činnost, která do vaší kuchyně vnese více lehkosti a radosti.

Křupavý zážitek v lehčím balení

Moderní přístup ke smažení dokazuje, že si oblíbenou texturu a chuť můžeme vychutnat s pocitem naprosté lehkosti. Kouzlo horkovzdušné přípravy spočívá v tom, že jídlo si zachovává svou přirozenou chuť a přitom obsahuje zlomek kalorií.

Zatímco klasicky připravované bramborové hranolky jsou kaloricky poměrně vydatné, ty z horkovzdušné fritézy mají téměř poloviční energetickou hodnotu. Vaše tělo tak dostane přesně to, co miluje, ale v mnohem šetrnější formě, kterou oceníte okamžitě po jídle.

Tajemstvím této proměny je plynulá cirkulace horkého vzduchu. Ten každé sousto rovnoměrně obejme a vytvoří dokonalou kůrčičku, aniž by k tomu potřeboval litry oleje – často si vystačíte jen s jedinou lžící pro lesk a vůni.

Dnešní chytré technologie za vás navíc pohlídají ideální teplotu i čas. Vy se tak můžete v klidu věnovat oblíbené knížce, zatímco se pro vás připravuje dokonale propečený řízek nebo dozlatova vybarvená zelenina.

Zdravé smažení a vaření v páře: Jak na lehké jídlo bez hory tuku?

Pára jako wellness pro vaše suroviny

Pokud je horkovzdušná fritéza králem křupavosti, pak je parní hrnec naprostým vítězem v šetrnosti. Když zeleninu vaříte ve vodě, spousta vitamínů (hlavně C a B) se jednoduše vylije do dřezu. V páře ale živiny zůstávají uvnitř.

A nejde jen o zdraví. Všimli jste si někdy, jak je brokolice z páry krásně zelená a ryba se nerozpadá? Je to tím, že teplota kolem 100 °C je k surovinám neuvěřitelně šetrná.

„Obrovskou výhodou je, že v parním hrnci připravíte celý oběd v různých patrech najednou. Maso, přílohu i zeleninu – a všechno chutná tak, jak má, bez míchání chutí,“ potvrzuje praktickou stránku věci David Beneš, ředitel značky SENCOR.

Zdravé smažení a vaření v páře: Jak na lehké jídlo bez hory tuku?
Zdravé smažení a vaření v páře: Jak na lehké jídlo bez hory tuku?
Zdravé smažení a vaření v páře: Jak na lehké jídlo bez hory tuku?
Zdravé smažení a vaření v páře: Jak na lehké jídlo bez hory tuku?

Recepty pro radost

Zlatavé hranolky z horkovzdušné fritézy

  • Jak na to: Brambory nakrájejte na stejně velké hranolky a nechte je 15 minut v ledové vodě (vyplaví se škrob a budou křupavější). Pak je osušte, promíchejte s jednou lžící oleje a oblíbeným kořením.
  • Fritování: Dejte je do fritézy na 200 °C na cca 20 minut. V polovině času košíkem zatřeste. Výsledek? Křupavá dobrota s minimem tuku.

Losos s bylinkovou zeleninou v páře

  • Jak na to: Do spodního patra parního hrnce dejte brambory na plátky. Do horního položte filet lososa potřený trochou citronu a vedle něj vyskládejte růžičky brokolice a mrkev.
  • Vaření: Zapněte na 10–12 minut. Ryba bude krásně lístkovat a zelenina zůstane křupavá. Stačí jen lehce osolit a máte královský oběd bez jediné špinavé pánve.

Méně nádobí, více klidu

Trendem dnešních kuchyní je multifunkčnost. Proč mít deset hrnců, když jeden přístroj zvládne vařit, péct i grilovat? Šetří to místo v malých bytech, ale hlavně to šetří čas. Moderní technologie jako elektrické hrnce jsou navržené tak, aby se po vaření snadno udržovaly.

Když odečtete čas strávený drhnutím mastnoty a hlídáním plotny, získáte každý den pár drahocenných minut pro sebe. A o tom by moderní vaření mělo být – o skvělé chuti, zdravém těle a čisté hlavě.

Obsah vznikl ve spolupráci se značkou SENCOR.

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Prohlédněte si nejlepší modely z Karlovarského poháru. Obři v miniatuře

Karlovarský kit klub uspořádal soutěžní výstavu plastikových modelů –...

Karlovarský kit klub uspořádal soutěžní výstavu plastikových modelů – Karlovarský pohár 2026. V minulé várce obrázků jste mohli vidět hlavně letadla. Dnes nabízíme ukázky prací, kde jsou automobily,...

Tip na 30 jídel za pár korun. I s prázdnou kapsou můžete jíst královsky

Těstoviny s tuňákem

Ceny za jídlo v restauracích stále rostou. Kvalitní a výživná strava nemusí být však výsadou bohatých, pokud víte, jak v kuchyni správně pracovat se základními surovinami. Připravili jsme pro vás...

Pes si ji na ulici vybral, aby měl kde být, než se pán vrátí z nemocnice

zlatý retrívr, příběh

„Našla jsem psa. A než se vrátil k majiteli, přesvědčil mě, že není jen obyčejné zvíře. Příliš dobře mi rozuměl a choval se jako člověk,“ popsala pětadvacetiletá Daniela pro časopis Tajemné příběhy.

KVÍZ: Jste sběratelský expert? Otestujte se a uvidíte, jak jste na tom

Objevte poklady minulosti.

Jsou lidé, kteří sbírají známky, pivní tácky nebo krabičky od zápalek. Existují však i jedinci, které je možné označit jako univerzály. Prostě na co se se jich z oboru sběratelství zeptáte, na...

Zdravé smažení a vaření v páře: Jak na lehké jídlo bez hory tuku?

Ve spolupráci
Zdravé smažení a vaření v páře: Jak na lehké jídlo bez hory tuku?

Vůně bylinkového lososa, dozlatova opečeného kuřete nebo pečené zeleniny, která si zachovala svou přirozenou chuť, patří k těm nejlepším momentům v kuchyni. Skvělou zprávou je, že moderní gastronomie...

23. května 2026

Zelení mistři šplhu vám popnou či obalí květy nejen fasádu, pergolu či plot

Hortenzie řapíkatá sice roste poměrně pomalu, o to větší radost pak máte z...

Popínavé rostliny, kterým poskytnete správné stanoviště i péči, vás potěší záplavou krásných barevných květů nebo zajímavě zbarvených a tvarovaných listů. Hodí se na slunce i do stínu, jen musíte...

23. května 2026

Šel si pro odměnu za odchyt vlka. Skončil ve vězení a vrátil se s pokutou

vlk evropský, ilustrační foto

„Byl jsem tenkrát ještě malý kluk, ale tu historku si živě pamatuju dodneška. Rodiče milovali hory, volno jsme trávili na výšlapech po horských stezkách. Nevadilo mi to, měl jsem rodinné výlety rád....

22. května 2026

Prohlédněte si nejlepší modely z Karlovarského poháru. Obři v miniatuře

Karlovarský kit klub uspořádal soutěžní výstavu plastikových modelů –...

Karlovarský kit klub uspořádal soutěžní výstavu plastikových modelů – Karlovarský pohár 2026. V minulé várce obrázků jste mohli vidět hlavně letadla. Dnes nabízíme ukázky prací, kde jsou automobily,...

22. května 2026

Krtinců přibývá každou noc. Toto jsou metody, které na krtka opravdu fungují

Kvůli omezeným zdrojům potravy jsou pro krtky zimní měsíce náročné. Šetří tedy...

Krtince dokážou během jediné noci proměnit pěstěný trávník v měsíční krajinu. První instinkt mnoha zahrádkářů velí k radikálnímu řešení, ale pozor – krtek není jen škůdce a boj s ním má svá přísná...

21. května 2026

Na terase vyšvihli beton a kuchyň. Vaří na plynu, skryti zelení na trelážích

Česká televize, Tři v zahradě, 8. díl, zahrada s venkovní kuchyní, vizualizace

Proměny osmi českých zahrad, nad kterými bděli tři odborníci na slovo vzatí, Česká televize natočila během loňské sezony, tu letošní už si tedy šťastní majitelé budou zaslouženě užívat v zelených...

21. května 2026

Od antických vývařoven po smažené kobylky. Objevte historii street foodu

Premium
Ve středověkých islámských městech byl street food historicky vázaný na...

Stravujete se rádi na ulici a přemýšleli jste někdy o tom, proč tato forma baštění vůbec vznikla? Pouliční jídlo je jedním z nejstarších městských stravovacích systémů, které známe. Je starší než...

21. května 2026

Buvol, který vypadá jako Donald Trump, se stal hvězdou internetu

V Bangladéši láká davy buvol přezdívaný Donald Trump

Znáte rčení o unaveném štěstí, které občas sedne i na dobytek? Tentokrát si zřejmě vybralo buvola v Bangladéši. Díky své podobě s americkým prezidentem Trumpem se stal hvězdou internetu.

20. května 2026  16:57

Pochlubte se zahradou a přihlaste ji do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026

Nafoťte svou zahradu, popište její příběh, a přihlaste ji do soutěže...

Po mrazivé zimě se pomalu, ale jistě rozjíždí zahradní sezona – tedy ta, co je vidět i navenek. A každý, kdo má byť malou zahrádku nebo alespoň terasu či balkon, se snaží užít si co nejvíc času...

20. května 2026

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

20. května 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Symbol je jen nádoba, obsah nalévají lidé. I posvátné se může proměnit ve zlo

posvátné symboly, jing jang, ilustrační obrázek

Proč nás některé symboly naplní úctou, zatímco jiné znechutí a rozčílí? Co když nejsou jen posvátné, ale staly se zároveň symboly zla? Přehled těch nejznámějších přinesl magazín Víkend.

19. května 2026

KVÍZ: Jste sběratelský expert? Otestujte se a uvidíte, jak jste na tom

Objevte poklady minulosti.

Jsou lidé, kteří sbírají známky, pivní tácky nebo krabičky od zápalek. Existují však i jedinci, které je možné označit jako univerzály. Prostě na co se se jich z oboru sběratelství zeptáte, na...

vydáno 19. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.