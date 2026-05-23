Právě v tom spočívá kouzlo moderních technologií – umí se postarat o to důležité, jako jsou vitamíny nebo lehčí složení pokrmů, zatímco my se můžeme soustředit na samotný zážitek z jídla. Cesta k dokonalé křupavosti dnes může vést přes horký vzduch a ta nejšťavnatější ryba nebo barevná zelenina zase vzniká díky síle obyčejné páry. Pojďte s námi objevit, jak si každodenní vaření zjednodušit a proměnit ho v činnost, která do vaší kuchyně vnese více lehkosti a radosti.
Křupavý zážitek v lehčím balení
Moderní přístup ke smažení dokazuje, že si oblíbenou texturu a chuť můžeme vychutnat s pocitem naprosté lehkosti. Kouzlo horkovzdušné přípravy spočívá v tom, že jídlo si zachovává svou přirozenou chuť a přitom obsahuje zlomek kalorií.
Zatímco klasicky připravované bramborové hranolky jsou kaloricky poměrně vydatné, ty z horkovzdušné fritézy mají téměř poloviční energetickou hodnotu. Vaše tělo tak dostane přesně to, co miluje, ale v mnohem šetrnější formě, kterou oceníte okamžitě po jídle.
Tajemstvím této proměny je plynulá cirkulace horkého vzduchu. Ten každé sousto rovnoměrně obejme a vytvoří dokonalou kůrčičku, aniž by k tomu potřeboval litry oleje – často si vystačíte jen s jedinou lžící pro lesk a vůni.
Dnešní chytré technologie za vás navíc pohlídají ideální teplotu i čas. Vy se tak můžete v klidu věnovat oblíbené knížce, zatímco se pro vás připravuje dokonale propečený řízek nebo dozlatova vybarvená zelenina.
Pára jako wellness pro vaše suroviny
Pokud je horkovzdušná fritéza králem křupavosti, pak je parní hrnec naprostým vítězem v šetrnosti. Když zeleninu vaříte ve vodě, spousta vitamínů (hlavně C a B) se jednoduše vylije do dřezu. V páře ale živiny zůstávají uvnitř.
A nejde jen o zdraví. Všimli jste si někdy, jak je brokolice z páry krásně zelená a ryba se nerozpadá? Je to tím, že teplota kolem 100 °C je k surovinám neuvěřitelně šetrná.
„Obrovskou výhodou je, že v parním hrnci připravíte celý oběd v různých patrech najednou. Maso, přílohu i zeleninu – a všechno chutná tak, jak má, bez míchání chutí,“ potvrzuje praktickou stránku věci David Beneš, ředitel značky SENCOR.
Méně nádobí, více klidu
Trendem dnešních kuchyní je multifunkčnost. Proč mít deset hrnců, když jeden přístroj zvládne vařit, péct i grilovat? Šetří to místo v malých bytech, ale hlavně to šetří čas. Moderní technologie jako elektrické hrnce jsou navržené tak, aby se po vaření snadno udržovaly.
Když odečtete čas strávený drhnutím mastnoty a hlídáním plotny, získáte každý den pár drahocenných minut pro sebe. A o tom by moderní vaření mělo být – o skvělé chuti, zdravém těle a čisté hlavě.
Obsah vznikl ve spolupráci se značkou SENCOR.