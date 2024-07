VIDEO: Mořský vlk v papilotě je plný chutí středomoří. Dovolená na zahradě

Připravte si rajčatovou salsu a batáty

Plody moře s kuřecím si vezme do parády i Hugo Hromas, který v dnešním Gril Tipu vykouzlí na otevřeném ohni španělskou paellu mixtu.

Ryba je velice rychlá na úpravu, takže nejprve si připravte přílohu z batát s rajčatovou salsou. Na jednu batátu použijte 3 mini rajčátka, která pokrájejte na malé kousky.

K nim posekejte na stejně velké kousky dva stroužky česneku. Smíchejte dohromady a přidejte k nim trochu posekané čerstvé bazalky.

Batáty pravidelně nařízněte, aby se v grilu udělaly rychleji. Alobal opepřete, zakápněte ho olivovým olejem a zároveň dejte trochu oleje i na nařezané batáty.

Osolte, přidejte k nim posekaný tymián. Do řezů můžete přidat i plátky česneku. Zabalte a grilujte v alobalu přímou metodou při 160 stupních zhruba 15 až 20 minut. Batáty pak vyndejte z grilu a nechte dojít v alobalu.

Suroviny na mořského vlka

2 ks celého mořského vlka

200 g mořských slávek

10 g tymiánu

500 g batátů

50 g česneku

5 g plátkové soli

250 g mini rajčat s větvičkou

1 dl olivového oleje

10 g bazalky

20 g rozmarýnu

500 g toustového chleba

200 g oliv bez pecky

100 g másla

1 dl bílého vína

pepř v mlýnku

Mořského vlka hoďte na gril v papilotě

Papilota je speciální kuchařská metoda úpravy pokrmu pečením. Je to papírová kapsa, která udrží všechny chutě a vůně pokrmu, v tomto případě ryby. Použijte buď řeznický anebo pečicí papír, na který položte celou rybu.

Kůži odšupinovaného mořského vlka lehce nařežte. Do ryby dejte pár snítek čerstvého tymiánu, rozmarýnu a pár stroužků rozbitého česneku, i se slupkou. Rybu zvenku trochu opepřete a osolte zvenku i zevnitř.

Po rybě rozetřete kousek másla, můžete i za žábry a takto připraveného vlka doplňte čerstvými slávkami. Důležité je použít jen takové slávky, které jsou pevně uzavřeny. Rybu lehce polijte bílým vínem, aby se jím navoněla.

Mořského vlka zabalte do papilotu. Papír překlopte a po velmi malých kouscích přehýbejte a vytvořte kapsu, stejně jako ve videu.

Pokud by vám papilota nedržela, můžete ji secvaknout sponkami. Gril nastavte na nepřímé grilování na 160 stupňů a rybu v něm nechte 10 až 15 minut dělat.

Důležitá krusta z oliv

Mezitím si nachystejte krustu z černých oliv. Toastový chléb bez kůrky ogrilujte, abyste ho následně mohli nadrolit anebo pokrájet na hrubé kousky, které spojte s najemno posekanými olivami kalamata.

Rybu v papilotě vyndejte z grilu, uprostřed roztrhněte a nechte v papíru, ve kterém je hodně šťávy. Přidejte ogrilovanou batátu a na ni nandejte rajčatovou salsu i s trochou rajčatové šťávy, rybu nakonec posypte krustou z oliv.

Španělská paella mixta na otevřeném ohni

Svoji středomořskou baladu s kalamáry, mušlemi, krevetami a kuřecími paličkami rozehraje i Hugo Hromas, který vám na otevřeném ohni připraví španělskou paellu mixtu.

Typické španělské jídlo z rýže, podobné rizotu obvykle cizinci vnímají jako národní jídlo, ale většina Španělů ji spíše pokládá za regionální pokrm. Podobně jako u rizota existuje mnoho variant s různými ingrediencemi.

Hugo Hromas vám v dnešním Gril Tipu ukáže paellu mixtu, která obsahuje libovolnou kombinaci masa, v tomto případě kuřecího, mořských plodů, zeleniny a důležitého šafránu.

Na ohni i na grilu

Zažehněte mírný oheň bezinkovým dřevem a po dobu přípravy přikládejte dřevem z ovocných stromů. Paellu můžete samozřejmě připravit i na grilu, který si připravte přímou metodou na 200 stupňů.

Do nízké pánve dejte olivový olej a sůl. Jakmile se olej trochu zahřeje, opečte na něm celé krevety, z jejich hlaviček bude potřeba v dalším kroku získat šťávu. Krevety vyndejte a nechte zchladnout. Do pánve místo nich hoďte kuřecí paličky a na mírném ohni je opečte do zlatova ze všech stran.

Opečené paličky dejte následně také stranou a připravte si sofrito, což je aromatická směs zeleniny, bylinek a koření, která se používá k ochucení luštěnin, ryb, masa, rýže nebo omáček.

Suroviny na paellu mixtu

200 g červené cibule

20 g česneku

300 g papriky červené a zelené

200 g rajčat na větvičce

250 g krevet celých nevařených

200 g kalamár

300 g slávek

500 g kuřecích paliček

50 ml koňaku

300 g rýže Campanini Bio

150 ml olivového oleje extra panenského

3 g šafránu

15 g lahůdkové papriky mleté

450 ml kuřecího vývaru

30 g soli

Postup

Do pánve dejte na malé kostičky pokrájený mix paprik, cibule a česneku. Zeleninu na pánvi pomalu obdělejte, nesmí se dělat zprudka, aby nezhořkla, ale naopak chytla svoji sladkou chuť.

Jakmile zelenina povolí, přidejte k ní posekaná rajčata. Ty je naopak důležité dobře opražit. Průběžně je lehce promíchávejte se zeleninou.

Z vychladlých krevet oloupejte hlavičky a vymačkejte z nich šťávu do rendlíku. Ta je důležitá pro finální sílu a chuť paelly. Krevety zbavte schránek a šťávu se schránkami a vydrťte z nich co nejvíce materiálu.

Jakmile zelenina v pánvi chytne barvu, přihoďte k ní pokrájené kalamáry a flambujte s panákem koňaku. Kalamáry by se neměli pražit, počkejte až pustí trochu šťávy a nechte je pouze lehce dusit.

Pokud byste je upražili do sucha, jídlo zhořkne. Základ zalijte trochou vývaru a nyní začnete vyrábět základ paelly. Do pánve přidejte sušenou papriku, šafrán a nechte rozpustit.

Do základu vraťte opečené kuřecí paličky, které je potřeba ještě dodělat. Dolijte zbytkem vývaru a nechejte dusit. Přes cedník přilijte džus z vydrcených hlaviček a schránek krevet.

Nakonec rýže

Jakmile budou kuřecí paličky hotové, což je asi po 15 minutách, odhrňte je z pánve stranou a přidejte rýži, kterou dělejte v pánvi 18 minut. Doporučený poměr je 1:3, tedy jeden dílek rýže na tři díly tekutiny.

Rýži rozvrstvěte po dně pánve a 2 až 3 minuty před uvařením přidejte do pánve mušle a nechte prohřát krevety. K nim ještě přidejte pár snítek čerstvého rozmarýnu.

Hotovou paellu poznáte jednoduše. Vidličkou píchněte do paelly a měli byste cítit, že pod jejím hrotem není dno pánve, ale sokrat, tedy lehká připečeninka. Pánev nakonec odstavte z ohně a nechte ji chvíli relaxovat, aby se sokrat odpíchl od dna a šel hezky odškrábnout.

A rada nakonec. Mušle, které se vám při vaření neotevřely, v paelle rozhodně nenechávejte a ani je neotevírejte násilím.