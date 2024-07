Surf and turf: Zkombinujte hovězí s mořskými plody. Je to nezvyklé, ale báječné

Mistři grilu vám však ukážou jeho netradiční variantu ve formě špízků z grilovaných krevet zabalených do tenkých plátků hovězího rump steaku na opečené ciabbatě s čedarovou omáčkou a lososovým kaviárem. Původ termínu surf and turf zůstává nejasný, nejstarší známá citace se datuje do roku 1961.

Je často považován za symbol „kontinentální kuchyně“ střední třídy 60. a 70. let, často byl označován za rozmařilý symbol luxusu, protože kombinoval jedny z nejdražších surovin.

Svůj signature dish (recept, který identifikuje jednotlivého kuchaře nebo restauraci) tohoto populárního pokrmu představí v Gril tipu Martin Hnilička z vyhlášené pražské restaurace George Prime Steak.