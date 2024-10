Zázračnou hlívu vypěstujete snadno. Roste sama bez zvláštní péče

Pokud si chcete zaexperimentovat, nepotřebujete žádné speciální vybavení. Pro postup krok za krokem se podívejte na úvodní video. Budete potřebovat jen:

Mycelium hlívy ústřičné (k dostání je v zahradnických obchodech nebo online)

Substrát (například sláma, kávová sedlina nebo piliny)

Plastový vak

Teploměr

Rozprašovač na vodu

Jak postupovat

1. Příprava substrátu: Hlíva ústřičná roste na organickém materiálu, jako je sláma, kávová sedlina nebo piliny. Substrát je třeba nejprve sterilizovat, aby se zabránilo růstu jiných mikroorganismů. To lze provést například vařením. Tady se zdroje trochu liší. Celý pytel vložíte do velkého hrnce a necháte vařit hodinu. Další tvrdí, že stačí do pytle vlít vodu ohřátou na 80 °C, nechat ji asi dvě hodiny působit a pak ji vypustit.

2. Inokulace: Sterilizovaný substrát se smíchá s myceliem hlívy ústřičné. V některých návodech se doporučuje vmíchat i lžičku sádry. Mycelium je bílá houbová „síť“, která se rozrůstá v substrátu a vytváří plodnice – houby, které známe.

3. Inkubace: Směs substrátu a mycelia se umístí do plastových sáčků nebo nádob a nechá se na teplém místě (ideálně mezi 20 a 24 stupni Celsia) po dobu 2–3 týdnů. Během této doby by mělo mycelium kolonizovat celý substrát.

4. Růst hub: Jakmile je substrát plně kolonizován, sáčky se přesunou na chladnější místo (asi 15 až 18 stupňů Celsia) s vyšší vlhkostí. Do sáčků se udělají malé otvory, asi dva centimetry, skrz které začnou růst houby.

5. Sběr a údržba: Hlívy ústřičné lze sklízet, když dosáhnou vhodné velikosti. Po sklizni je důležité udržovat substrát vlhký pomocí rozprašovače na vodu. Takto houby znovu narostou a vy můžete sklízet minimálně třikrát.

Pěstování jako experiment

Pěstování hlívy ústřičné doma je skvělý způsob, jak mít vždy po ruce čerstvé houby pro vaše kulinářské experimenty. Navíc je to zábavný a vzdělávací projekt, který může být skvělým způsobem, jak se naučit něco nového a zároveň přispět k udržitelnosti životního prostředí.

Samozřejmě nemusíte podstupovat celou proceduru od začátku. V hobbymarketech nebo zahradnických potřebách lze koupit už připravené naočkované pytle, takže jen stačí počkat, až houby začnou růst.

Podobně je možné pěstovat třeba i korálovec ježatý. Normálně roste vzácně až velmi vzácně na dřevu buků, v teplých oblastech i dubů, jen zřídka jiných listnáčů. I když odborník ve videu tvrdí, že zde by místo substrátu byly vhodnější piliny.