Stavte sněhuláky, dělají radost. Sníh jako materiál používal i Michelangelo

Marek Csizmazia
Sněhová nadílka, které je rok od roku méně, láká nejen k zimním sportům, ale také ke stavění legračních postav. Jako stavební materiál ji využíval už mladý Michelangelo. Kdy byl postaven první sněhulák, se asi nikdy nedozvíme, nicméně malá kresbička, která ho připomíná, byla objevena v modlitební knížce z roku 1380. Svědčí o tom, že už tehdy šlo o oblíbenou zimní zábavu.
Sněhovou sochu vždycky dotvářely nezbytné doplňky, tady vsadili na sněhuláka-čerta.

Sněhovou sochu vždycky dotvářely nezbytné doplňky, tady vsadili na sněhuláka-čerta. | foto: Profimedia.cz

Americký sněhulák se od toho našeho příliš nelišil.
Podlehl jí i sedmnáctiletý Michelangelo Buonarroti, který prý v roce 1492 vymodeloval sněhuláka přímo na nádvoří Medicejského paláce v italské Florencii, kde se zdokonaloval v umění malířském a sochařském. Tak krásný jako čtyřmetrová socha Davida asi nebyl, ale určitě vypadal lépe než klasičtí sněhuláci ze sněhových koulí. Postavy ze sněhu znal i William Shakespeare, protože se o nich zmiňuje v dramatu Richard II., jež mělo premiéru v roce 1597.

Popularita stavění sněhuláků vzrostla hlavně během 18. století, kdy také získali svůj název. Slovo Schneemann (sněhový muž neboli sněhulák) se objevilo poprvé v roce 1770 v jedné dětské knížce vydané v Lipsku. Z té doby pochází také mědirytina Daniela Chodowieckého, kde je sněhulák znázorněn jako zosobnění zimy a třeskutého mrazu. Má proto opravdu hrozivý výraz ve tváři a v ruce koště.

Vždy studený nos! zdraví sběratel sněhuláků. Prosadil jejich světový den

Roztomilý dobrácký sněhulák s širokým úsměvem z drobných uhlíků pod nosem z oranžové mrkve se objevil až v 19. století. Tehdy se totiž začal pozvolna měnit přístup lidí k zimě, která už pro ně nebyla jen časem strádání. Stavění sněhuláků se stejně jako sáňkování, klouzání a koulování stalo vyhledávanou zábavou, zdrojem radosti během zimy a motivem ilustrací v dětských knihách a na pohlednicích.

V prosinci 1892 vyšel v Andělu strážném, časopise pro křesťanskou mládež, zimní obrázek s dominantní sněhovou postavou a s tímto textem: „Mrzne půda, sněhové vločky poletují vzduchem, celá příroda takřka odumřela. A přece přináší zima tak mnohé radosti, na které se těšívají velcí i malí. Pohleďte jen na pěkný obrázek, který vám strýček ku svému psaní připojuje, a dáte zajisté za pravdu jeho slovům. Jaký to veselý život ve sněhu a na ledě! Tu stojí především rozkošný sněhulák s nosem špičatým, s ústy nakřivenými, s podivným kloboukem; hrozí koštětem, ale žádný se ho nebojí, ani ten ptáček ne.“

Na kresbách ze zimního období sněhuláky často zobrazoval i Josef Lada. V knize Vzpomínky z dětství na tuto studenou kratochvíli vzpomíná: „Stavění sněhuláků náleží k oblíbeným zimním zábavám venkovských dětí. Skoro před každým stavením stával jako stráž směšný sněhulák. Místo očí míval kousky uhlí, namísto nosu kus mrkve, v nemotorné ruce metlu nebo koště a na hlavě rozbitý kastrůlek. Někde bývali postaveni i dva sněhuláci vedle sebe, aby se jim nestýskalo a mohli si spolu povídat.“ Mimochodem, sněhuláci na jeho kresbách mívali také jakousi fajfku ze zahnuté větvičky, takže připomínali hodného pohádkového dědečka.

VIDEO: Jak si čínská panda pohrála s pravým kanadským sněhulákem

Jak se sněhulák obvykle staví? Ideálně z mokrého sněhu, který se pěkně lepé, díky čemuž sněhulák dobře drží pohromadě. Tvoří ho tři různě velké koule – velká, střední a malá jako hlava. Ruce se vymodelují ze sněhu nebo vytvoří z větviček, korunou je děravý hrnec nebo starý klobouk. Dekorace jsou dílem každého tvůrce, záleží jen na tom, co má po ruce. Vyzkoušejte to a postavte si svého sněhuláka. Kdy jindy, když ne teď. Vždyť sněhulák se dá postavit kdekoliv, třeba i na sídlišti u paneláku.

Sněhovou sochu dotvářejí nezbytné doplňky, tady vsadili na sněhuláka-čerta.

V posledních letech se objevil trend tvořit sněhuláka z jednoho kusu – tedy z velké hromady sněhu. Sněhuláci se dostali i do Guinnessovy knihy rekordů – ten největší (34,5 metru) byl vytvořen v únoru roku 1999 v americkém státě Maine. U nás ten rekordní vznikl na začátku března 2005 v obci Dlouhá Třebová, vysoký byl 8,52 metru. Sněhuláci se objevují i ve filmech a v roce 1976 se figurka Schneemandla v typickém tyrolském klobouku stala maskotem Zimních olympijských her v Innsbrucku.

Od roku 2010 se dokonce slaví Světový den sněhuláků. Postaral se o to Cornelius Grätz z Německa, který vlastní největší sbírku figurek sněhuláků na světě. „Zvolil jsem 18. leden, protože osmička připomíná sněhuláka a jednička hůl,“ vysvětlil sběratel a propagátor sněhuláků před rokem v rozhovoru pro iDNES.cz. Slavit tedy sněhuláci budou přesně za týden. A víte, že mají i svůj pozdrav? „Vždy studený nos!“

11. ledna 2026

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.