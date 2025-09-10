Heřmánek je lék na nervy, oči i žaludek. Želatina zklidní trávení i pleť

Voňavý heřmánek přes léto kvete na loukách, na polích v obilí, v parcích i na okrajích lesů. Kdo nezaváhal a o prázdninách si ho nasušil, může s ním už teď čarovat v kuchyni i v koupelně. Je to léčivá bylinka na řadu neduhů, které si už naše prababičky nesmírně vážily. Je ideální nejen na hojivé odvary, masti, masky, ale například i želatinu, která udělá dobře vašemu trávení.
Heřmánek pravý byl jako léčivá rostlina znám už ve starověkém Egyptě, v antickém Řecku i Římě. U Anglosasů byl zase považován za jednu z devíti posvátných bylinek darovaných člověku od Boha. Na severu Evropy, ve Skandinávii byl posvátný a uctívaný jako symbol slunce.

Heřmánek není rmen

V přírodě lze heřmánek pravý zaměnit s heřmánkem římským či rmenem – utrhněte květ a žlutý střed rozpulte, bude-li dutý, je to heřmánek, rmen má střed plný. Při záměně se vám nic nestane, rmen ovšem nemá léčivé účinky.

Je skrz naskrz léčivý a sbírat se dá celé léto, i teď na něj ještě můžete někde narazit. Lze ho i pěstovat na záhonech nebo za oknem v truhlíku. Květy heřmánku se sbírají zhruba 3 až 5 dní po rozkvětu, až plně rozvité, i s kouskem stonku. Čerstvé květy jsou chutné a jedlé, lze je tak přidávat do salátů. Heřmánek sušte na chladném, suchém a vzdušném místě, usušené květy skladujte nejlépe v dobře uzavřených nádobách.

Popíjí se jako čaj, hodí se pro inhalace i masáže a můžete ho přidat do koupele, heřmánkové obklady, masti nebo olej uleví od spousty obtíží. Má protizánětlivé a hojivé účinky, pomáhá odstraňovat akné, ekzémy, vředy, vyrážky, hojí drobné popáleniny a rány. Uleví od svalové bolesti a křečí, odvar se dá kloktat, působí jako antiseptikum a protizánětlivě při léčbě zanícených dásní. Léčí nespavost. Léčbu heřmánkem snášejí dobře dospělí i děti, dokonce i batolata.

