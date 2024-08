Ostrost a profesionalita ke kuchyni patří, říká Kašpárek jako český Ramsay

Prokázat šéfovskou ostrost, tlak na výkon i kvalitu a současně sounáležitost s týmem, s nímž vám jde o to samé. Není to snadné, zkusili jste si to někdy? Pak se jistě dokážete vcítit do pocitů šestnácti profesionálních kuchařů a šéfkuchaře Radka Kašpárka, až se ve středu večer v hlavním vysílacím čase na Nově poprvé otevřou brány Pekelné kuchyně.