Zkuste letos sáhnout nejen po dýních hokaido, i když pár návodů – jak ji vydlabat, uvařit z ní skvělý džem či si z ní připravit dýňové máslo – dále také najdete. Zkuste navíc sáhnout i po kaki, také krásně oranžovém a šťavnatém ovoci, které má ve správné zralosti opravdu lahodnou chuť. Je měkké, nemá pecky ale spoustu vitaminu C ano. Obsahuje navíc látky pomáhající rozkládat tuky. Což se na podzim i zimě hodí.
Klidně k tomu vezměte i děti a připravte si ploštice z listového těsta, voňavé buchtičky ve tvaru dýní, krvavé poháry či křupavé duchy s pikantní kaki směsí. Kterýkoliv z těchto receptů promění obyčejné halloweenské pohoštění v malou strašidelnou hostinu. A když přidáte jednoduché dekorace či kostýmy – třeba z toaletního papíru či ruliček – můžete si „dušičky“ doma společně pěkně užít.
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