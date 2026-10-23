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Splín z dušičkového počasí zkuste rozbít tipy a recepty k oslavě Hallowennu

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  4:00
Do tmy vstáváme, a na sklonku dne přichází čím dál dříve. Není divu, že mnozí vítají možnost, jak podzimní splíny rozbít nadsázkou a vtipem svázanými s Halloweenem. Letos vyjde poslední říjnový den na sobotu, o to víc si můžete užít jak tvoření masek či dekorací, tak nejen dýňové řádění kuchyni. I kdybyste měli překvapit jen vtipným pohárem či dortem.
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Krvavé poháry s červy? Super dezert, který vám halloween rozsvítí.

Zkuste letos sáhnout nejen po dýních hokaido, i když pár návodů – jak ji vydlabat, uvařit z ní skvělý džem či si z ní připravit dýňové máslo – dále také najdete. Zkuste navíc sáhnout i po kaki, také krásně oranžovém a šťavnatém ovoci, které má ve správné zralosti opravdu lahodnou chuť. Je měkké, nemá pecky ale spoustu vitaminu C ano. Obsahuje navíc látky pomáhající rozkládat tuky. Což se na podzim i zimě hodí.

Klidně k tomu vezměte i děti a připravte si ploštice z listového těsta, voňavé buchtičky ve tvaru dýní, krvavé poháry či křupavé duchy s pikantní kaki směsí. Kterýkoliv z těchto receptů promění obyčejné halloweenské pohoštění v malou strašidelnou hostinu. A když přidáte jednoduché dekorace či kostýmy – třeba z toaletního papíru či ruliček – můžete si „dušičky“ doma společně pěkně užít.

Halloween v Lidlu, Penny a Pepcu. Našli jsme bizarní dobroty i dekorace za pár korun


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