Necpěte se masem. Grilovanou zeleninu jen lehce „okořeňte“ steakem

Pokrmy pro nás ugriloval Petr Svoreň, kouč a executive chef brněnského hotelu Passage. Na obrázcích vidíte, že použil keramický kotlíkový gril ve tvaru vajíčka, který si v poslední době mezi kuchaři získává stále větší oblibu.



Má tu výhodu, že dokáže dobře držet teplotu. Společně s kuchařem Radkem Davidem jsme na něm dokonce upekli chleba.

Maso si naložte den předem

Maso si dáme do lednice alespoň přes noc do 4% solného roztoku (1 litr vody a 40 g soli, nasucho opečený pepř). Druhý den maso osušíme a necháme asi 1 hodinu v pokojové teplotě. Nakládat můžete jakýkoliv druh masa určený pro grilování. Zvláště v případě, kdy si nejste jisti, že je dostatečně uležené, dodá mu to na křehkosti. Tu můžete tímto způsobem zvýraznit nejen u hovězího, ale i vepřového či kuřecího masa.

Výběr partie je na vašem osobního vkusu. Někdo má rád vysoký roštěnec, někdo radši pravou svíčkovou, ale hovězí pupek je také atraktivní volbou, navíc za rozumné peníze.

Maso temperujeme, aby nedostalo teplotní šok. Je častou chybou, že nedočkaví kuchaři maso „posílají“ na gril rovnou z lednice. Maso potřeme olejem.

Pak už jen dáme na rozpálený gril a opékáme podle toho, jaký stupeň propečeni chceme. Doporučuje se stupeň medium, což je středně propečené maso, které si zachová křehkost a vyhovuje většině strávníků. Maso po grilování přikryjeme alobalem a necháme chvilku odpočinout.

Zeleninové variace

Úplně to nejjednodušší je vyrobit si klasický salát, který můžete vyšperkovat stále aktuálním chřestem. Salát pečlivě omyjeme a osušíme listy, natrháme na velikost sousta. Připravíme si dresink (0,5 dl olivového oleje, 2 polévkové lžíce medu a šťávu z 1 citronu), vše vyšleháme do emulze.

Brambory pořádně omyjeme pod tekoucí vodou, osušíme a dáme na gril. Pokud spěcháme, můžeme si brambory předvařit, zhruba po 15 minutách přidáme na gril rajčata a společně grilujeme.

Salát promícháme se zálivkou a naaranžujme na talíř i s bramborem a rajčaty. Doplníme o pošírované vejce.

Další varianta: aktuální chřest. Očistíme ho, zbavíme tvrdých části. Vložíme do alobalové kapsy. Přidáme máslo, sůl a pepř. Alobal uzavřeme a položíme na gril. Grilujeme z obou stran asi 10 minut (chřest by pak měl být na skus). A pokud už jste přišli na chuť fenyklu, můžete ho upravit podobně. Takže si na mřížce budou hovět dva podobné alobalové balíčky.

Z jiného soudku pochází úvodní článková fotografie, maso na ní není vůbec. Vyzkoušet lze třeba grilovanou papriku na briošce s kozím sýrem. Stačí ogrilovat plátky chleba a s ním i papriky a pak jen společně se sýrem naservírovat.

Tady se fantazii meze nekladou, klidně můžeme ogrilovat i cherry rajčátka, dozdobit bylinkami a „jednoruční“ porce je hotová. A obejdeme se i bez masa.