Podzimem grilování nekončí, stačí se jen trochu přiobléct a jede se dál

K úspěšnému grilování ale nestačí jen vykouzlit potřebnou atmosféru a nakoupit nejrůznější dobroty. Podstatné je také mít dobré vybavení, to znamená nejen gril, ale také třeba čisticí prostředky a v neposlední řadě, zvláště ve vlhkém podzimu, také možnost ohřevu (psali jsme zde).

Je jasné, že pokud chcete posedět na terase, musíte se také trošku přiobléct. Strávníci se mohou schovat doma, ale hlavní „grilovač“ chladnějšímu vzduchu neujde.

„Když se chlapi sejdou, přinesou si grog nebo svařák, vezmou s sebou děti. Ty na zahradě mohou řádit nebo v zimě stavět sněhuláky, zabaví se a nebudou celý víkend trávit doma jen u televize nebo tabletu,“ vybízel k aktivnímu trávení času Radek David, šéfkuchař pražské restaurace La Veranda a Babiččina zahrada v Průhonicích, když jsme před časem testovali možnosti grilování mimo obvyklou sezonu.

Upozorňoval přitom na rizika oblékání. V letní sezoně máte zřejmě na sobě tričko a kraťasy, jakmile přituhne, budete muset přiobléct další vrstvy.

„Zásada číslo jedna: oblečte se tak, abyste měli bundu s rukávy z nehořlavé tkaniny. Bavlna je dobrá, nejhorší jsou moderní chemické materiály,“ připomněl Radek David.

Gril na uhlí stále vede

Grily na dřevěné uhlí jsou nejoblíbenější a nejtradičnější a přinášejí požitek z autentického praskání dřevěného uhlí. Většina z nich je vybavena poklopem, který umožňuje rozšířenější možnosti úpravy pokrmů.

Poklop je pro grilování v chladnějších teplotách důležitý. Nejenže nepustí dovnitř chladný vítr, čímž by se zbytečně snižovala teplota grilu, ale podstatným způsobem rozšiřuje vaše možnosti. Můžete tak nejen grilovat nad přímým žárem, ale zároveň i péct podobně jako v troubě na nepřímém ohni.

Víte, že: V Česku patří mezi nejoblíbenější marinády pivní marináda. Skvěle doplňuje chuť vepřového masa, nejvíce se používá na krkovici a žebírka.

Americká nejpopulárnější barbecue omáčka je kansaská, která se skládá z rajčatového protlaku, melasy, octu a kukuřičného sirupu.

Marináda s komickým názvem Chimichurri je nevařená bylinková omáčka ke grilovanému masu. Pochází z Jižní Ameriky a je vyrobena z jemně nasekané petrželky, mletého česneku, olivového oleje, oregana a z červeného vinného octa. Dominantní chutí jsou petržel a česnek.

Pro tvrďáky se dá maso naložit do whisky, pro jemnější povahy je tu podmáslí a rozmarýn.

Ne každý je pro marinády stvořený, a tak někomu stačí jen základní, ale důležitá sůl a pepř. Avšak solit by se mělo až těsně před grilováním, aby se potraviny nevysušily.

Kdo používá plynový gril, jen stiskne piezoelektrický spínač a hořáky jsou připravené. Příznivci přírodního grilování nad dřevěným uhlím to mají přece jen trochu komplikovanější.

V dnešní době však existují na trhu pomocníci, které usnadní podpálení jakéhokoliv grilu. Podstatné je, jak se podaří gril zapálit.

Účinné podpalovače jsou jak mezi přírodními, tak chemickými produkty. Přírodní podpalovače najdete v několika podobách, od klasických dřevěných „polínek“ sestavených do speciálního tvaru, přes speciální kostky a svitky napuštěné parafínem pro pomalejší a stálejší hoření.

„Jako účinnou pomoc při podpalování ocení lidé i podpalovače ve tvaru obří zápalky nebo tabulky z lisovaného dřevitého vlákna opět namáčeného v kvalitním parafínu,“ doporučuje Petr Zelinka, ředitel Solo Matches&Flames.

Zatímco přírodní podpalovače jsou nejstylovější a šetrné k životnímu prostředí, ty na chemické bázi, ať už tekuté, gelové nebo pevné, nabízejí velmi jednoduchou manipulaci a použití.

Plyn a elektřina

Alternativou k oblíbeným klasickým grilům na dřevěné uhlí jsou plynové a elektrické grily. Plynové umožňují rychlou přípravu grilu ke grilování a snadnou regulaci teploty při přípravě pochoutek.

Historie grilování Jak a kde vzniklo barbecue? Už v 17. století indiánský kmen Arawak připravoval maso na dřevěném roštu tzv. „barbacòa“ z čehož vyplývá dnešní „barbecue“. Indiáni mřížku vynalezli k uzení masa. Výraz „barbacoa“ v historii označoval zástup lidí za účelem společného stolování. Milovníkem grilování byl i první americký prezident George Washington. Již v 18. století kuchaři k masu připravovali různé omáčky a používali grily k pečení celých prasat. Vše urychlila výroba dřevěného uhlí. V roce 1952 vymyslel svářeč George Stephen ve svém zaměstnání první uzavřený gril. V roce 1960 byl uveden na trh plynový gril, který si mohla na začátku dovolit jen vyšší vrstva. V šedesátých a sedmdesátých letech 20. století se staly hitem grily s poklopem. V dnešní době existuje široká nabídka grilů a grilování se stále těší velké oblibě.

Hlavní jeho výhodou je snadné zapálení pouhým stiskem jediného knoflíku. Výdrž plynové lahve umožňuje dlouhé grilování bez nutnosti přikládání.

Nevýhodou může být vyšší pořizovací cena, obtížnější manipulace, neboť jsou podstatně těžší než grily na dřevěné uhlí a samozřejmě bude chybět atmosféra otevřeného ohně, vůně a grilovací příchuť pokrmů.

Elektrické grily umožňují detailní kontrolu teploty jak v grilu, tak i mase. Nabízejí nepřilnavý teflonový povrch čili bezproblémové čištění, snadnou manipulaci a možnost grilování bez omezení po celý rok jak v exteriéru, tak interiéru.

A pozor: některé malé stolní elektrické grily mají tak slabý příkon, že je v sychravém a větrném počasí neroztopíte, anebo to bude trvat věčnost. Nevýhodou je samozřejmě absence kouřového aroma, delší doba grilování a nutnost připojení k elektrice.

Co dalšího uchystat, aby vše bylo kompletní?

Maso by se nemělo nikdy připalovat a přepálený olej by měl co nejméně kapat na žhavé uhlíky nebo se spolu se zbytky marinád vypalovat na roštu.

Důležité, a to nejen ze zdravotního hlediska, je správně čistit jakýkoliv gril. Na úklid je dobré použít houbičku pro čištění grilovacích roštů s brusnou drátěnkou.

Úklid vám ulehčí také bio nádobí a bio příbory, které jsou šetrné k přírodě a dlouho už neplatí, že by byly příliš drahé. Objednat je lze ve specializovaných obchodech i s dalšími věcmi pro gril, jako jsou přírodní podpalovače, houbičky na umytí grilu a další grilovací pomůcky.