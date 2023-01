Zimní grilování má své kouzlo, má řadu výhod, říká populární pipMaster

Při jaké nejnižší teplotě jste griloval?

Při minus 18 stupních.

Co takové grilování obnáší?

Důležité je dobře se obléknout, ideální je termoprádlo, čepice, rukavice, pořádné boty a teplé nápoje k tomu. A chce to připravovat něco, u čeho člověk nemusí celou dobu stát a hlídat. Dát jídlo do grilu, zavřít, a když se po pár hodinách vrátíte, je hotovo.