Nebojte se rožnění velkých kusů. Grilovací akademie vám poradí, jak na to

V jednom z nejkrásnějších světových hostelů Long Story Short v Olomouci má provoz restaurace, ale i celého hostelu, na povel uznávaný kuchař Petr Heneš.

„Chci, aby hosté viděli, co a jak pro ně připravujeme, proto jsme do přestavby původní rozlehlé vojenské pekárny zakomponovali i otevřenou kuchyni,“ říká Heneš, spolumajitel hostelu.

Co je to rotisserie

Maso, které váží více kilogramů, patří na rotisserii. Není to nic složitého, v podstatě se jedná o přípravu pomocí dlouhé špízové jehly. Název pochází z francouzštiny a v překladu znamená grilovačka.

V našich končinách se také používá termín rožnění. Nad ohněm se maso nabodnuté na rožeň pomalu otáčí.

„Rotisserie rozšíří možnosti grilu. Grilovat se dá kebab, kuřata, krůta, husa, ale i sele, jehně nebo celá vepřová kýta. Fantazii se meze nekladou,“ říká Ondřej Kovář, který stojí za konstrukcí jedinečného grilu Vulcanus z patinující oceli cor-ten. Ta má dlouhou životnost, a protože vydrží jakékoliv venkovní podmínky, grilovat tak lze celý rok, i v zimě.

„Maso – my budeme grilovat vepřovou krkovici a krůtí prsa – je třeba předem naložit do láku a pak ho během grilování potírat speciální marinádou. Na to nebudeme používat běžnou mašlovačku, ale uděláme si přírodní z čerstvých bylinek,“ upozorňuje Štěpán Danihel, šéfkuchař olomoucké restaurace Long Story Short Eatery&Bakery, který se učil kuchařskému umění i v Řecku.

Točí se hodinu a půl

„Lák je výborný v tom, že se dostane sůl až doprostřed masa, marináda zase v kombinaci s ním udělá na jídle krásnou krustičku,“ vysvětluje Heneš s tím, že na výsledek, kdy se maso rovnoměrně propéká otáčením na špízu, je třeba počkat aspoň hodinu a půl.

Lák na naložení a marináda na potírání Maso naložíme do láku, kdy na 10 litrů vody použijeme 900 gramů soli a 600 gramů cukru. Marináda na potírání je složená z 300 mililitrů jablečného džusu, 200 mililitrů olivového oleje a 100 mililitrů jablečného octa.

„Součástí rotisserie je samozřejmě motor, který zvládne otáčet až čtyřicet kilogramů těžké kousky,“ vysvětluje Kovář. „Díky rotisserii zůstávají volné další plochy grilu a může se tak na nich dělat třeba přílohová zelenina,“ radí pipMaster.

„Zkuste vedle cukety a paprik i mladé zelí rozpůlené na půlku, stačí je posolit a popepřit, třeba u cukety ale pozor na to, aby se do ní nevsáklo příliš mnoho oleje,“ upozorňuje Štěpán, když krájí zeleninu japonským nožem.

Svým tvarem připomíná sekáček na maso, ale s čepelí dlouhou 170 milimetrů se dá snadno nakrájet všechna zelenina na drobné kostičky nebo proužky.

Nezapomeňte na dresinky

K hotovému masu se kromě zeleninové přílohy hodí i nejrůznější chutney, hořčice, dresinky. Sáhnout je také možné po balíčku delikates ke grilu od českého výrobce Marmelády s příběhem. Kromě beraních rohů obsahuje například chilli hořčici, mango chutney a pro milovníky středomořské kuchyně i sušená rajčata.

„Kdo je netrpělivý, může maso z rožně odkrajovat postupně, takže se bude i postupně dopékat,“ prozrazuje jednu ze svých chytrých vychytávek Heneš. Maso lehce oddělí ostrý plátkovací nůž. Umí udělat tenké plátky, a je jedno, jestli je to maso syrové nebo už hotové.

Práce s ním je jednoduchá, přesná a rychlá. Díky tomu si maso uchová svou šťavnatost. Každý nůž je ručně broušený a při vysoké tvrdosti jádra dosahuje až extrémní ostrosti.