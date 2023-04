Tajemná skotská vejce. Vyzkoušejte je o Velikonocích na grilu trochu jinak

Svůj gril rozpálil pipMaster ve venkovní kuchyni Svatojánského Dvora uprostřed sídliště na pražském Střížkově. Historickou budovu zde před několika lety citlivě zrekonstruovala rodina Bubeníkových, kteří zde provozují stylovou restauraci s hotelem a venkovní kuchyní, kde v letních měsících pořádají vyhlášené grilovací akce.

„Velikonoce na krku, a tak je jasné, že si musíme na grilu udělat vejce. Dneska si uděláme skotské barbecue vejce s lehkým bramborovým salátem. Jeho příprava je sice trochu složitější, hlavně co se týče přípravy samotného vajíčka, ale myslím, že jakmile tento recept jednou vyzkoušíte, tak si ho zamilujete a nebudete ho už chtít dělat nikdy jinak,“ říká v úvodu epizody její průvodce.

Základem jsou vejce na hniličku

Nejdřív si uvařte vejce. Vložte je do vroucí vody a nechte je čtyři až pět minut podle velikosti vejce povařit. Tak docílíte, že bílek bude zcela tuhý, ale žloutek krásně tekutý.

Po vytažení z vody je lehce naťukněte a ponořte na chvíli do ledové vody, aby se dobře loupala. Nenechte je ale ve vodě vychladnout úplně a loupejte je opatrně, protože nejsou zcela uvařená.

Suroviny na skotská vejce:

0,75 kg vepřového bůčku

0,5 kg hovězího předního

5 vajec

Bacon rub – směs koření z cukru, soli, sušené sladké papriky, chilli a granulované cibule

rebarborová BBQ omáčka Croix Valley Rhubarbecue

Mezitím si z 0,75 kg bůčku a 0,5 kg předního hovězího připravte v mlýnku mix mletého masa. Na obalení jednoho vejce počítejte s 20 deky masové směsi. Na mletí použijte třímilimetrovou šajbu (deska do mlýnku na maso) a maso namelte.

„Ideální je maso namlít co nejjemněji, bude se vám pak líp vejce s masem tvarovat,“ radí mistr grilu. Umleté maso dostatečně okořeňte směsí Bacon rub.

Zapracujte do masa a vytvarujte z nich koule. Pokud máte po ruce váhu, tak si maso odvažte, ať máte všechny stejně velké, aby se v grilu udělala najednou, jako u receptu na burger Juicy Lucy.

Na potravinářskou fólii položte odváženou masovou kouli, ze které vytvarujte placku. Na ní vložte oloupané vejce a za pomoci fólie maso obtočte okolo vajíčka, jako ve videu.

S takto připravenými vejci můžete do grilu, který si rozehřejte na 180 stupňů. Masová vejce grilujte nepřímou metodou zhruba půl až tři čtvrtě hodiny, dokud nebude v mase 65 °C. „Pozor, abyste teploměrem nepropíchli vejce, měřte pouze teplotu v mase,“ radí pipMaster.

V mezičase si připravte bramborový salát

Než se vám maso s vejci zaudí, připravte si lehký bramborový salát. Do něj použijte půl kila uvařených salátových brambor pokrájených na menší kousky, dvě až tři nadrobno pokrájené šalotky, stejný počet nakládaných posekaných okurek a šest ředkviček.

Přidejte na plátky pokrájený plátek sterilované pečené papriky, dvě lžičky dijonské a hrubozrnné hořčice a dvě až tři lžíce extra panenského olivového oleje Monini. Osolte, opepřete a vše zlehka promíchejte. Výslednou chuť salátu můžete doladit lákem z okurek.

Suroviny na lehký bramborový salát:

500 g uvařených salátových brambor

2–3 šalotky

3 kyselé nakládané okurky

100 ml láku z okurek

2 lžičky dijonské hořčice

2 lžičky hrubozrnné hořčice

3 lžíce olivového oleje Monini

6 ředkviček

sůl a čerstvě mletý pepř

Po přípravě salátu se vraťte ke grilu, kde dokončete skotská vejce. Povrch vajec zlehka potřete kvalitní barbecue omáčkou, kterou nechte v grilu další dvě až tři minuty zaschnout.

David Kubricht tentokrát zvolil omáčku Croix Valley Rhubarbecue s úžasnou kombinací čerstvé rebarbory a sladké kouřové chuti medové barbecue omáčky. Před vyndáním vajec z grilu ještě zkontrolujte finální teplotu v mase, měla by být přesně 72 °C. Vejce servírujte s připraveným bramborovým salátem.

Úspěšnost výsledku samozřejmě poznáte až při rozkrojení skotského vejce, zda se vám žloutek udělal příliš anebo málo. „Stát se to samozřejmě může, ale jak vidíte, dopadlo to úplně skvěle, a když žloutek přetáhnete, bude to chutnat i tak pořád skvěle,“ uzavírá spokojený pipMaster.