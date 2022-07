Zkuste asijské chutě. Grilovací akademie vás naučí indický špíz tandoori

Římský kmín, garam masala, kurkuma, čerstvý koriandr nebo indické koření chunky chaat masala. A víte, jak chutná cizrna nebo co je to okra? V novém díle Grilovací akademie se pustíme do dobrodružství s bylinkami, kořením i zeleninou.