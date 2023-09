Vyzkoušejte legendární plněné rolky z krkovičky. Jsou to bomby z Apulie

„Dnes jsme si pro vás připravili recept, který by vás mohl inspirovat stejně, jako tato malá zahradní architektura ve Velkých Žernosekách. Uděláme si italskou klasiku – bomby z Apulie,“ říká v úvodu epizody velký fanoušek grilování David Kubricht.

Svoje grily totiž se svým kolegou, italským mistrem grilu Danielem Govonim rozpálili v Parku inspirace, kde si na své přijdou především milovníci kutilství a zahrádkaření. Ve stylovém parku firmy CS Beton si totiž můžete jak odpočinout, tak načerpat novou inspiraci pro váš dům či zahradu.

A co že to vlastně jsou ony legendární bomby z Apulie? „Je to typický pouliční pokrm z místního poloostrova. Je to mix třech různých druhů masa a sýra,“ vysvětluje Daniele. Tyto „bomby“ o velikosti 3 až 5 centimetrů se v Apulii servírují v malých papírových kornoutech, anebo na krajíci chleba společně s červeným vínem.

Namísto italské pancetty lokální pršut

Místo tradiční italské pancetty doporučil pipMaster Danielovi použít několik týdnů vyzrálý pršut z panenky z Pršutérie Chovaneček. „Jeho vynikající chuť podtrhuje jalovec, pepř, vavřín a koriandr s jemným zauzeným bukovým dřevem,“ pochvaluje si pipMaster.

Suroviny na bomby z Apulie:

1 kg vepřové krkovice

2 ks čerstvé italské salsiccie

300 g sýru ementál

250 g pršutu Chovaneček

1 bal. pipMaster SPoG rub

1 bal. pipMaster Honey rub

Krkovici nakrájejte na tenoučké plátky

Nejprve si připravte kilo vepřové krkovice a nakrájejte ji zhruba na třímilimetrové plátky. Poté nakrájejte na tenké plátky pršut a sýr na menší kousky.

Grilovací akademie Nepříliš známá místa po celém Česku, skvělí kuchaři, dodavatelé zajímavých výrobků i surovin. Grilovací akademie je inspirativním a edukativním průvodcem světa grilování. Průvodcem akademií je odborník na grilování pipMaster David Kubricht. pipMaster každý týden ve svém YouTube pořadu lidem radí, jak udělat něco dobrého na grilu, nejen krkovičku nebo steak.

Do původního receptu se dává italské caciocavallo, to však není v českých podmínkách běžně sehnatelné, proto Daniele vybral český polotvrdý zrající ementál Miil, který se do rolek také hodí.

Ementál zraje osm týdnů při třech různých teplotách a díky tomu má jemnou ovocnou a lehce oříškovou chuť. Dokonce se na jedno kilo tohoto sýra prý spotřebuje 11 litrů kravského mléka.

Nakonec zbavte čerstvou salsicciu střívka a můžete začít s kompletací rolek.

Karbanátek zarolujte do masa

Připravte si jeden plátek krkovice, na jeden konec dejte dva plátky pršutu, rozmačkejte kousek salsiccie a do něho zabalte sýr. „Kostičku sýra se snažte celou obalit salsicciou,“ radí Daniele.

Tento karbanátek vložte na plátek masa s pršutem a co nejpevněji zabalte. „Abyste měli jistotu, že vám rolky budou držet pohromadě, doporučuji je propíchnout jednou až dvěma jehlami,“ dodává mistr grilu. Ten samý postup zopakujte i u ostatních rolek.

Připravte si různé variace chutí a vůní

Připravte si plechový pekáček a rolky okořeňte grilovacími ruby. Na všechny použijte směs základního koření SPoG ze soli, pepře, cibule a česneku. A na jednu polovinu rolek ještě navíc přidejte dostatečnou vrstvu jemně medového Honey rubu.

S takto připravenými rolkami můžete do grilu. Použít můžete jakýkoli v poklopem. Ten roztopte na 180 stupňů a grilujte přímou metodou. Rolky vždy po dvou minutách otáčejte po dobu 15 až 20 minut, dokud teplota v mase nedosáhne 75 stupňů.

Bomby z Apulie servírujte nejlépe s teplou bagetou a červeným vínem Doppio Passo Primitivo Rosato Puglia.