Kuřecí křídla na grilu jsou jedničkou. Vyzkoušejte je v asijském stylu

Svoje grily se tentokrát rozhodli rozpálit jen pár kilometrů od Litoměřic, mezi kopci Lovošem a Radobýlem. Mezi strmými svahy a skalními masivy Českého středohoří, v krásném prostředí Parku inspirace rodinné firmy CS Beton, kde si můžete nejen odpočinout, ale také načerpat nové nápady pro váš dům či zahradu.

„Pro mnohé z nás jsou perfektní jednohubkou. Způsob přípravy kuřecích křídel v grilu má mnoho podob, a i proto jsou tak oblíbená,“ říká v úvodu epizody pipMaster David Kubricht.

Nejprve si připravte kuřecí maso. Průvodci sáhli po české produkci z farmy Druhaz v Sedlčanech. Jejich maso pochází z pomalu rostoucích kuřat, která jsou přes padesát dnů chována v podestýlce ze slámy a krmena směsmi bez geneticky modifikovaných organismů (GMO).

„Jako první krok zbavte křídla letek. Samozřejmě, kdo je má rád, může si je tam nechat, ale osobně je nemusím, protože se v grilu mohou spálit. A navíc, když je ořežete, tak si z nich můžete udělat krásný vývar. V dalším kroku křídla uprostřed nařízněte ke kloubu, aby se vám nesjížděla a lépe se propekla,“ radí pipMaster ve videu. Takto připravená křídla můžete začít marinovat.

Suroviny na asijská křídla:

1 kg kuřecích křídel

2 stroužky česneku

5 g zázvoru

5 lžic sójové omáčky

1 lžíce sezamového oleje

1 lžička černých sezamových semínek

1 jarní cibulka

Do velké misky nejprve prolisujte česnek, přidejte najemno nastrouhaný čerstvý zázvor. Přidejte sladkou sójovou omáčku, sezamový olej, marinádě dodají perfektní chuť.

Grilovací akademie Nepříliš známá místa po celém Česku, skvělí kuchaři, dodavatelé zajímavých výrobků i surovin. Grilovací akademie je inspirativním a edukativním průvodcem světa grilování. Průvodcem akademií je odborník na grilování pipMaster David Kubricht. pipMaster každý týden ve svém YouTube pořadu lidem radí, jak udělat něco dobrého na grilu, nejen krkovičku nebo steak.

Do marinády dále přidejte ještě černá sezamová semínka a najemno posekanou jarní cibulku. Marinádu důkladně promíchejte, naložte do ní kuřecí křídla a nechte alespoň hodinu marinovat. Po hodině můžete s křídly do grilu.

Gril rozpalte na 190 stupňů. Ideální teplota pro křídla je někde mezi 180 až 200 stupni. Křídla grilujte nepřímou metodou 45 až 60 minut, dokud nebudou propečená a nechytnou zlatou barvu.

„Křídla vyskládejte na rošt dokola, nedávejte je úplně do kraje, protože tam proudí horký vzduch výrazně více a křídla by se vám mohla připálit,“ radí pipMaster. Křídla je samozřejmě potřeba občas otočit, protože zespodu to bude víc hřát než shora, takže se mohla připálit.

Mezitím si připravte asijskou omáčku z pár surovin, kterou je budete nakonec potírat. Do misky dejte omáčku ze směsi chilli papriček a omáčky Sriracha, dále Hoisin omáčku, med a jako poslední přidejte rýžový ocet, důkladně promíchejte.

Lepkavá omáčka na asijská křídla:

6 lžic omáčky Sriracha

3 lžíce omáčky Hoisin

1 ½ lžíce medu

1 lžíce rýžového octu

Jakmile teplota v mase dosáhne 85 stupňů, potřete je připravenou omáčkou a nechte ji na křídlech ještě 10 minut v grilu zaschnout. „Křídla budou samozřejmě mít kvůli různým velikostem různé vnitřní teploty, finální teplota pro sundání z grilu je někde okolo 90 stupňů,“ upozorňuje pipMaster, který ke kontrole teploty uvnitř masa použil teploměr.

Po sundání z grilu můžete křídla ještě lehce potřít připravenou omáčkou. Dozdobte lehce posekanou jarní cibulkou a sezamovými semínky. Ke křidélkům v asijském stylu se hodí například víno Wohlmuth Sauvignon Blanc Ried Steinriegl ročník 2020. Víno pochází z oblasti Südsteiermark a má intenzivní vůni květu černého bezu s nádechem grapefruitové kůry a bylinných tónů.

„Jdeme to ochutnat. Ideální je, když to ještě můžete v kloubu krásně rozlomit, aby vám to při konzumaci šlo krásně od kosti. Asijská křídla jsou krásně šťavnatá, mají parádní pikantní chuť a jsou krásně kořeněná,“ uzavírá spokojený pipMaster a jeho kolega Daniele dodává „pálivé, ale není to agresivní, fakt chutnají dobře“.