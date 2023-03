Nejen buřty můžete udělat na pivu. Zkuste to na grilu s bůčkem a krkovicí

„To až ochutnáte, tak se dotknete gastronomického nebe,“ říká hned v úvodu další epizody vášnivý fanoušek grilování David Kubricht alias pipMaster a popichuje svého kamaráda a profesionálního mistra grilu Daniela Govoniho, jestli i v Itálii znají české buřty.

Přípravu grilované pochoutky začneme přípravou masa. Budeme potřebovat kilo očištěného vepřového bůčku bez kosti a kůže, který pokrájíme zhruba na kostky o velikosti tří centimetrů. Obdobně si připravíme i kilo očištěné krkovice.

Hodně nakořenit

Kostky odložíme do pekáčku anebo ploché misky, ve které budeme maso kořenit. Na kořenění masa zvolil pipMaster směs „The BBQ Rub“ od KillerHogs z cukru, soli, uzených papriček a dalšího koření, které zvýrazní jeho chuť, aniž by přebila chuť masa.

„Protože maso necháme v grilu zaudit, je důležité, aby masové kostky byly nakořeněny ze všech stran, protože chceme, aby se nám na nich vytvořila krásná kůrka. Nakořeněné maso v misce párkrát prohodíme, aby se koření dostalo do všech stran,“ vysvětluje pipMaster.

Vedle toho pokrájíme zeleninu, kterou pak později smícháme s lehce zauzeným masem. Tři světlé a tři červené cibule pokrájíme nahrubo a k nim přikrájíme tři červené a jednu žlutou papriku, kterou překrojíme podélně a pak ji pokrájíme na menší kousky a dále jednu až dvě chilli papričky.

Ty však dávkujte s rozvahou, záleží na jejich pálivosti a vašich chuťových preferencích. Dále nasekáme najemno stroužky z celé hlavičky česneku, a nakonec přidáme šest kusů posekaných sušených rajčat.

„Doporučuji použít rajčata sušená na slunci nikoli marinovaná v oleji, které se úplně rozvaří a do jídla se z nich nedostanete tolik výrazné chuti jako ze sušených rajčat,“ radí pipMaster. Posekanou zeleninu dáme do kovové pánve, kterou pak vložíme do grilu.

Suroviny:

1 kg krkovice vcelku

1 kg bůčku bez kosti

3 ks žluté cibule

3 ks červené cibule

3 ks červené papriky

1 ks žluté papriky

1 ks chilli papričky

1 ks palice česneku

6 ks sušených rajčat

0,5 l černého piva

0,5 kg pasírovaných rajčat Mutti

2 dcl teriyaki omáčky Kikkoman

BBQ koření KillerHogs

sůl a pepř

Nejprve zaudit

Gril nastavíme na teplotu 150 °C, a protože necháme maso zaudit, budeme grilovat nepřímou metodou a do grilu přidáme dvě polínka ovocného dřeva. Masové kostky vyskládáme na rošt a necháme je v grilu 45 až 60 minut zaudit.

Kostky poté vyndáme na pokrájenou zeleninu připravenou v pánvi a dáme ji i s masem do grilu. Vše podlijeme asi půl litrem černého piva a přidáme dvě plechovky pasírovaných rajčat Mutti a vše lehce promícháme.

„A přidáme trošku sójovou omáčku?“ ptá se Daniele. „Máme tady sójovou omáčku od Kikkomanu, její ikonický tvar navrhl japonský průmyslový návrhář motorek a vlaků Kenji Ekuan,“ doporučuje pipMaster.

My však místo sójové omáčky použijeme omáčku teriyaki s pečeným česnekem. Jedná se vlastně o směs sójové omáčky, japonského saké, cukru a medu, takže na konci nám pokrm i krásně zkaramelizuje.

Přidáme lžíci teriyaki, pánev přiklopíme víkem a necháme v grilu další hodinu dusit. Nakonec odklopíme a omáčku necháme asi pět minut zredukovat. Servírujeme s čerstvým chlebem a pivem.

„Úplně se to rozplývá v puse, je to fantastický, lehce pikantní a nakouřený. Jak jsem říkal na začátku, v mých očích jsme se dneska dotkli gastronomického nebe,“ dodává spokojený pipMaster.