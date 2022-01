Omlazující ovoce, tak nazývají goji v Číně. A pěstovat ho lze i u nás

Za omlazující se považují právem – především pro mimořádně vysoký obsah antioxidantů, které skutečně zpomalují stárnutí buněk i organismu jako celku a dodávají vitalitu. Ale také proto, že posilují paměť a zrak.

Plody kustovnice umí skoro vše. Například výrazně podporují imunitní systém, a to hned několika způsoby zároveň. Jsou proto zdatnou ochranou nejen před infekčními nemocemi, ale přispívají i k prevenci nádorových onemocnění. Mají také protizánětlivé účinky.

Pomáhají regulovat krevní tlak i hladinu cholesterolu a cukru v krvi a posilují srdce a cévy. Zlepšují krvetvorbu a činnost jater, ledvin, žaludku a střev, prospívají kloubům, kostem a šlachám, mírní alergické projevy, kožní problémy, ale i chronický kašel.

Vhodné jsou i jako součást redukčních diet a detoxikačních kúr. Doporučují se pro snazší usínání a kvalitní spánek, dodávají dobrou náladu a chuť do života. Ženám pomáhají při nepravidelnostech menstruačního cyklu, těhotenských nevolnostech i klimakterických potížích, mužům zase při sexuální dysfunkci.

A co asi ocení všichni, kteří to někdy přeženou s alkoholem: goji je také osvědčený prostředek proti kocovině. Zkrátka, není snad nic, v čem by toto ovoce nepomáhalo, proto rozhodně stojí za pozornost.

Plody kustovnice obsahují velké množství vitaminů C, E, B1 a B2, dále beta-karoten, zinek, železo, selen a vápník a řadu jiných důležitých bioaktivních látek.

Dají se jíst čerstvé i sušené, je možné si z nich připravit čaj, šťávy, sirupy i džemy, hodí se do všemožných sladkých i slaných pokrmů.

A konzumovat je může doslova každý v libovolném množství, nikomu neuškodí. Ke zvýšení imunity se dokonce doporučuje každodenní konzumace. Stačí hrstička plodů přidaná třeba do jogurtu nebo ovesné kaše na snídani. Případně si lze ze sušených plodů připravit čaj a nabobtnalé ovoce po vypití čaje sníst.

Chcete si vypěstovat vlastní ovoce goji?

Pěstování v našich podmínkách by neměl být u kustovnice čínské žádný problém. Opravdu ji lze s úspěchem pěstovat i u nás a běžně ji seženete v zahradnictví, brzy zjara se po ní hned můžete porozhlédnout.

Keř kustovnice čínské dorůstá až dvou metrů výšky, červené drobné plody jsou nepřehlédnutelné.

Je to nenáročná rostlina, která nepotřebuje žádnou zvláštní péči, snese i sucho a méně kvalitní půdu. Mráz jí nevadí, naši zimu v pohodě zvládne. Potřebuje však dostatek světla a hodně sluníčka, takže do bytu se určitě nehodí a v zahradě ji musíte zasadit na slunné místo. Počítejte ovšem s tím, že ovoce bude jen tak kvalitní jako podmínky, v nichž vyroste.