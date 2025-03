Britští vědci vytvořili banán, který po oloupání nezmění barvu celý den

„Naše odrůda zůstává čerstvá minimálně 12 hodin po oloupání a nakrájení, a po 24 hodinách vykazuje o 30 procent méně zhnědnutí,“ tvrdí Gershon. „Banány mají stejnou chuť, vůni, sladkost a texturu, tedy všechno, co známe a milujeme, kromě toho, že dužina nezhnědne tak rychle. To znamená, že je můžete přidávat do ovocných salátů a výrobků z nakrájeného ovoce, čímž se otevře obrovský nový trh pro banány.“

Společnost zjistila, jak cílit na geny odpovědné za produkci enzymu zvaného polyfenol oxidáza, který způsobuje hnědnutí, a deaktivovat je. Tato technika se liší od genetického modifikování, protože provádí přesné změny v již existujících genech organismu, aniž by zaváděla cizí genetický materiál.

Tropic již získal povolení k prodeji těchto banánů na Filipínách, v Kolumbii, Hondurasu, USA a Kanadě, kde budou uvedeny na trh ještě tento měsíc. Ale britští milovníci banánů si budou muset ještě chvíli počkat – možná až do poloviny roku 2026 – než budou moct vyzkoušet tento revoluční plod, protože prodej „editovaných“ rostlin a jejich plodů je zde zakázán.

Nicméně zákon o přesném šlechtění, který byl zaveden pod vládou konzervativců a je nyní v posledních fázích v parlamentu, otevře cestu k jejich prodeji v Británii. Očekává se, že bude schválen ještě letos.

Tropic také pracuje na projektu, jehož cílem je zpomalit dozrávání banánů, aby zůstávaly déle zelené. To sníží odpad, protože za každým banánem, který se dostane do obchodů, se skrývají dva, které se nakonec vyhodí.

„Banány se sbírají, když jsou zelené, podobně jako rajčata. Co děláme, je deaktivace genů, které jsou odpovědné za produkci ethylenu, rostlinného hormonu, který pomáhá měnit barvu slupky ze zelené na žlutou tím, že rozkládá chlorofyl. Pokud banány zůstanou zelenější déle, můžete je sklízet později, přepravovat je delší dobu a snížit náklady na balení a chlazenou dopravu,“ vysvětluje Gilad Gershon.

„Banány jsou sterilní – neprodukují semena a nelze je šlechtit nebo hybridizovat stejným způsobem jako jablka nebo pomeranče. Naše technologie zajišťuje, že si budeme moct vychutnávat banány i pro budoucí generace. Banány jsou nejoblíbenějším ovocem na světě, ale čelí mnoha výzvám v oblasti produkce a dopravy na celém světě,“ tvrdí Eyal Maori, hlavní vědecký pracovník a spoluzakladatel Tropicu.

V kostce jim jde o to, aby se podařilo vypěstovat banán, který bude používat své přirozené obranné mechanismy ke zlepšení odolnosti vůči nemocem a zvýšení výnosu. A navíc snese dlouhou cestu k zákazníkovi, navíc i jemu přinese delší čerstvost na domácím stole.