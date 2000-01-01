náhledy
Jarní generální úklid vyžaduje specifickou výbavu, která přesahuje rámec běžné údržby a zaměřuje se na odstranění hloubkových nečistot i systematickou organizaci domácnosti. Tento seznam obsahuje nezbytné nástroje pro efektivní likvidaci mastnoty, prachu v těžko přístupných místech a nastolení řádu v úložných prostorech.
Autor: Gemini
Základem je vysavač s HEPA filtrem a nástavci: Generální úklid začíná u podlahy a koutů, kde se během roku usazoval prach, a kvalitní filtrace zajistí, že se nečistoty nevrátí zpět do ovzduší.
Autor: Philips
Parní čistič: Tento pomocník je neocenitelný pro hloubkovou dezinfekci spár a odstranění zaschlé špíny bez použití agresivní chemie.
Autor: Climax
Odmašťovač v rozprašovači: Kuchyňská linka a vršky skříněk vyžadují silný kalibr, který si poradí s lepkavým nánosem prachu a tuku. Stejně tak i všechny povrchy, kterým se tak často nevěnujete.
Autor: Profimedia.cz
Teleskopická prachovka: Umožňuje bezpečně dosáhnout na garnýže, lustry a horní hrany dveří, aniž byste museli neustále balancovat na štaflích.
Autor: Profimedia.cz
Melaminové „magické“ houbičky: Dokážou odstranit šmouhy z bílých stěn, vypínačů nebo okenních rámů, které běžný hadřík pouze rozmaže. Fungují lépe než běžná houbička na nádobí.
Autor: Canva
Sada kartáčů na detaily: Starý zubní kartáček nebo speciální úzké kartáčky jsou nutností pro vyčištění kolejnic posuvných dveří a okolí vodovodních baterií. Prodávají se v plastové i kovové verzi podle účelu použití.
Autor: Megaknihy
Stěrka na okna s teleskopickou tyčí: Mytí oken je symbolem jara a profesionální stěrka zajistí výsledek bez šmouh za zlomek času.
Autor: Leifheit
Hadříky z mikrovlákna různých barev: Barevné rozlišení zabrání přenosu bakterií mezi koupelnou a kuchyní během intenzivního drhnutí celého bytu.
Autor: iDNES.cz
Čistič na trouby a grily: Roční nánosy připálenin v troubě vyžadují gel, který necháte působit přes noc, aby se povrch nepoškrábal.
Autor: Protec-kult.cz
Organizéry do zásuvek: Generální úklid zahrnuje i vnitřky skříněk, kde tyto přepážky udrží nový řád v příborech či drobném nářadí.
Autor: Dalibor Puchta
Průhledné boxy do spíže: Třídění potravin a jejich přesypání do uzavíratelných nádob zabrání šíření molů a zpřehlední zásoby.
Autor: Profimedia.cz
Odstraňovač vodního kamene: Silná kyselina citronová nebo profi přípravek uvolní zanesené sprchové hlavice a perlátory, které celý rok nikdo nečistil.
Autor: Gemini
Gumové rukavice s prodlouženou manžetou: Při hloubkovém čištění používáte silnější chemii a delší rukavice ochrání vaše ruce i před stékající vodou.
Autor: Profimedia.cz
Popisovač a štítkovač: Jakmile vyklidíte a utřete police, štítky vám pomohou udržet systém v krabicích s mimosezónním oblečením.
Autor: Dárky.cz
Vakuové pytle na lůžkoviny: Zimní peřiny a deky po vyprání ušetří v čisté skříni až 75 % místa díky odsátí vzduchu vysavačem.
Autor: Darky.cz
Kartáč na radiátory: Dlouhý ohebný kartáč vytáhne chuchvalce prachu zevnitř topných těles, což zlepší kvalitu vzduchu i efektivitu topení.
Autor: Bonami
Schůdky nebo stabilní štafle: Bezpečný přístup k nejvyšším policím a stropním svítidlům je základem prevence úrazů při velkém úklidu.
Autor: Mall
Jedlá soda a ocet: Tato ekologická dvojice je nepřekonatelná pro osvěžení odpadů a pohlcení pachů v lednici.
Autor: FTV Prima
Organizéry všeho druhu, vhodné do lednice, ale i pro drobnosti, které se jen tak povalovaly v zásuvce. Pomůže roztřídit třeba gumičky, baterie a šroubky.
Autor: instagram.com/zorganizovano
Odstraňovač samolepek: Ideální pro vyčištění sklenic v kuchyni nebo odstranění starých cenovek z nových doplňků.
Autor: Alza
Přípravek na ošetření dřeva s voskem: Po omytí prachu ze dřevěného nábytku mu dodá potřebnou výživu a lesk na další měsíce.
Autor: Manio.cz
Kbelík s rozdělovníkem: Umožňuje oddělit špinavou vodu od čisté s mycím roztokem, což je při stírání velkých ploch zásadní.
Autor: Office24.cz
Čisticí tablety do pračky a myčky: Generální úklid se týká i samotných spotřebičů, které potřebují zbavit usazenin a zápachu.
Autor: Alza
Pytle na odpadky o velkém objemu: Při třídění věcí narazíte na spoustu nepotřebného balastu, který potřebuje pevné obaly. Rovnou ho můžete při úklidu třídit a pak najednou odnést do kontejneru.
Autor: Dp-obaly.cz
Prachovka na žaluzie: Speciální trojitý nástavec vyčistí několik lamel najednou, což ušetří hodiny piplavé práce.
Autor: 4home.cz
Lepicí váleček na textil: Skvělý pro finální dočištění čalounění, vnitřků zásuvek nebo stínítek lamp od drobných vláken. Vyčistí se jednoduše pod tekoucí vodou.
Autor: Bonami
Antibakteriální utěrky nebo ubrousky: Pro rychlou dezinfekci madel, klik a dálkových ovladačů, na které se při běžném úklidu často zapomíná.
Autor: Manutan.cz
Leštidlo na nerez: Po vyčištění digestoře nebo lednice vytvoří ochranný film, který odpuzuje otisky prstů.
Autor: Vybaveniprouklid.cz
Vůně do vysavače nebo esenciální oleje: Provonění domácnosti během práce působí jako psychologická odměna za vynaložené úsilí.
Autor: Vysavame.cz
Košík na přenášení pomůcek: Ušetří vám desítky cest mezi místnostmi, protože veškerou chemii a hadříky budete mít stále u sebe.
Autor: OBI