Třicet drobností pro velký úklid. Usnadní ho, a změníte byt k nepoznání
Modelářská euforie. Výstava předvedla vojenskou techniku, auta i drama na moři
Soutěžní výstava Panthers Cup je potěšila tisíce návštěvníků. Mohli vidět modely všech možných kategorií, od diorámat přes figurky až po bojovou techniku.
KVÍZ: Je to vlašský, anebo pařížský? Jak se vyznáte v salátech a pomazánkách
Lahůdkové pulty v dobách Československa ovládala přísná pravidla, která zajišťovala, že vlašský salát nebo budapešťská pomazánka chutnaly v každém koutě republiky identicky. Tyto receptury byly...
Jarní generální úklid vyžaduje specifickou výbavu, která přesahuje rámec běžné údržby a zaměřuje se na odstranění hloubkových nečistot i systematickou organizaci domácnosti. Tento seznam obsahuje...
Ranní mrazy opět udeří a poškodí kvetoucí stromy. Mapa ukazuje, kde hrozí nejvíc
Ve středu a ve čtvrtek čekají Česko mrazivá rána. Teploty klesnou pod bod mrazu hlavně v Čechách, varují meteorologové. Výkyvy počasí a ranní mrazíky ohrožují kvetoucí stromy, což jsou v tuto chvíli...
Kdo prožil dětství bez wi-fi, určitě měl některou z těchto ikonických hraček
Výběr ikonických hraček 20. století nabízí fascinující pohled na dětství v éře bez displejů, kdy fantazii poháněl plech, plast a mechanické strojky. Tato kolekce připomíná éru československého...
Jarní střih motýlího keře je zásadní. Bez něj letní šeřík pořádně nepokvete
Komule Davidova nebo tzv. motýlovník je v zahradách i parcích velmi oblíbený díky velkým barevným květům, syté vůni a nenáročné péči. Aby byl ještě krásnější, potřebuje na začátku jara hluboký řez....
Z Pražáků farmáři s prasetem v posteli. Ale alfa samec může být jen jeden
„Naše romantické představy o životě na vsi brzy padly, ale dneska bychom už neměnili,“ vypráví Jitka ze středních Čech, která příběh své rodiny, cestu k bydlení na venkově v podhůří Krkonoš a chybu s...
Otíkovu lávku na Jižním Městě oživil návrat Jánose Bána
O křest vlastně nešlo, předpisy nedovolují křtít objekty podle fiktivních postav, ale vzhledem k tomu, že pro tuto pražskou čtvrť je to ikonické místo, slavnostně odhalili alespoň plaketu, který by...
Jarní řez růží krok za krokem. Radikální střih zachrání i zanedbaný keř
Kdy a jak začít s jarním řezem růží, aby krásně kvetly? Nejde jen o to, začít ve správný čas, ale vést řez správně. Tyto královny zahrady sice potřebují trochu péče, ale o to bohatší podívanou pak...
Zakládání zahrady po stavbě domu. „Mrtvou“ zemi proměňte v kvetoucí oázu
Zakládání zahrady patří k nejhezčím momentům po dokončení domu. Často se ale hned na začátku objeví první problém. Zasadíte nové rostliny, zalijete – a čekáte. Místo růstu ale přichází zklamání. Na...
Náklonnost kočky je dar. Na co pozor, abyste její důvěru neztratili, radí expertka
Co myslíte, miluje vás vaše kočka? To se asi nikdy nedozvíte, pouze o tom můžete emotivně spekulovat na základě jejího chování. Nicméně už náklonnost kočky je naprosto skvělá věc a o jejích...
Den Země slaví svět už od roku 1970. Připomíná hodnotu naší planety
Den Země dnes, 22. dubna 2026, slaví více než miliarda lidí ve 175 zemích světa. Svátek vzniklý v roce 1970 má jediný cíl – připomenout, že o planetu, která nás živí, bychom se měli starat. Letošní...
Zahrada pro každé počasí: Jak ji vybavit proti dešti i větru?
České léto umí být nevyzpytatelné. Jeden okamžik pálí slunce, aby ho vzápětí vystřídal prudký májový deštík nebo větrný poryv. Pro majitele zahrad a teras to často znamená rychlou akci: sbalit...
Už se nedřete s rýčem. S kultivátorem půdu prokypříte stokrát rychleji
Jarní příprava půdy vyžaduje mechanický zásah, který obnoví její strukturu po zimním slehnutí a zajistí optimální poměr vzduchu a vlhkosti pro kořenový systém rostlin. Správně zvolený kultivátor...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
Terasu i mlat podle Lefflera zvládli levně sami, záhony mají šmrncnuté punkem
Toužili po návrhu konceptu své zahrady u starého kamenného domu, který si za tři roky velmi citlivě svépomocí zrekonstruovali. I nevelkou zahradu chtějí mít ušitou na míru místu, které si vybrali k...
Jarní mrazy mohou zničit úrodu. Jak účinně ochránit kvetoucí ovocné stromy
Předposlední dubnový týden do Česka znovu přinese postrach všech zahrádkářů – jarní mrazy. Teploty pod bod mrazu by měly klesnout především ve středu a ve čtvrtek a to především v Čechách. Výkyvy...