Kuchař Martin Škoda nedávno na sociálních sítích sdílel svůj gastronomický zážitek z Bangkoku. Navštívil tam michelinský pouliční stánek kuchařky Jay Fai. Téhle dámě s rudou rtěnkou a velkými brýlemi je téměř 81 let a platí za nekorunovanou královnu thajského street foodu. Vyrostla v chudinském slumu, šila na stroji, když ale při požáru přišla o veškerý majetek, vsadila na vaření.
Nakoupila prvotřídní suroviny a navzdory vysokým cenám měla úspěch. Zákazníky přesvědčil její osobitý styl přípravy jídla na otevřeném ohni v pánvi wok. Za její legendární krabí omeletu snězenou na ulici dnes zaplatíte v přepočtu asi 1 400 korun, přesto jsou u ní pořád fronty. Nic z toho nemohlo ujít pozornosti Michelinu, který ji v roce 2018 ocenil jednou hvězdou, načež se stala první pouliční kuchařkou Bangkoku s takovým oceněním.
Když na konci loňského roku zveřejnil 16 nejlepších gastronomických destinací, kam by se podle něj měli lidé letos vydat, Česko skončilo na druhé příčce za Benátkami. Zmínil i nejlepší oblasti země.