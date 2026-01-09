Pokud nás loňský rok naučil milovat „swicy“ (sweet & spicy) chutě, letošní předpovědi odborníků slibují ještě intenzivnější zážitky. Zatímco rok 2025 ovládla kombinace chilli čokolády a pálivého medu, která se objevila na jídelních lístcích i v regálech supermarketů po celém světě, nový rok přichází s něčím mnohem exotičtějším. Gastronomickým hitem se stává „fricy“ – odvážná fúze ovocných chutí (fruity) a pálivosti (spicy).
Tento trend zahrnuje pokrmy, jako jsou pikantní thajské saláty nebo mexické recepty využívající kombinaci manga, chilli a limetky. Internetový prodejce Sous Chef již nyní hlásí raketový nárůst zájmu o dochucovadla tohoto typu.
Například prodeje mexické omáčky chamoy, což je pikantní směs nakládaného ovoce, limetky a chilli, vzrostly během pouhých tří měsíců o 64 procent. Podobně stoupá zájem o japonské yuzu kosho, fermentovanou směs chilli a citrusů, o kterou je o 28 procent vyšší zájem než dříve.
Mezi další populární ovocno-pikantní kombinace patří ananas s černým pepřem nebo citrusy s ostrým dojezdem, které nabízejí příval ovocné sladkosti následovaný kyselostí a pálivostí.
Autorka knih o jídle Sejal Sukhadwala doufá, že tento trend konečně přinese slávu bengálské hořčičné pochoutce kasundi, zejména její variantě se zeleným mangem. Podle odbornice na recepty Sophie Real není tento koncept pro obyvatele jižní polokoule ničím novým, protože v mnoha kulturách je sypání čerstvého ovoce chilli práškem nebo konzumace pálivých tamarindových bonbonů běžnou součástí života.
Pro ty, kteří chtějí tento trend vyzkoušet doma, odborníci doporučují začít s mexickým kořením Tajín. Stačí jím posypat plátky melounu nebo zralého peckovitého ovoce, což vytvoří dokonalou ukázku „fricy“ stylu.
Že pálivé chutě pronikají i do běžného stravování, potvrzují výrobci pokrmů. Například na trh přicházejí první pálivé cereálie s příchutí pálivého medu, čímž reagují na popularitu pikantních snídaní.