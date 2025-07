„Potápěla jsem se v moři se skupinou lidí. Ponořila jsem se a nade mnou plavala slečna s dlouhými blonďatými vlasy. Obraz dokreslovaly sluneční paprsky prostupující mořskou hladinou a já byla úplně v úžasu,“ popisuje Alice moment, kdy ji napadlo propojit své dvě vášně: potápění a focení. Brzy ale zjistila, že její prvotní představy byly romantičtější a samotná realizace o něco záludnější.

„Největším úskalím bylo světlo. I když má bazén okna, slunci u moře se to nevyrovná – nebo zrovna svítí z jiného úhlu, než bych potřebovala. Musela jsem tedy dodat zdroje světla nad hladinu i pod vodu. Dalším oříškem je světelná barevnost – voda totiž pohlcuje červenou barvu, takže je potřeba to řešit barevnými filtry, anebo jednoduše v post produkci, ve photoshopu. Jinak by měli dotyční na fotkách zelený nádech, což si nikdo nepřeje,“ usmívá se fotografka a dodává, že se musela naučit i práci s lidmi.