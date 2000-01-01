náhledy
Tuzemský trh s fotografickou technikou v období Československa nabízel neuvěřitelně pestrou směsici domácích přístrojů z Přerova či Prahy a dovážených modelů ze Sovětského svazu či Německé demokratické republiky. Kdo ho neměl? Reprezentantem československé lidové tvorby je Pionýr (vyráběný pod hlavičkou Druopta či výrobních družstev), což byl jednoduchý bakelitový přístroj určený pro začínající fotografy. Dnes se na portálech jako Aukro objevuje v cenovém rozpětí 200 až 500 Kč.
Autor: Aukro
Významným zástupcem domácí produkce je Meopta Opema, hledáčkový fotoaparát z přelomu čtyřicátých a padesátých let na formát 24×32 mm, který využíval kvalitní objektivy Belar. Pro svou relativní vzácnost a precizní zpracování se dnes na aukcích prodává přibližně za 3 000 až 7 000 Kč v závislosti na verzi a příslušenství.
Autor: Aukro
Dvouoká zrcadlovka Flexaret (modely III až VII) vyráběná přerovskou firmou Meopta představovala vrchol československé konstrukční školy a do dnešních dnů si drží obrovskou popularitu mezi sběrateli i analogovými fotografy. Na dnešních online aukcích se funkční kusy Flexaretu pohybují nejčastěji v rozmezí 1 500 až 4 000 Kč podle přesného typu a stavu.
Autor: Aukro
Pozoruhodným kouskem z Meopty je miniaturní Mikroma, určená pro 16mm film, která si v padesátých a šedesátých letech získala pověst elegantního a diskrétního přístroje. Sběratelé ji na internetových portálech běžně draží za ceny okolo 1 500 až 3 500 Kč.
Autor: Aukro
Dd stejného výrobce je i neobvyklá Stereo-Mikroma, která umožňovala vytvářet prostorové snímky na dvojici políček 16mm filmu. Vzhledem k unikátnosti a sběratelskému potenciálu dosahuje její cena na aukcích částek mezi 3 000 a 6 500 Kč.
Autor: Aukro
Ze stejné líhně je bakelitová Etareta, která zaujala svým výsuvným tubusem objektivu a elegantním tvarováním. Na aukčních serverech se zachovalé exempláře pohybují okolo 1 000 až 2 000 Kč.
Autor: Aukro
Corina je rovněž z produkce Druopta, která v šedesátých letech sloužila jako cenově dostupný bakelitový fotoaparát na svitkový film. V současnosti se prodeje pohybují nejčastěji od 200 do 600 Kč.
Autor: Aukro
Toto je německý špionážní fotoaparát Sida, který se vyráběl od roku 1936. Tělo je lisované z hliníkové slitiny s odnímatelným hledáčkem. Fotoaparát Sida sice původně pochází z Německa, ale jeho SIDA varianty se vyráběly také v Československu, kde se objevily SIDA Extra verze a Sida Fex Camera distribuovaná v Praze.
Autor: Aukro
Sovětská klasika Zenit-E (a její pokračovatelé jako TTL či 12XP). To byla zřejmě nejrozšířenější jednooká zrcadlovka v ČSSR, ceněná i pro vyhledávaný objektiv Helios 44. Kompletní funkční sestavu lze na aukčních portálech vydražit obvykle za 600 až 1 800 Kč.
Autor: Aukro
Německá zrcadlovka Praktica MTL 5 (případně MTL 3 či LTL) z východoněmeckého podniku Pentacon, která představovala ve své době technologický standard mnoha pokročilých amatérů. Dnes se její cena na aukcích pohybuje od 1 000 do 2 500 Kč podle přiloženého objektivu.
Autor: Aukro
Ze Sovětského svazu se dovážela Smena 8M, extrémně masový plastový hledáčkový fotoaparát, na kterém začínaly generace školáků. Dnes ho na aukcích bez problému najdete v rozmezí 200 až 500 Kč
Autor: Aukro
Lubitel 166 byla sovětská dvouoká zrcadlovka ze skla a bakelitu, která představovala nejdostupnější vstupenku do světa středního formátu. Na internetových bazarových portálech se prodává za 500 až 1 300 Kč.
Autor: Aukro
Dálkoměrný Zorkij 4 je sovětskou replikou slavných fotoaparátů Leica, která nabízela solidní kovové tělo a dostupné objektivy Jupiter. Na aukcích se zachovalý funkční kus prodává mezi 800 a 1 800 Kč.
Autor: Aukro
FED 5 je rozšířený dálkoměrný přístroj dovážený ze Sovětského svazu, který dnes sběratelé i nadšenci kupují za 600 až 1 500 Kč.
Autor: Aukro
Legendární LOMO LC-A je sovětský kompaktní automat, jehož osobitá kresba a vinětace stály za vznikem celého fotografického hnutí takzvané lomografie. Díky přetrvávajícímu kultovnímu statusu se jeho aukční cena pohybuje od 1 200 do 3 000 Kč.
Autor: Aukro
Werra z východoněmeckého Carl Zeiss Jena je známá svým minimalistickým designem, zeleným potahem a krytkou, která po otočení sloužila jako sluneční clona. Tento stylový přístroj dnes na aukcích dosahuje hodnoty 1 500 až 3 500 Kč.
Autor: Aukro
Beirette je drobný kinofilmový kompakt s jednoduchou obsluhou, který byl v prodejnách Fotochema velmi častým zbožím. Současná aukční hodnota se pohybuje okolo 200 až 500 Kč.
Autor: Aukro
Německý Penti II, elegantní poloformátový fotoaparát v pastelových barvách byl určený primárně pro ženy. Využíval systém kazet SL. Dnes se prodává za 600 až 1 500 Kč.
Autor: Aukro
Exakta Varex z drážďanské továrny Ihagee byla špičková jednooká zrcadlovka, kterou bylo možné zakoupit v ranějších poválečných letech či v bazarech. Funkční exempláře se v aukcích pohybují mezi 2 000 a 5 000 Kč podle přiložené optiky.
Autor: Aukro
Pouva Start je skládací bakelitový přístroj na svitkový film z NDR, který byl extrémně jednoduchý a levný. Na aukčních webech se dnes objevuje za ceny kolem 200 až 500 Kč.
Autor: eBay
Altix je celokovový kompaktní kinofilmový fotoaparát z Drážďan s výměnnými objektivy. Jeho aukční cena se dnes pohybuje v rozmezí 600 až 1 800 Kč.
Autor: Aukro
Kiev 4 je pokročilý sovětský dálkoměrný přístroj vycházející z předválečné konstrukce Zeiss Ikon Contax, osazený světelnými objektivy Helios či Jupiter. V aukcích se prodává za 1 500 až 3 500 Kč.
Autor: Aukro
Kiev 88 je mohutná sovětská středoformátová zrcadlovka přezdívaná „Hasselbladský“, která byla snem mnoha náročnějších fotografů. Dnes si drží hodnotu zhruba 3 500 až 8 000 Kč podle stavu a příslušenství.
Autor: eBay
Certo SL 110 je jednoduchý německý plastový fotoaparát na systém kazet SL, který se v sedmdesátých a osmdesátých letech masově prodával. Na dnešních tržnicích a aukcích se draží za 150 až 400 Kč.
Autor: Aukro
Čajka je sovětský poloformátový přístroj, který umožňoval na standardní kinofilm nafotit až 72 snímků. Sběratelé ho dnes pořídí za 500 až 1 200 Kč.
Autor: Aukro
Symbolem přelomu osmdesátých a devadesátých let je Polaroid 636 Closeup, okamžitý fotoaparát dostupný koncem éry v Tuzexu či po revoluci, jehož obliba dnes opět roste. Na aukcích se funkční těla pohybují okolo 600 až 1 500 Kč.
Autor: Aukro
Zástupcem luxusnějšího zboží z prodejen Tuzex byla japonská zrcadlovka Canon AE-1, k níž se za socialismu dostala jen hrstka vyvolených. Dnes je velice žádaná a její cena na aukčních portálech činí 3 000 až 6 500 Kč.
Autor: Aukro
Minolta X-700 je další vysoce ceněná japonská zrcadlovka z dovozu, která na současných aukcích dosahuje hodnoty mezi 3 500 a 7 000 Kč.
Autor: Aukro
Dálkoměrná Leica III, která se do Československa dostala v poválečném období nebo přes komisionální prodeje a platila za absolutní fotografický grál. Dnes se její aukční cena pohybuje od 8 000 do 20 000 Kč podle zachovalosti.
Autor: Aukro
Certo Dollina je předválečný a raně poválečný měchový dálkoměrný fotoaparát, na který dodnes narážejí sběratelé v pozůstalostech. Jeho hodnota se na online aukcích pohybuje přibližně od 1 500 do 4 000 Kč.
Autor: Aukro