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Pionýr, Flexaret nebo Ljubitěl. Zavzpomínejte, čím jste doma fotili vy

Marek Burza
Tuzemský trh s fotografickou technikou v období Československa nabízel... Významným zástupcem domácí produkce je Meopta Opema, hledáčkový fotoaparát z... Dvouoká zrcadlovka Flexaret (modely III až VII) vyráběná přerovskou firmou... Pozoruhodným kouskem z Meopty je miniaturní Mikroma, určená pro 16mm film,... Dd stejného výrobce je i neobvyklá Stereo-Mikroma, která umožňovala vytvářet... Ze stejné líhně je bakelitová Etareta, která zaujala svým výsuvným tubusem... Corina je rovněž z produkce Druopta, která v šedesátých letech sloužila jako... Toto je německý špionážní fotoaparát Sida, který se vyráběl od roku 1936. Tělo ... Sovětská klasika Zenit-E (a její pokračovatelé jako TTL či 12XP). To byla... Německá zrcadlovka Praktica MTL 5 (případně MTL 3 či LTL) z východoněmeckého... Ze Sovětského svazu se dovážela Smena 8M, extrémně masový plastový hledáčkový... Lubitel 166 byla sovětská dvouoká zrcadlovka ze skla a bakelitu, která...
Tuzemský trh s fotografickou technikou v období Československa nabízel neuvěřitelně pestrou směsici domácích přístrojů z Přerova či Prahy a dovážených modelů ze Sovětského svazu či Německé demokratické republiky.

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Pionýr, Flexaret nebo Ljubitěl. Zavzpomínejte, čím jste doma fotili vy

Tuzemský trh s fotografickou technikou v období Československa nabízel...

Tuzemský trh s fotografickou technikou v období Československa nabízel neuvěřitelně pestrou směsici domácích přístrojů z Přerova či Prahy a dovážených modelů ze Sovětského svazu či Německé...

Pionýr, Flexaret nebo Ljubitěl. Zavzpomínejte, čím jste doma fotili vy

Tuzemský trh s fotografickou technikou v období Československa nabízel...

Tuzemský trh s fotografickou technikou v období Československa nabízel neuvěřitelně pestrou směsici domácích přístrojů z Přerova či Prahy a dovážených modelů ze Sovětského svazu či Německé...

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