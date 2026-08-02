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Vypadá jako papír, ale do modrého kontejneru nepatří. Pletete se i vy?
Třídění papíru vypadá naprosto jednoduše. Vidím papír a uložím do modrého kontejneru. Jenže i tady číhá spousta úskalí.
KVÍZ: Je to katova sekera, anebo japonský nůž? Poznejte nástroje podle fotografie
Většina z nás pozná z nástrojů jenom kleště nebo šroubovák. Pojďte si zahrát na legendární televizní Kufr a zkuste odhalit, k jakému účelu sloužily tyto řemeslnické pomůcky.
Tisíce modelů aut, lodí a bojové techniky. Prohlédněte si to nejlepší
V areálu Zahrady Čech v Litoměřicích se konala mezinárodní modelářská výstava E-Day. Na výstavě byly k vidění tisíce modelů letadel, bojové techniky, lodí a automobilů. Zatímco v předchozí sérii jsme...
Domu i zahradě po rodičích vdechli nový svěží život, stromy porostou spolu s jejich dětmi
Několik let žili na pražských Vinohradech, s dětmi však čím dál častěji trávili čas za městem – u rodičů, na chatě nebo jednoduše venku. Jak se jejich rodina rozrůstala, stále více je to táhlo z...
Pionýr, Flexaret nebo Ljubitěl. Zavzpomínejte, čím jste doma fotili vy
Tuzemský trh s fotografickou technikou v období Československa nabízel neuvěřitelně pestrou směsici domácích přístrojů z Přerova či Prahy a dovážených modelů ze Sovětského svazu či Německé...
Pionýr, Flexaret nebo Ljubitěl. Zavzpomínejte, čím jste doma fotili vy
Tuzemský trh s fotografickou technikou v období Československa nabízel neuvěřitelně pestrou směsici domácích přístrojů z Přerova či Prahy a dovážených modelů ze Sovětského svazu či Německé...
Fakt to bolí, popsal rybář. Chobotnice se mu přisála přímo na obličej
Rybáři z ostrova Palawan natočili, jak se chobotnice přisála jednomu z nich přímo na obličej. Odtrhnout se ji podařilo až trubkou. Lidé na internetu je ovšem okamžitě začali podezřívat, že celou...
Příběh své voňavé zahrady plné života psali krůček po krůčku spolu s Bessy
„Některé zahrady nevznikají podle plánů architektů. Rodí se z lásky, trpělivosti a tisíců malých okamžiků. A přesně taková je ta naše. Před patnácti lety to byl obyčejný kus pozemku. Dnes je to místo...
Snímek vašeho zvířecího mazlíčka může v srpnu vyhrát zásobu kvalitního krmení
Prázdniny se překlopily do své druhé poloviny, první srpen je tu. Máte tedy ještě dva týdny na to, abyste poslali tu nejkrásnější, nejoriginálnější a nejroztomilejší šířkovou fotografii vašeho psa,...
Známe nejroztomilejší červencové mazlíčky, vyhráli kvalitní krmivo, hlasující knihy
S posledním červencovým dnem skončilo čtenářské hlasování pro nejroztomilejší mazlíčky, známe tedy vítěze prvního prázdninového měsíce. Tentokrát se budou radovat z krmiva, pamlsků a hraček pro psy...
Letní osečkování révy krok za krokem. Kolik listů nechat nad hrozny
Červenec a srpen jsou pro vinnou révu obdobím největšího růstu. Výhony přerůstají dráty, stíní si a v keři začíná být horko a těsno. Právě teď přichází čas na takzvané osečkování. Než ale s nůžkami...
Sekundy před otřesy v Japonsku se kočky daly na útěk. Umí je předpovědět?
Zemětřesení o síle 7,1 zasáhlo japonskou prefekturu Kumamoto na ostrově Kjúšú. Záběry z bezpečnostní kamery ukazují kočku, která z postele utekla vteřiny před prvními otřesy. Co o schopnostech zvířat...
Tisíce modelů aut, lodí a bojové techniky. Prohlédněte si to nejlepší
V areálu Zahrady Čech v Litoměřicích se konala mezinárodní modelářská výstava E-Day. Na výstavě byly k vidění tisíce modelů letadel, bojové techniky, lodí a automobilů. Zatímco v předchozí sérii jsme...
Říká se jí naštvaná kočka, místo mňoukání štěká. Japonská zoo ukázala koťata
Říká se jí nejmrzutější kočka na světě a když se na nějakou podíváte, hned pochopíte proč. Je to manul a považuje se za jednu z nejstarších kočkovitých šelem na světě. Svůj charakteristický vzhled si...
Letní řez angreštu po sklizni: nejčastější chyba stojí příští úrodu
Angrešt patří k nejoblíbenějšímu drobnému ovoci v českých zahradách. Aby však každoročně štědře plodil a nestal se obětí obávaného padlí, potřebuje pravidelný sestřih. Mnoho pěstitelů však dělá...
Prodej bytu 2+1 s lodžií (66,22 m2) - Palackého třída 198/72, Brno - Královo Pole
Palackého třída, Brno - Královo Pole
7 250 000 Kč
Elixír mládí máte na dosah ruky. Angrešt i rybíz patří mezi superpotraviny
Celá staletí se mluví o hledání elixíru mládí, přitom je na dosah ruky. Vždyť rybízové a angreštové keře, které patří mezi hvězdy českých zahrad, jsou plné plodů s ohromným podílem vitaminu C. O...
Jak uchránit mazlíčky v tropických vedrech. Pozor na stříhání i ledovou vodu
Rozpálená auta, rozpálené chodníky a byty, ve kterých bez klimatizace není o moc lépe než venku. Zatímco lidé mohou tropické teploty regulovat lehčí vrstvou oblečení nebo pocením po celém těle, pro...