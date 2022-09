Češi se vrhli na fotovoltaiku. Chtějí i nabíječku auta, mají vyšší dotaci

„Jde o to, že když už vydáváte peníze za investici do fotovoltaiky, nemusíte si hned kupovat elektroauto. Registrujeme stále větší množství lidí, kteří uvažují do budoucna a kteří myslí, že pod tlakem zvenčí k tomu jednou dospějí, třeba za rok, dva nebo tři,“ uvedl na veletrhu For Arch finanční ředitel Jan Urban z Energetického Holdingu Malina.

Podle něj by byla hloupost nevyužít toho, že vám teď stát přidá nějaké peníze k běžné dotaci navíc.

Podle programu Nová zelená úsporám je výše dotace na jednu dobíjecí stanici 30 000 Kč, nebo 60 000 Kč na dva dobíjecí body pro jeden rodinný dům. Termín podání žádosti o podporu je od 12. 10. 2021 až do roku 2025, píše se na webu Nová zelená úsporám.

Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při dobíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě dle sjednaného maximálního příkonu. Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který patří k podporované stavbě a je ve vlastnictví žadatele, popř. uvnitř tohoto domu.

Realizační firmy, které se zabývají montáží fotovoltaických systémů, v současné době používají tohoto lákadla pro klienty a nabízejí wallbox zdarma spolu s tím, že jim dotaci vyřídí spolu se základní fotovoltaikou.

V hale 5 veletržního areálu se shromáždilo hodně společností zabývajících se elektrooborem. Stačí se projít mezi stánky a je jasné, že na vlně zájmu o ekonomičtější způsoby vytápění se snaží svézt i výrobci, u kterých jsme dosud jejich jméno měli spojené s úplně odlišnými výrobky.

Řada z nás například určitě měla doma bojler na ohřev teplé užitkové vody. A jako mávnutím kouzelného proutku se z výrobce stal specialista na tepelná čerpadla a fotovoltaické panely.

Je to tím, že sestavit systém z hotových, nakoupených komponentů dnes není problém. Dnes si vedou dobře ti, kdo mají plné sklady a jsou schopni uspokojit poptávku. Protože spoléhat na nejisté dodávky z Číny může být ošidné. Nikdy nikdo nemůže vědět, kdy nastane jaká blokáda, zda se nevzpříčí zase nějaká loď v Suezském průplavu, kdy a kde začne jaká válka.

Všichni se však potýkají s nedostatkem kvalifikované síly, proškolují hlavně elektrikáře, ale i specialisty na pokládání speciálních držáků pod střešní krytinu. Daleko snazší to mají při instalaci tepelných čerpadel.

Existují totiž specialisté na plyn a topení, a ti přicházejí sami, protože tuší, že jejich obor je tak trochu ohrožený. Rádi se přeškolují na „chlaďaře“.

Zřejmě nejčastěji se lidé na veletrhu ptají na ideální kombinaci pro úspory. Pro výrobce a realizační firmy je to rozhodně kombinace fotovoltaiky s ukládáním přebytků do baterie a s tepelným čerpadlem. Slunce napájí provoz tepelného čerpadla a přebytky ukládá.

V době, kdy slunce svítí málo, se využije zásoba z baterií. A až když je nejhůř, připojíte se k distribuční síti. To se může stát třeba v zimě, kdy je věčně zataženo a pošmourno, ale tepelné čerpadlo musí běžet, aby bylo doma teplo. Není možné si i při této investici malovat „růžové obrázky“. Ušetřit lze, ale úplně se zbavit přítomnosti distributora je při zachování současného komfortu bydlení zatím budoucnost.