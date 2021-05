Fotografovat jídlo se v posledních letech rozmohlo na sociálních sítích jako mor. Soutěž Food Photographer of the Year 2021 však ukazuje, že fotit jídlo nemusí znamenat jen vzít mobil a vyfotit talířek v restauraci. Je to skutečná umělecká disciplína, což uvidíte u několika finálových snímků.

Autor: Profimedia.cz