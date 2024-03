Zlato z dortíků vámi projde, uklidňuje v Rozstřelu vítěz soutěže Peče celá země

Vojta porotu a jistě i diváky zaujal právě netradičním přístupem k cukrařině, smyslem pro detail a uměleckým talentem spolu s precizností a respektem k cukrářským postupům, které vám žádnou chybu neodpustí. Překvapoval téměř v každém kole používáním moderních technik zdobení či plátkového zlata, což s moderátorkou Rozstřelu rozebrali do detailů. Současně s pokorou sbíral během jednotlivých výzev zkušenosti a jistotu, které ve finále proti tradicionalistovi Romanovi s nesmírně šikovnou Terezou skvěle zúročil.

To, že trofej pro nejlepšího amatérského cukráře nakonec převzal právě on, ač byl nejmladší z finalistů, rozhodně nebyla náhoda, ale zasloužená odměna za úsilí, které do soutěže vložil. Poslechněte si v Rozstřelu, jak se Vojta původně hlásil už do předcházející řady, ale protože měl před maturitou a přijímacími zkouškami na medicínu, nakonec se vzdal svého místa náhradníka.

Do třetí řady se Vojta nepřihlásil, ale produkce ho automaticky kontaktovala spolu s dalšími náhradníky předchozí řady. A on tu výzvu přijal, přestože se na soutěž připravoval mezi zápočty a zkouškami nelehkého studia medicíny.

A vyplatilo se – během soutěže se počet jeho sledujících na Instagramu navýšil z původních pěti tisíc na více než desetinásobek. To Vojtěch kvituje s nadšením a servíruje jim snímky svých originálních děl v podobě molekuly covidu či dortu vytesaného do tvaru reálného lidského srdce. Student medicíny se prostě nezapře, ani když stojí u trouby s cukrářským sáčkem v ruce.

Vojtěchovo vítězství rozhodně nebyla náhoda. Během soutěže získal hned třikrát titul Pekař týdne, což bylo v české verzi pořadu Baking off s licencí veřejnoprávní BBC doposud nejvíce, co se komu podařilo. Přitom asi nejvíc ze všech soutěžících riskoval, protože porotě bez obav servíroval věci, které by se možná neodvážil připravit leckterý profík. „Zajímalo mě, jak mé výtvory při castingu ohodnotí zkušení cukráři,“ uvedl Vojta, proč se vůbec do předchozí řady soutěže hlásil. Během třetí řady si to tedy vyzkoušel naostro.

Během Rozstřelu moderátorka svými otázkami zabrousila i do zákulisí pořadu, a tak mj. Vojta prozradil, jak trávili s ostatními soutěžící čas mezi natáčením jednotlivých výzev. A něco i Josef Maršálek jako porotce.

28. ledna 2024

„Je vždycky hezký poznat někoho, kdo se vymezí z mainstreamu,“ řekl o vítězi během Rozstřelu Pepa Maršálek, nicméně současně uvedl, že podobných bláznů za svůj profesní život v oboru moc nepotkal. Po kreativní výzvě finálového večera – připravit občerstvení pro letní piknikovou párty z několika druhů pečených dobrot i osvěžující limonádu – ohodnotil Vojtův výkon s úžasem. Samozřejmě poté, co s kolegyní Míšou Landovou vše ochutnali.

Vojtěchovy finálové piknikové dobroty. Neříkejte, že byste také rádi neochutnali.

„Je to blázen, tohle je obrovská odvaha. Tady není jediná normální chuť,“ museli oba konstatoval po poslední finálové výzvě, když Vojta do těsta přidal i čerstvý koriandr. Nejen tento výstřelek byl od něj nesmírný risk a současně odvaha. Nicméně on prý takto neuvažoval. Jen do toho šel sám za sebe.

Vojtěchovi přáli vítězství i soupeři, a to se jen tak nevidí.

„Když jsem ty recepty stavěl, tak jsem nad odvahou úplně nepřemýšlel, jen jsem chtěl do toho finálového party stolku, do toho zadání fakt otisknout sám sebe, co nejvíce to jde. A myslím si, že se to povedlo,“ řekl s tím, že byl šťastný za to, že to porotě chutnalo. Josef Maršálek potvrdil, že dnes už se dá dopředu neomylně zkombinovat, co spolu bude chuťově ladit, i když ta kombinace zní šíleně. Poslechněte si v Rozstřelu, jak je to možné. Dozvíte se i to, zda se chystá čtvrtá řada soutěže a kdy by se mohla natáčet.

Vojtěch Vrtiška prozradil, že po vyhlášení vítěze měl několik prvních sekund v hlavě úplné prázdno. „Ani teď s odstupem si vítězství zatím moc neuvědomuji. Výhra je pro mě ale obrovský závazek. Celá soutěž mi dala mnoho zkušeností, nové přátele i podporující fanoušky na sociálních sítích. Trofej byla už jen třešinka na dortu. Zatím bych rád nechal volný průběh jak medicíně, tak cukrařině. Co si mě má najít, to si mě najde,“ shrnul své pocity vítěz třetí řady Peče celá země, který si zaslouží obdiv za to, co všechno ve svém věku zvládá.

Smekl před ním i Josef Maršálek, který si ho všiml už během zmiňovaného castingu, kam si šel Vojta původně jen pro profesionální posouzení svých výtvorů. „Vojta měl promyšlenou každou výzvu do posledního detailu. Používal netradiční spojení chutí i méně známé techniky. Dokázal improvizovat a měl skvělý time management. Bylo vidět, že věděl, co dělá. A hlavně zůstal sám sebou,“ ohodnotila ho po finále porotkyně Míša Landová.

Koneckonců úroveň všech soutěžících této řady prý byla překvapující a rok od roku je vidět, jak hodně se amatérskému pečení v našich domácnostech daří. A tak tvůrci pořadu doufají, že diváci, kterých bylo průměrně na sledování každého dílu přes dva miliony (a až do poloviny dubna si mohou jednotlivé díly znovu přehrát na webu ČT), si najdou čas i na sledování charitativního dílu, který připravili na Velikonoční pondělí ve spojení s nadací Pomozte dětem.