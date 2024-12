Finále bylo zvláštní tím, že prvním úkolem obou účastníků bylo z už vypadnuvších vybrat pět členů do svého týmu. Volilo se podle osobních sympatií, ale i podle toho, co se během soutěže o sobě a svých kuchařských dovednostech za dobu spolupráce stačili navzájem dozvědět.

Modrý tým vedený Emou se od začátku zdál jako dobře namazaný stroj. Na tom odvedla svou práci hlavně sama Ema, která se projevila jako přirozená vůdkyně. U Sierry to nebylo až tak zřetelné, navíc jako by měla v týmu různorodější osobnosti. Na mnohých byla znát únava po soutěžním maratonu.

Přestože byly oba týmy teprve ve fázi příprav, prosadil si Radek Kašpárek, že kompletní menu musí ochutnat ještě před podáváním, čímž vzbudil „pozdvižení na vsi“. Podle soutěžících se to nedá stihnout, ale Kašpárkovi lze jen těžko vzdorovat a nakonec se to opravdu stihlo.

A až drobné nedostatky vlastně jídla pochválil. Týmy tak navíc získaly zpětnou vazbu, co ještě zlepšit a jemně doupravit.

O soutěži Šestnáct profesionálních kuchařů se dobrovolně vzdalo kontaktu s okolním světem a nechalo se zavřít za zdi Pekelné kuchyně. Každý z nich přišel z jiného kuchařského prostředí, z jiných poměrů a s jinými dovednostmi. Všechny je ale spojoval jediný cíl. Chtěli se stát pravou rukou michelinského šéfkuchaře Radka Kašpárka v jeho nové restauraci.

Jenže všechno se obrátilo v okamžiku, kdy se naostro začala vydávat jídla hostům. Dříve rozhodná Ema se dostávala do časového presu, zatímco Sierra koučovala svůj tým na jedničku. To vše pod dohledem Kašpárka, který pečlivě kontroloval, jak se finalistky chovají pod tlakem, který je v běžném restauračním provozu denní rutinou.

A vážky odolnosti proti stresu během večera kolísaly. Přece jen tlak finále a vidina dvouapůlmilionové výhry brnkaly kuchařkám na nervy.

Nakonec se cítily obě finalistky hlavně šťastné, že už to celé skončilo. Cítily své šance tak padesát na padesát. A při závěrečném pohovoru s Kašpárkem si uvědomovaly, že hlavně sledoval, jak se budou během večera chovat. Ostatně, jak by ne? Vždyť jednu z nich pustí do své kuchyně.

A byla to nakonec Sierra, kdo pozvedla nad hlavu trojzubec vítěze Hell’s Kitchen Česko 2024.