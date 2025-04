Na severu Filipín, v hornaté provincii Sagada, se nachází pozoruhodné a pro mnohé Evropany neobvyklé pohřebiště. Místní kmen Igorotů zde po staletí praktikuje unikátní tradici – své zesnulé ukládají do rakví, které následně zavěšují na strmé skalní stěny. Tento bizarní zvyk, sahající více než dva tisíce let do minulosti, dodnes fascinuje a vyvolává mnoho otázek.