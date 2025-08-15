Střety mezi námi s Ondrou byly vždy, navzájem jsme se nešetřili, říká Filip Sajler

Filip Sajler | foto:  Petr Topič, MAFRA

Pavla Matějů
Když vaří, pak precizně a bez zbytečných improvizací. Když podniká, pak soustředěně a naplno. Totéž, když se v autě na závodech řítí do vrchu. Filip Sajler je známý hlavně díky kulinářské sérii Kluci v akci, kterou však před čtyřmi lety opustil. „Uměli jsme se naštvat a lézt si na nervy, ale vždycky jsme se dokázali dohodnout,“ vzpomíná na spolupráci s Ondřejem Slaninou.

Jen profesionální kuchař už Sajler dávno není. I když ho vaření pořád baví, stal se podnikatelem, což znamená, že u plotny teď stojí nejčastěji doma.

Obědval jste dnes něco?
Jablko.

Hovory na talíři

Máte tolik práce, že nestíháte obědvat?
Někdy nestíhám, ale většinou si od úterý do čtvrtka dávám v poledne jen lehčí jídla a v pondělí a v pátek – tak jako dnes – až do večeře nejím záměrně. O to víc si pak dopřávám ve dnech volna. Jednak mám rád, když mám na jídlo i na jeho přípravu dost času a klid, a jednak také o víkendech víc sportuji.

Jste raději v kuchyni, nebo v garáži?
To je stejné. Vaření mě baví a nikdy asi nepřestane. A totéž s auty.

Veřejnost nás podezírá, že je mezi námi nějaký konflikt, ale s čistým svědomím říkám, že se mezi námi nic nestalo.

Krmítko v americkém Ohiu

