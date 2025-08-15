Jen profesionální kuchař už Sajler dávno není. I když ho vaření pořád baví, stal se podnikatelem, což znamená, že u plotny teď stojí nejčastěji doma.
Obědval jste dnes něco?
Jablko.
Máte tolik práce, že nestíháte obědvat?
Někdy nestíhám, ale většinou si od úterý do čtvrtka dávám v poledne jen lehčí jídla a v pondělí a v pátek – tak jako dnes – až do večeře nejím záměrně. O to víc si pak dopřávám ve dnech volna. Jednak mám rád, když mám na jídlo i na jeho přípravu dost času a klid, a jednak také o víkendech víc sportuji.
Jste raději v kuchyni, nebo v garáži?
To je stejné. Vaření mě baví a nikdy asi nepřestane. A totéž s auty.
Veřejnost nás podezírá, že je mezi námi nějaký konflikt, ale s čistým svědomím říkám, že se mezi námi nic nestalo.