Ve dnech 24. února až 8. března 2026 proběhne v unikátních prostorech artové kavárny Kafkoff výstava s názvem „Filatelie – rarity a příběhy II“. V rodném domě spisovatele Franze Kafky se veřejnosti otevře pohled na dvacet exponátů světové úrovně, které propojují mimořádnou sběratelskou hodnotu s fascinujícími lidskými osudy a historickými milníky. Pořadatelem je OSFS (odborná společnost filatelistických studií). Nepoužitý čtyřblok z tiskové desky 2 je mimořádnou raritou s odhadovanou cenou 3 000 000 Kč. Bylo vydáno 6,6 milionu kusů, což je desetkrát méně než u Penny Black. Jde o jeden z nejkvalitnějších dochovaných celků této známky vůbec. Nepoužitý čtyřblok z tiskové desky 2 představuje mimořádnou raritu s odhadovanou cenou 3 000 000 Kč. Celkem bylo vytištěno 6,6 milionu kusů, což je desetkrát méně než u první známky světa Penny Black. Tato modrá hodnota byla určena pro poštovní zásilky o váze do jedné unce. Jde o jeden z nejkvalitnějších dochovaných celků tištěných metodou ocelotisku.
Čtyřcentová provizoria jsou celosvětovou raritou, jíž se na obou typech papíru dochovalo dohromady jen kolem 25 kusů.
Tato nouzová vydání vznikla v místní tiskárně v Georgetownu kvůli náhlému nedostatku oficiálních známek dodávaných z Londýna.
Jako ochrana proti padělání musel každý kus poštovní úředník ručně podepsat svými iniciálami. Katalogová hodnota nejvzácnější varianty na takzvaném „cukrovém papíře“ (sugar paper) dosahuje až 325 000 liber.
Tato ohořelá pohlednice z vraku vzducholodi Hindenburg přežila katastrofu při přistání v Lakehurstu 6. května 1937. Nalezena byla mezi věcmi mechanika Roberta Mosera, který v troskách zahynul a byl identifikován i díky zásilkám ve své kapse. Artefakt nese palubní razítka „LUFTSCHIFF HINDENBURG“ a Sieger jej oceňuje na 60 000 EUR, což z něj činí nejdražší položku svého druhu. Zajímavostí je, že z více než 17 000 zásilek na palubě se jich z trosek podařilo zachránit jen přibližně 370 kusů.
Tato nejvyšší nominální hodnota 100 liber z června 1901 byla určena především pro fiskální účely a v nepoužitém stavu se dochovaly pouze dva exempláře. Známka nese erb společnosti BSAC s vyobrazením slona, lodí a obilí, tištěný v odstínu cherry-red. Částka 100 liber byla v tehdejší době závratná a odpovídala přibližně celoročnímu nájmu solidní domácnosti. Tento konkrétní kus dosáhl v roce 2011 rekordní aukční ceny 120 000 EUR, což je dodnes světové maximum pro nejvyšší koloniální nominály.
Benefiční známka Expedice 1914 (1 RM). Tato známka s nominální hodnotou 1 říšská marka byla vydána k financování německo-britské expedice vzducholodí, která měla prozkoumat vnitrozemí Papuy Nové Guineje. Ambiciózní projekt, vedený cestovatelem Paulem Graetzem, definitivně ukončilo vypuknutí první světové války. Známka je považována za nejvzácnější položku celé emise a v českých sbírkách jsou známy pouze dva exempláře.
Modrý Mauricius POST PAID – Rekonstrukce tiskové desky. Tato výjimečná sestava dvanácti modrých dvoupencí představuje kompletní rekonstrukci tiskové desky, která postupně prošla sbírkami tří největších legend filatelie – Ferraryho, Hinda a Burruse. Soubor obsahuje i proslulý chybotisk „PENOE“ na sedmém známkovém poli, který vznikl nedopatřením rytce Barnarda. Tržní cena tohoto unikátního celku se dnes odhaduje na 30 000 až 35 000 liber. Zajímavostí je, že tuto rekonstrukci poprvé zkompletoval právě hrabě Philipp von Ferrary, považovaný za největšího sběratele všech dob.
Dopis ze Spojených států do Prahy (1850). Jedná se o jediný známý dopis zaslaný do Prahy s pěticentovou známkou první všeobecné emise Spojených států z roku 1847. Adresátem zásilky byl podnikatel Johann Anton Wels, pradědeček světoznámé herečky Audrey Hepburnové. Dopis byl přepraven lodí Europa společnosti Cunard Line a do Prahy dorazil 24. června 1850 cestou přes Liverpool a Hamburk. Zajímavostí je, že dokument nese stopy postupných oprav poštovních sazeb, které úředníci prováděli v průběhu jeho dlouhé cesty.
Dopis Provisorium Pietersburg (1901). Toto poštovní provizorium vzniklo během druhé búrské války v severním Transvaalu jako nouzové řešení po vyčerpání zásob oficiálních známek. Státní tajemník J. T. de Smit musel každou známku z této emise osobně podepsat, aby potvrdil její pravost a platnost. Dopis odeslaný 4. dubna 1901 kapitánu Oscaru Dahlovi na farmu Klipdam je jedním z pouhých několika dochovaných exemplářů, které skutečně prošly poštou. Zajímavostí je, že farmy v této oblasti byly v té době chráněny unikátními litinovými pevnostmi, jejichž výrobu prosadil český rodák Adolf Zbořil.
Poštovní obálka z mise Apollo 15 (1971). Tato obálka byla 30. července 1971 fyzicky na měsíčním povrchu v lunárním modulu Falcon. Jde o jeden ze sta kusů, které velitel mise David Scott vynesl na Měsíc tajně v kapse svého skafandru bez vědomí NASA. Po návratu vyvolal prodej těchto obálek celosvětový skandál a vyšetřování v americkém Kongresu, které vedlo k vyřazení posádky z letového programu. Dnes jsou tyto artefakty s notářským ověřením a podpisy posádky jeden z nejcennějších poštovních dokladů historie vesmírných letů.
Známky Hradčany – První a poslední dny (1918–1921). První československé známky podle návrhu Alfonse Muchy vyšly 18. prosince 1918.
Z tohoto prvního dne se dochovalo odhadem méně než sto poštou prošlých kusů, což z nich činí mimořádnou raritu.
Zajímavostí je, že Mucha pro návrh zvolil slunce vycházející za katedrálou sv. Víta, čímž symbolizoval zrod nového státu.
V dobovém tisku se vedly spory o to, zda slunce za chrámem vůbec může takto vycházet.
Mys Dobré naděje – Chybotisky (1861). V lednu 1861 byla v Kapské kolonii vydána lokální provizoria zvaná „Woodblocks“, u kterých při náhodné záměně tiskových štočků vznikly vzácné chybotisky barev.
Červený chybotisk v hodnotě 4 pence v karmínovém odstínu je přibližně dvakrát vzácnější než v odstínu rumělkovém a jeho katalogová cena dosahuje 95 000 liber. Tyto známky patří k nejslavnějším raritám britských kolonií a jsou vysoce ceněny pro svůj charakteristický trojúhelníkový tvar. Zajímavostí je, že název „Woodblocks“ (dřevořezy) je technicky nesprávný, protože známky byly ve skutečnosti tištěny z kovových stereotypů upevněných na dřevěných špalíčcích.
Osmanská říše – Přetisk Imprimé (1891). Tyto zlevněné známky pro tiskoviny byly opatřeny ručními přetisky dřevěnými štočky, aby se odlišily od běžných výplatních emisí.
Ruční ražba vedla ke vzniku mnoha sběratelsky ceněných variant, včetně dvojitých nebo obrácených přetisků.
Naprostým unikátem v expozici je dopis z ledna 1892 s půlenou známkou s červeným přetiskem.
Protože se na trhu vyskytuje velké množství padělků, je u těchto kusů nezbytný znalecký certifikát.
Rakousko 9 krejcarů (1850) – Vzácné tisky. Tato emise obsahuje dvě velké rarity: známku na pruhovaném papíru (Gestreiftes Papier) a oboustranný tisk.
Pruhovaný papír byl použit pouze na jednom tiskovém archu a dodnes se dochovalo pouze 6 kusů.
Oboustranný tisk, kdy byl arch potištěn známkami z obou stran, se dochoval v počtu pouhých 3 kusů. Katalog uvádí také největší známou frankaturu deseti devítikrejcarovými známkami na dopisu z Rokycan do Vídně.
Šalamounovy ostrovy – „Large Canoes“ (1907). Tato první emise Britských Šalamounových ostrovů byla vytištěna v Sydney a obsahuje sedm litografických známek s motivem válečné kanoe „Tomako“.
Tato plavidla měla pro ostrovany hluboký rituální význam, měla typický půlměsícovitý tvar a byla zdobena složitými řezbami a lasturami.
Zajímavostí je, že dvě dvoupásky z tohoto vydání s vynechaným vodorovným zoubkováním patří mezi nejvýznamnější rarity britských kolonií v Pacifiku. Kompletní sestavy v bezchybném stavu jsou dnes na trhu vzácné.
Librový klokan s přetiskem N. W. PACIFIC ISLANDS. V letech 1914 až 1925 se na území bývalé Německé Nové Guineje používaly australské známky s přetiskem N. W. PACIFIC ISLANDS. Mezi nejvzácnější patří librový klokan v barvě světle hnědé a bledě modré, kterých bylo v poslední zásilce vytištěno pouhých 960 kusů.
Tato vysoká nominální hodnota existuje v šesti barevných odstínech, což zapříčinila výměna tiskařů a kritický nedostatek barviv během první světové války. Zajímavostí je, že počet dodaných archů u librových nominálů byl vůbec nejnižší z celé této historicky unikátní emise.
Ugandské misionářské známky (1895–1896). První známky Ugandy, známé jako „Uganda Cowries“, psal reverend Ernest Millar na svém psacím stroji, protože v zemi tehdy neexistovala žádná tiskárna. První kusy z března 1895 měly jednoduchý design s písmeny „U“ a „G“ a číslem nominální hodnoty v místní měně cowries (kauri mušle). Známky byly vyhotoveny na velmi tenkém bílém papíru. Zajímavostí je, že byly vydávány bez lepu a použití místních přírodních lepidel na nich často zanechalo trvalé skvrny, což je pro tyto emise typické.
Penny Black – čtyřiadvacetiblok (1840). Tento spojený celek z tiskové desky 1b představuje největší dochovanou část první poštovní známky světa v soukromých rukou. Skládá se z krajového bloku osmnácti známek a původně připojené šestipásky, které pocházejí ze slavné sbírky Billa Grosse. V aukci tento unikát dosáhl rekordní příklepové ceny 1 000 000 USD. Zajímavostí je, že nákup celého archu o 240 polích v roce 1840 odpovídal přibližně třítýdenní mzdě tehdejšího dělníka, což vysvětluje extrémní vzácnost takto velkých nepoužitých celků.
