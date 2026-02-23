|
Prohlédněte si nejvzácnější známky světa. Hvězdy najdete u Franze Kafky
Máte doma ticho? Našli jsme 30 „nejukecanějších“ mazlíčků, lék na nudu
Toužíte po parťákovi, se kterým si budete mít vždycky co říct, nebo vám jen doma chybí pořádný rozruch? Zapomeňte na tiché společníky a pojďte se podívat na výběr 30 mazlíčků, kteří vám svými zvuky,...
Čarokrásné kamélie vám květy rozsvítí zimní dny. Ale nesmíte je přenášet
Někdo si je plete s azalkami, jiným svými krásnými bohatými květy připomínají růže. Tyto krásky původem z Asie jsou ovšem nezaměnitelnými dámami mezi rostlinami.
Ve dnech 24. února až 8. března 2026 se v unikátních prostorách artové kavárny Kafkoff v Praze bude konat výstava s názvem „Filatelie – rarity a příběhy II“. V rodném domě spisovatele Franze Kafky...
Metráky malin a nechtěný kaviár. Hostiny šejků nemají hranice, líčí šéfkuchař Fichtner
Narodil jsem se na vsi v Adršpachu, a i když jsem procestoval kus světa, pořád vím, kde mám kořeny, říká šéfkuchař a někdejší porotce soutěže MasterChef Marek Fichtner. Vařil v luxusních hotelech, na...
Svět hub a rostlin pohledem Alenky v říši divů a světových fotografů
Válí se v mokrém tlejícím listí, aby nafotili křehké houbičky, které by téměř kdokoliv jiný přehlédl. Jako Alenka v říši divů vidí v krajině, na rostlinách i na různých materiálech detaily, které ne...
Keře kvetoucí uprostřed mrazivé zimy nejsou anomálie. Zasaďte si je také
Maruška z Dvanácti měsíčků by to dnes měla snazší, kdyby se trochu vyznala v dendrologii. Nemusela by putovat do lesa a prosit o oteplení, místo fialek by přinesla kvetoucí větvičku vilínu, kaliny,...
Od ústřic k cvrčkům. Jak hlava rozhoduje o tom, co nám (ne)bude chutnat
Zvědavost v kuchyni je více než jen touha vařit. Je to objevování chutí, kultury a mnohdy i posouvání osobních hranic. Člověk, který se na talíři nebojí experimentovat, musí být duší alespoň trochu...
Navrhněte si trvalkový záhon svých snů. V oblíbených barvách, místu na míru
Nosíte v hlavě představu o svém vysněném záhonu, ale pak přijdete do zahradnictví a nakoupíte, co se vám zrovna v tu chvíli líbí nebo vám prostě přijde pod ruku? Udělejte to letos jinak. Naplánujte...
Rostlina z Antarktidy by mohla pomoci přežít jarní mrazíky těm našim, věří vědec
Zkoumá vzácné řasy v nejodlehlejších koutech světa. I tradiční české byliny nebo třeba kosatce. Kvůli svým objevům zlézá velehory a proplouvá obávaným Drakeovým průlivem mezi Jižní Amerikou...