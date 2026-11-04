Více než tisíc hektarů v srdci Jeseníků
Farma leží v nadmořské výšce 600 až 850 metrů a velká část jejího hospodářství se nachází přímo v CHKO Jeseníky. Většinu tvoří trvalé travní porosty. Horské louky a pastviny jsou zároveň základem zdejšího chovu skotu.
Farma se specializuje na masný skot a chová plemenné býky a krávy plemen Aberdeen Angus, Masný Simentál, Hereford, Charolais a Blonde d’Aquitaine. Právě horské prostředí nabízí těmto zvířatům podmínky, které odpovídají jejich přirozenému způsobu života – dostatek prostoru, pohybu a možnost trávit velkou část roku venku.
Ekologické hospodaření zde není novinkou. Farma v tomto režimu funguje už více než třicet let a patří k nejdéle certifikovaným ekologickým farmám v Česku. Za svůj způsob hospodaření získala v roce 2018 také ocenění Nejlepší sedlák Svazu PRO-BIO hospodařící v režimu ekologického zemědělství.
Když mají zvířata prostor
Na ekologické farmě nejde jen o to, čím se zvířata krmí, ale také v jakých podmínkách žijí. U masného skotu je přirozenou součástí chovu pohyb na pastvinách a život ve stádě. Na Farmě Jana Hořáka k tomu přispívá právě rozsáhlá výměra horských luk, kde mají zvířata dostatek prostoru.
Takový způsob chovu je úzce propojený s místní krajinou. Trvalé travní porosty zůstávají základem hospodaření, poskytují zvířatům přirozené prostředí a zároveň pomáhají udržovat charakter horské krajiny. Ekologický režim navíc pracuje s omezením vstupů a důrazem na přirozené podmínky hospodaření.
Pro spotřebitele se tento přístup neprojevuje jen na certifikátu BIO. Znamená také jasnější původ masa a možnost sledovat jeho cestu od konkrétní farmy. Za kusem hovězího nestojí anonymní produkce, ale konkrétní stádo, horské pastviny a farma, která celý proces zná a kontroluje.
Z pastviny do vlastní bourárny
Cesta masa na Farmě Jana Hořáka však nekončí u chovu. Farma má vlastní bourárnu, kde BIO hovězí zpracovává a nechává ho také vyzrát. Zákazník tak může koupit maso napřímo bez zbytečně dlouhé distribuční cesty.
Kromě prodeje ze dvora funguje také pojízdná prodejna, která pravidelně vyráží do Olomouce, Šternberka či Uničova. Hovězí z horské farmy se tak dostane i k lidem, kteří to mají do Janovic u Rýmařova dál.
Ekologické hospodaření, které je vidět v krajině
Příběh Farmy Jana Hořáka je především příběhem o hospodaření v místě, kde má krajina hlavní slovo. Rozlehlé horské louky, stáda masného skotu a ekologický způsob hospodaření tu tvoří jeden propojený celek.
Díky propojení chovu, zpracování masa a prodeje má navíc farma pod kontrolou nejen to, v jakých podmínkách zvířata žijí, ale také to, v jakém stavu putuje hovězí maso až k zákazníkům v regionu. Ti tak mají jistotu původu toho, co kupují.
Co je BIO?
BIO je certifikovaný systém hospodaření podložený národní i evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. BIO může být pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. To je založeno na pestrém osevním postupu a péči o půdu. Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, pesticidy, geneticky modifikované organismy ani jiné chemické postřiky. U zvířat je kladen důraz na jejich dobré životní podmínky a je o ně s láskou pečováno. Ekologické zemědělství zároveň usiluje o šetrnější hospodaření s přírodními zdroji a o dlouhodobé zachování kvality půdy a krajiny i pro příští generace.
Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, která smí používat pouze ti producenti, již dodržují přesné legislativní zásady ekologické produkce. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jednou za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní speciální kontrolou.
Jaká loga se používají k označení biopotravin?
- Národní značení
Je-li na vámi vybrané potravině logo biozebry s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“, můžete si být jisti, že splňuje pravidla ekologického zemědělství a celý proces od ekologického původu surovin až po zpracování a balení podléhá stanoveným kontrolám. Výrobce či zpracovatel přitom musí být certifikován českou kontrolní organizací.
Která organizace certifikaci v ČR provedla, zjistíte jednoduše. Stačí se podívat na číselný kód ve tvaru „CZ-BIO-xxx“, jenž najdete u loga biozebry.
- Evropské značení
Pokud výrobek pochází ze zemí Evropské unie, musí být označen biolistem, číselným kódem kontrolní organizace a také informací o původu surovin. Ten se obvykle uvádí ve formátu „EU“, nebo „mimo EU“ společně s názvem země, ve které byly vyprodukovány všechny použité suroviny.
Obsah byl vytvořen ve spolupráci se Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO a MyJsmeBio.cz.