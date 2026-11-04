Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Farma Jan Hořák: Jedna z nejstarších ekofarem v Česku chová v srdci Jeseníků

Ve spolupráci   5:00
Ekologická zemědělská farma v Janovicích u Rýmařova v podhůří Jeseníků

Ekologická zemědělská farma v Janovicích u Rýmařova v podhůří Jeseníků | foto: Farma Jan Hořák

Ekologická zemědělská farma v Janovicích u Rýmařova v podhůří Jeseníků
Ekologická zemědělská farma v Janovicích u Rýmařova v podhůří Jeseníků
Ekologická zemědělská farma v Janovicích u Rýmařova v podhůří Jeseníků
Ekologická zemědělská farma v Janovicích u Rýmařova v podhůří Jeseníků
5 fotografií
Vysoko v Jeseníkách, mezi loukami a pastvinami, se rozkládá jedna z nejstarších ekologických farem u nás. Farma Jana Hořáka hospodaří na více než tisíci hektarech půdy, chová masný skot a své BIO hovězí zpracovává ve vlastní bourárně. Díky prodeji ze dvora a pojízdné prodejně se maso dostává přímo k zákazníkům v regionu.

Více než tisíc hektarů v srdci Jeseníků

Farma leží v nadmořské výšce 600 až 850 metrů a velká část jejího hospodářství se nachází přímo v CHKO Jeseníky. Většinu tvoří trvalé travní porosty. Horské louky a pastviny jsou zároveň základem zdejšího chovu skotu.

Farma se specializuje na masný skot a chová plemenné býky a krávy plemen Aberdeen Angus, Masný Simentál, Hereford, Charolais a Blonde d’Aquitaine. Právě horské prostředí nabízí těmto zvířatům podmínky, které odpovídají jejich přirozenému způsobu života – dostatek prostoru, pohybu a možnost trávit velkou část roku venku.

Ekologické hospodaření zde není novinkou. Farma v tomto režimu funguje už více než třicet let a patří k nejdéle certifikovaným ekologickým farmám v Česku. Za svůj způsob hospodaření získala v roce 2018 také ocenění Nejlepší sedlák Svazu PRO-BIO hospodařící v režimu ekologického zemědělství.

Ekologická zemědělská farma v Janovicích u Rýmařova v podhůří Jeseníků

Když mají zvířata prostor

Na ekologické farmě nejde jen o to, čím se zvířata krmí, ale také v jakých podmínkách žijí. U masného skotu je přirozenou součástí chovu pohyb na pastvinách a život ve stádě. Na Farmě Jana Hořáka k tomu přispívá právě rozsáhlá výměra horských luk, kde mají zvířata dostatek prostoru.

Takový způsob chovu je úzce propojený s místní krajinou. Trvalé travní porosty zůstávají základem hospodaření, poskytují zvířatům přirozené prostředí a zároveň pomáhají udržovat charakter horské krajiny. Ekologický režim navíc pracuje s omezením vstupů a důrazem na přirozené podmínky hospodaření.

Ekologická zemědělská farma v Janovicích u Rýmařova v podhůří Jeseníků

Pro spotřebitele se tento přístup neprojevuje jen na certifikátu BIO. Znamená také jasnější původ masa a možnost sledovat jeho cestu od konkrétní farmy. Za kusem hovězího nestojí anonymní produkce, ale konkrétní stádo, horské pastviny a farma, která celý proces zná a kontroluje.

Ekologická zemědělská farma v Janovicích u Rýmařova v podhůří Jeseníků

Z pastviny do vlastní bourárny

Cesta masa na Farmě Jana Hořáka však nekončí u chovu. Farma má vlastní bourárnu, kde BIO hovězí zpracovává a nechává ho také vyzrát. Zákazník tak může koupit maso napřímo bez zbytečně dlouhé distribuční cesty.

Kromě prodeje ze dvora funguje také pojízdná prodejna, která pravidelně vyráží do Olomouce, Šternberka či Uničova. Hovězí z horské farmy se tak dostane i k lidem, kteří to mají do Janovic u Rýmařova dál.

Ekologické hospodaření, které je vidět v krajině

Příběh Farmy Jana Hořáka je především příběhem o hospodaření v místě, kde má krajina hlavní slovo. Rozlehlé horské louky, stáda masného skotu a ekologický způsob hospodaření tu tvoří jeden propojený celek.

Díky propojení chovu, zpracování masa a prodeje má navíc farma pod kontrolou nejen to, v jakých podmínkách zvířata žijí, ale také to, v jakém stavu putuje hovězí maso až k zákazníkům v regionu. Ti tak mají jistotu původu toho, co kupují.

Ekologická zemědělská farma v Janovicích u Rýmařova v podhůří Jeseníků

Co je BIO?

BIO je certifikovaný systém hospodaření podložený národní i evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. BIO může být pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. To je založeno na pestrém osevním postupu a péči o půdu. Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, pesticidy, geneticky modifikované organismy ani jiné chemické postřiky. U zvířat je kladen důraz na jejich dobré životní podmínky a je o ně s láskou pečováno. Ekologické zemědělství zároveň usiluje o šetrnější hospodaření s přírodními zdroji a o dlouhodobé zachování kvality půdy a krajiny i pro příští generace.

Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, která smí používat pouze ti producenti, již dodržují přesné legislativní zásady ekologické produkce. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jednou za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní speciální kontrolou.

Jaká loga se používají k označení biopotravin?

  • Národní značení

Je-li na vámi vybrané potravině logo biozebry s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“, můžete si být jisti, že splňuje pravidla ekologického zemědělství a celý proces od ekologického původu surovin až po zpracování a balení podléhá stanoveným kontrolám. Výrobce či zpracovatel přitom musí být certifikován českou kontrolní organizací.

Která organizace certifikaci v ČR provedla, zjistíte jednoduše. Stačí se podívat na číselný kód ve tvaru „CZ-BIO-xxx“, jenž najdete u loga biozebry.

Česká republika používá pro produkty ekologického zemědělství označení „BIO zebra“

  • Evropské značení

Pokud výrobek pochází ze zemí Evropské unie, musí být označen biolistem, číselným kódem kontrolní organizace a také informací o původu surovin. Ten se obvykle uvádí ve formátu „EU“, nebo „mimo EU“ společně s názvem země, ve které byly vyprodukovány všechny použité suroviny.

Evropská unie používá pro produkty ekologického zemědělství označení „Bio List“.

Obsah byl vytvořen ve spolupráci se Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO a MyJsmeBio.cz.

Nejčtenější

Jak se maká v romské hospodě za 30 milionů, ukázal Pohlreich v Ano, šéfe!

Ano, šéfe! 2026, Zdeněk Pohlreich, Daliborka, Chodov u Karlových Varů

„Tohle jsem ještě neviděl, kamaráde. Tady borci třicet milionů ve ztrátě, a na tom talíři je to katastrofa,“ nevychází Zdeněk Pohlreich z údivu v restauraci Daliborka v Chodově u Karlových Varů....

Desítky legendárních výrobků, které přežily Československo, slouží dodnes

Při pohledu do českých domácností narazíme na mnoho ikonických výrobků, jejichž...

Při pohledu do českých domácností narazíme na mnoho ikonických výrobků, jejichž názvy se nezměnily a které pamatují časy Československa. Každý z nich v sobě nese zajímavý střípek naší všednodenní...

Jaké jsou hroby českých legend, na které vzpomínáme i po desítkách let

Karel Gott

Dušičky jsou časem, kdy vzpomínáme na ty, kdo už mezi námi nejsou. Patří k nim i herci, zpěváci či sportovci, kteří se nesmazatelně zapsali do historie.

Zachránil zraněné mládě mývala, teď je s ním na útěku před úřady

October 26, 2026, Saint-Damien, Pq, CANADA: Louka Berman poses with his pet...

Jednal prý podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, přesto po něm jdou úřady a inspekce životního prostředí. Louka Berman z Montrealu zachránil zraněnou mývalí samičku, kterou pak pojmenoval Pepper a...

KVÍZ: Inspirativní trénink na hospodský kvíz

I intelektuálové se při hledání správné odpovědi umějí pěkně rozvášnit.

Neustálé procvičování a pořádný soubor otázek ze všech možných oborů, to je ten správný trénink na každý hospodský kvíz. Podle hesla: trénink dělá mistra.

Farma Jan Hořák: Jedna z nejstarších ekofarem v Česku chová v srdci Jeseníků

Ve spolupráci
Ekologická zemědělská farma v Janovicích u Rýmařova v podhůří Jeseníků

Vysoko v Jeseníkách, mezi loukami a pastvinami, se rozkládá jedna z nejstarších ekologických farem u nás. Farma Jana Hořáka hospodaří na více než tisíci hektarech půdy, chová masný skot a své BIO...

4. listopadu 2026

Jak vyčistit domácí spotřebiče konvenčně i podle babských rad. Velký průvodce

Konvenční čištění trouby spoléhá na specializované čisticí pěny nebo spreje...

Správná a pravidelná péče o domácí spotřebiče výrazně prodlužuje jejich životnost, snižuje spotřebu elektrické energie a předchází zbytečným poruchám. Tento kompletní průvodce nabízí přehledný návod...

4. listopadu 2026

Umí pohlídat váhu, potěší i střevní mikrobiom. Síla zelí přijde na pár korun

Zelí je u nás běžně dostupné, v sezoně ho navíc leckde koupíte v akci. Vybírejte pevné hlávky.

Syrové, vařené, dušené nebo kysané patří k potravinám, které si zaslouží místo na našem talíři. Zelí nám poskytne vitaminy C a K, vlákninu, kyselinu listovou i další prospěšné rostlinné látky. Patří...

4. listopadu 2026

I začátečnice porozumí. Slavná kuchařka se stala symbolem češství, slaví 200 let

Premium
Barevný portrét Magdaleny Dobromily Rettigové (31. ledna 1785 až 5. srpna 1845)...

V roce 1826 spatřilo světlo světa dílo, které změnilo tvář české gastronomie a měšťanské kultury. Kniha s dlouhým názvem Domácí kuchařka aneb Pojednání o masitých a postních pokrmech pro dcerky české...

3. listopadu 2026

Statek Zaoral má jasno. Dobrý sýr začíná u krav, které mají prostor a kvalitní krmivo

Ve spolupráci
Ekologický rodinný statek v obci Čabová u Moravského Berouna.

Na konci Olomouckého okresu, nedaleko Moravského Berouna, leží malá obec Čabová, kde hospodaří rodina Zaoralových. Chovají neobvyklý normandský skot, vyrábějí vlastní mléčné výrobky a jako jedna z...

3. listopadu 2026

Jak v zimě sušit prádlo v bytě bez plísní. Tipy pro ideální vlhkost

Každá vypraná pračka zvýší relativní vlhkost vzduchu.

Sušit prádlo v bytě během zimních měsíců může být oříšek, protože uzavřená okna a vytápěné místnosti nahrávají srážení par a tvorbě plísní. Správným přístupem a dodržováním několika osvědčených...

3. listopadu 2026

Upíři, mrtvý králíček, krvavá nevěsta. Halloweenské masky vynesli i jezevčíci

jezevčík, jezevčíci, převlek, Halloween, Londýn 2026, Kensington Gardens

Letošní Halloween si v kostýmech zdaleka neužívali jen lidé. V londýnském parku Kensington Gardens – v blízkosti Kensingtonského paláce a Hide Parku – se o víkendu již tradičně sešli v rozmanitých...

3. listopadu 2026

Experimentuje s příchutěmi piva. Patří do něj káva i pepř, líčí sládková z Plzně

Premium
Lenka Straková je hlavní sládkovou v plzeňském pivovaru Elektrárna a za svou...

Každé pivo se vaří z vody, sladu, chmele. Přesto vznikají rozličné receptury. Lenka Straková je sládkovou v plzeňském pivovaru Elektrárna a za svou kariéru prý už vytvořila přes osmdesát receptů....

2. listopadu 2026

BIO farma Bezděkovský mlýn navazuje na tradici starou téměř 300 let

Ve spolupráci
Historická zemědělská usedlost a ekostatek rodiny Řezníčkových v obci Rohozná...

Bezděkovský mlýn v Rohozné na Jihlavsku je spojen s rodem Bezděkovských už od roku 1759. Mlynářské řemeslo se zde dědilo z generace na generaci a poslední mlynář Josef Bezděkovský se do roku 1962...

2. listopadu 2026

Žlutá pěna na pařezu. Vypadá jako houba, ale umí řešit bludiště

Hlenka (Fuligo septica)

Na trouchnivém pařezu se objeví žlutá hmota, která připomíná rozlitou pěnu. Na první pohled vypadá jako houba, ve skutečnosti však patří k pozoruhodným organismům, které se vymykají běžným představám...

2. listopadu 2026

Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí
Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí

Podzim s miminkem přináší krásné procházky, ale také velké změny teplot během dne. Ráno bývá chladno, odpoledne ještě příjemně teplo a vždy musíte...

Jaké jsou hroby českých legend, na které vzpomínáme i po desítkách let

Karel Gott

Dušičky jsou časem, kdy vzpomínáme na ty, kdo už mezi námi nejsou. Patří k nim i herci, zpěváci či sportovci, kteří se nesmazatelně zapsali do historie.

2. listopadu 2026

Zmijím pavoučím se v plzeňské zoo daří, odchovat se je podařilo už podruhé

V plzeňské ZOO se podařilo opakovaně odchovat zmije pavoučí. Na svět přišla...

Ojedinělý chovatelský úspěch si na své konto připsali v Zoo Plzeň. Podruhé se jim podařilo odchovat zmiji pavoučí. Za prvoodchov přitom zoologická zahrada získala ocenění Bílý slon. Letošní hadí...

1. listopadu 2026  10:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.