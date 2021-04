Zakládání zahrady na jílu se neobejde bez hromad písku a substrátu

Dřív, než vůbec mohou začít jakékoliv zahradní práce, je potřeba pozemek zrekultivovat. „Když se podíváš na ten terén, je to samý jíl, což není pro zahradu moc dobré. Proto je třeba půdu připravit tím, že přidáme písek a promícháme se substrátem,“ upozorňuje Tomáš Barták, odborník na realizaci zahrad.

Pozemek po stavbě nikdy nebývá v příliš vábném stavu, ale expert ujišťuje, že z toho nikdo nemá propadat malomyslnosti. Je to tak prakticky pokaždé.

Postup ve zkratce: musí se začít přípravou terénu. Použije se půdní fréza, která zeminu načechrá. Pak přijde na řadu sázecí plán, takže se určí místa, kde je co třeba osázet, a také se začnou řešit detaily jako přechod mezi trávníky a záhony.



Pro tyhle případy se většinou používají kovové nebo plastové obrubníky. Ty mají zamezit tomu, aby tráva začala prorůstat do záhonů, a také velmi usnadňují údržbu zahrady při sekání trávy.

Pokud se v zahradě počítá se závlahou trávníku, je třeba už před pokládkou travních pruhů položit celý závlahový systém a napojit ho na zdroj vody. V případě této rekonstrukce to bude do zakopaného zásobníku, do kterého se svádí dešťová voda.

Použít lze klasických postřikovačů, které se v danou hodinu vysunou z trávníku a kropí porost, ale je možné použít i kapkový systém. V tom případě se do země zakopou kapkové hadice, které jemně upouštějí vodu přímo ke kořenům travin.

Když se pokládá kobercový trávník, je třeba počítat s tím, že je sice ihned pochozí, ale s nějakou vyšší zátěží je třeba počkat, až se uchytí kořenový systém. To obecně trvá u klasického setého trávníku minimálně měsíc, než můžete prvně vyjet se sekačkou, u pokládaného trochu méně.

Rostlinám může trvat zhruba rok, než se na novém místě zadaptují a udělají pěkný efekt. Největší budete pozorovat u trvalek. Začnou v zahradě tvořit pěknou barevnou hmotu a jsou efektní.

Obecně je ideální se do podobných úprav zahrady pouštět v období jara nebo podzimu, kdy se rostliny nejlépe aklimatizují. „Samozřejmě se zahrady řeší během celé sezony, ale je třeba, aby se majitel smířit s tím, že bude muset během sezony věnovat větší péči pravidelným zálivkám,“ upozorňuje Tomáš Barták.