Závěsný záchod je dnes standard. Modul vybírejte podle mísy

Aby bylo možné místu zavěsit, používá se takzvaný předstěnový modul. Ten se zazdí, nebo překryje sádrokartonem, a tak je nádržka schovaná ve zdi. Na rozdíl od běžných stojících mís, jaké známe z dřívějška nejen z panelových domů, ale i z rodinných domků.

Proč se podobné toaletní mísy vyrábějí? Jde tu hlavně o údržbu. Až budete na záchodě vytírat, mopem snadno jedním tahem zajedete i pod mísu.

Předstěnové systémy se dělí na dvě základní kategorie podle způsobu využití. Jednak pro zazdívání či obezdění, nebo pro takzvanou suchou instalaci. To v praxi znamená, že je nádržka upevněna v ocelovém rámu jako samonosný systém, který se zakryje konstrukcí ze sádrokartonu.



„Dnes je to jednoduché. Na stavbu vám přijde kompletní balení se vším, co k instalaci potřebujete, nic nemusíte dokupovat,“ vysvětluje stavbyvedoucí Josef Beneš. Průvodce rekonstrukcí Pepa Libický se raduje, že za víkend bude hotovo. Beneš na to reaguje poněkud kyselým obličejem říkajícím, že věci nebývají tak snadné a jednoduché.



„V první řadě se musíte rozhodnout podle toho, jaké možnosti dá reálný prostor, což se určitě řeší při rekonstrukcích. Existují i moduly, které jsou plošší, takže ušetří místo,“ doporučuje. Stejně tak nabízejí výrobci i speciální moduly určené pro vestavbu do podkroví, kde se řeší skloněné stěny, podle toho se řeší i umístění ovládacího tlačítka.



Upozorňuje i na to, aby se nekoupil jakýkoliv modul, v první řadě by se mělo vycházet z designu mísy, což je výrazný viditelný prvek toalety. „Zvlášť u designových kousků by nemuselo uchycení pasovat,“ varuje.

Fachmany můžete sledovat na Primě každé úterý večer před 23. hodinou, reprízu v neděli dopoledne.

Model by se měl přizpůsobit i požadované výšce záchodu. Běžná normovaná výška se pohybuje kolem 410 milimetrů, ale požadavky budoucích uživatelů se mohou lišit. Tam, kde jimi budou převážně děti, lze mísu umístit níž, naopak u starších lidí se často požaduje umístění výš, aby se ze záchoda lépe vstávalo.

Hlavně je důležité počítat výšku od úrovně budoucí podlahy. To se může zdát jako samozřejmost, ale když rekonstruujete v situaci, kdy ještě nejsou podlahy hotové, musí se s tím počítat.