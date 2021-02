Do koupelny vybírejte denní barvu osvětlení, lépe se u něj namalujete

Vybírat světla do nového domu je oříšek. Skutečně se vyplatí svěřit tento úkol architektovi, který ho dokáže „chladně“ posoudit a vybrat to optimální osvětlení. Stejně jako to udělali stavebníci v seriálu Fachmani, kteří provádějí postupem rekonstrukce rodinného domu.